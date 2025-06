Der TSV Schwabmünchen trennt sich von Trainer Miroci

Erst mitten in der Winterpause war Miroci verpflichtet worden, nachdem sein Vorgänger Benjamin Enthart hingeschmissen hatte. In die Frühjahrsrunde ging der TSV Schwabmünchen als Tabellenerster mit vier Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger als der FC Gundelfingen, doch der Vorsprung schmolz rasch dahin. In dieser Phase habe es Schlüsselerlebnisse gegeben, die die Zweifel bei Abteilungsleiter Germar Thiele, Sportdirektor Manfred Bock und dem Sportlichen Leiter Matthias Vogel haben wachsen lassen.

Der Abteilungsleiter macht den verpassten Aufstieg auch daran fest, dass der Trainer für seinen Geschmack zu viel verändern wollte. Der entlassene Trainer Miroci sieht das anders: „Mein Training hat die Mannschaft besser gemacht. Es gibt nicht viele, die es durch das Training schaffen, eine Mannschaft zu verbessern.“ Den Vorwurf, er habe zu viel verändert, weist er zurück: „Ich habe nicht viel verändert. Das, was ich verändert habe, hat geholfen, wie ein sauberes Spiel von hinten aufzuziehen. Anfangs war ich überrascht, dass sie keine Ordnung hatten.“