Der TSV Schwabmünchen macht kurzen Prozess

Nachdem der TSV Schwabmünchen zuletzt erst spät seine Fähigkeiten aufs Grün gebracht hatte, war gegen den TSV Hollenbach alles ganz anders. Beim 5:0-Erfolg war der Tabellenführer von Beginn an präsent, schon nach 90 Sekunden gabs die erste Torchance zu verzeichnen. Gejubelt wurde wenig später: Maximilian Aschner flankte und Richard Gumpinger nickte zur Führung ein. Schwabmünchen blieb am Drücker und baute vor der Pause durch Simon Ammann Maik Uhde den Vorsprung auf 3:0 aus.

Eigentlich war somit zur Pause alles klar. Schwabmünchen kontrollierte danach die Partie und den Gegner. Maik Uhde, der kurz nach dem Wiederbeginn noch einen Seitfallzieher an die Latte gesetzt hat, sorgte dann für das 4:0. Es war sein dritter Doppelpack in dieser Spielzeit. Für den Endstand sorgte Maximilian Krist mit einem verwandelten Strafstoß. (krup)

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 252

Tore: 1:0 Richard Gumpinger (8.), 2:0 Simon Ammann (29.), 3:0 Maik Uhde (38.), 4:0 Maik Uhde (65.), 5:0 Maximilian Krist (89./Handelfmeter)

Ohne Sieger endete das Derby zwischen dem FC Kempten und dem VfB Durach. Das 1:1 war ein Ergebnis, mit dem am Ende beide Seiten nur bedingt zufrieden waren.

Durach gehörte die erste Halbzeit, die Führung durch den Treffer von Marco Faller war verdient. Das einzige Manko aus Sicht des VfB war, dass die gute Vorstellung nicht mit einem weiteren Tor belohnt wurde. Im zweiten Abschnitt meldete sich der FCK zurück und glich durch Finn Steurer aus. Allerdings konnten die Kemptener das Momentum nicht nutzen, denn vier Minuten später hatten sie ein großes Handicap. Marcell Graf hatte die Ampelkarte gesehen, in der Folge mussten die Hausherren in Unterzahl auskommen. Zu zehnt brachten sie das Remis über die Zeit.

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Marco Faller (12.), 1:1 Finn Steurer (60.)

Gelb-Rot: Marcell Graf (64./FC Kempten)

Bei formstarken FSV Pfaffenhofen setzte es für den TSV Rain eine deutliche 0:5-Pleite. Die Rainer fanden über die gesamte Spielzeit kaum in die Zweikämpfe und mussten auch bei den zweiten Bällen meist dem Gegner den Vortritt lassen.

Dabei begann es zunächst verheißungsvoll: Bereits in der vierten Minute bejubelte Dennis Lechner einen TSV-Treffer, der aber wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Wenig später folgte der erste Nackenschlag: Michael Senger setzte Gabriel Hasenbichler in Szene, der den Ball sehenswert zum 1:0 ins Netz schlenzte. Rain war nun sichtlich verunsichert und fing sich kurz vor dem Pausenpfiff noch zwei Treffer. Nach einem Standard von Senger traf Jonas Redl zum 2:0, ehe Luka Brudtloff in der Nachspielzeit auf 3:0 erhöhte.

Die Blumenstädter stemmten sich zwar gegen die Niederlage, doch Pfaffenhofen diktierte das Geschehen nach Belieben. Redl markierte dann das 4:0, ehe Innenverteidiger Samuel Zrieschling nach einem Eckball per Kopf zum 5:0-Endstand traf. Trotz einiger ordentlicher Ballbesitzphasen – vor allem im ersten Durchgang – blieb der TSV Rain am Ende chancenlos. Herausragender Akteur beim FSV war ausgerechnet Ex-Rainer und Kapitän Michael Senger, der das Spiel seiner Mannschaft mit Übersicht und Torgefahr lenkte. (rui) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (9.), 2:0 Jonas Redl (45.), 3:0 Luka Brudtloff (45.+5), 4:0 Jonas Redl (56.), 5:0 Samuel Zrieschling (79.)