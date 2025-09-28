Der TSV Schwabmünchen macht kurzen Prozess

Vor den Gipfeltreffen beim TSV Jetzendorf und gegen den VfB Durach hat sich der TSV Schwabmünchen einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. Nach dem 5:0-Erfolg gegen den TSV Hollenbach hat der Spitzenreiter neun Zähler mehr als die schärfsten Verfolger. Durach musste sich mit einem 1:1 im Derby beim FC Kempten begnügen, Jetzendorf fing sich beim FC Stätzling noch spät das 2:2.
Nachdem der TSV Schwabmünchen zuletzt erst spät seine Fähigkeiten aufs Grün gebracht hatte, war gegen den TSV Hollenbach alles ganz anders. Beim 5:0-Erfolg war der Tabellenführer von Beginn an präsent, schon nach 90 Sekunden gabs die erste Torchance zu verzeichnen. Gejubelt wurde wenig später: Maximilian Aschner flankte und Richard Gumpinger nickte zur Führung ein. Schwabmünchen blieb am Drücker und baute vor der Pause durch Simon Ammann Maik Uhde den Vorsprung auf 3:0 aus.
Eigentlich war somit zur Pause alles klar. Schwabmünchen kontrollierte danach die Partie und den Gegner. Maik Uhde, der kurz nach dem Wiederbeginn noch einen Seitfallzieher an die Latte gesetzt hat, sorgte dann für das 4:0. Es war sein dritter Doppelpack in dieser Spielzeit. Für den Endstand sorgte Maximilian Krist mit einem verwandelten Strafstoß. (krup)
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 252
Tore: 1:0 Richard Gumpinger (8.), 2:0 Simon Ammann (29.), 3:0 Maik Uhde (38.), 4:0 Maik Uhde (65.), 5:0 Maximilian Krist (89./Handelfmeter)
Ohne Sieger endete das Derby zwischen dem FC Kempten und dem VfB Durach. Das 1:1 war ein Ergebnis, mit dem am Ende beide Seiten nur bedingt zufrieden waren.
Durach gehörte die erste Halbzeit, die Führung durch den Treffer von Marco Faller war verdient. Das einzige Manko aus Sicht des VfB war, dass die gute Vorstellung nicht mit einem weiteren Tor belohnt wurde. Im zweiten Abschnitt meldete sich der FCK zurück und glich durch Finn Steurer aus. Allerdings konnten die Kemptener das Momentum nicht nutzen, denn vier Minuten später hatten sie ein großes Handicap. Marcell Graf hatte die Ampelkarte gesehen, in der Folge mussten die Hausherren in Unterzahl auskommen. Zu zehnt brachten sie das Remis über die Zeit.
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Marco Faller (12.), 1:1 Finn Steurer (60.)
Gelb-Rot: Marcell Graf (64./FC Kempten)
Bei formstarken FSV Pfaffenhofen setzte es für den TSV Rain eine deutliche 0:5-Pleite. Die Rainer fanden über die gesamte Spielzeit kaum in die Zweikämpfe und mussten auch bei den zweiten Bällen meist dem Gegner den Vortritt lassen.
Dabei begann es zunächst verheißungsvoll: Bereits in der vierten Minute bejubelte Dennis Lechner einen TSV-Treffer, der aber wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Wenig später folgte der erste Nackenschlag: Michael Senger setzte Gabriel Hasenbichler in Szene, der den Ball sehenswert zum 1:0 ins Netz schlenzte. Rain war nun sichtlich verunsichert und fing sich kurz vor dem Pausenpfiff noch zwei Treffer. Nach einem Standard von Senger traf Jonas Redl zum 2:0, ehe Luka Brudtloff in der Nachspielzeit auf 3:0 erhöhte.
Die Blumenstädter stemmten sich zwar gegen die Niederlage, doch Pfaffenhofen diktierte das Geschehen nach Belieben. Redl markierte dann das 4:0, ehe Innenverteidiger Samuel Zrieschling nach einem Eckball per Kopf zum 5:0-Endstand traf. Trotz einiger ordentlicher Ballbesitzphasen – vor allem im ersten Durchgang – blieb der TSV Rain am Ende chancenlos. Herausragender Akteur beim FSV war ausgerechnet Ex-Rainer und Kapitän Michael Senger, der das Spiel seiner Mannschaft mit Übersicht und Torgefahr lenkte. (rui) Lokalsport DW
Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (9.), 2:0 Jonas Redl (45.), 3:0 Luka Brudtloff (45.+5), 4:0 Jonas Redl (56.), 5:0 Samuel Zrieschling (79.)
Die Taktik ging nicht ganz auf. Mit einer kompakten Defensive wollte die SG Niedersonthofen/Martinszell die Niederlagenserie stoppen, doch acht Minuten vor Schluss kassierten die Oberallgäuer dann doch das entscheidende 1:2 gegen den TSV Dachau 1865.
65er-Torjäger John Haist hatte schon früh zum ersten Mal geknipst, als er nach einer Flanke von Lorenz Knöferl per Kopf erfolgreich wa.r Doch die Niso-Boys warf das 0:1 nicht aus der Bahn, sie arbeitete sich in die Partie rein und verursachten es ihrerseits mit hohen Bällen vor das Dachauer Tor. Nach einem Einwurf herrschte Unordnung im Strafraum der Oberbayern und Lenni Tröber nutzte diese zum 1:1. In der Folge blieben Torchancen Mangelware, viel deutete auf ein 1:1 hin. Doch da war ja noch John Haist. Der Ex-Profi brachte noch einmal den Kopf an den Ball und lenkte diesen zum 65er-Sieg in die Maschen.
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 151
Tore: 0:1 John Haist (4.), 1:1 Lenni Tröber (58.), 1:2 John Haist (82.)
Marko Jozic war der Mann des Tages: Der 19-jährige Mittelfeldspieler des 1. FC Sonthofen war an allen Treffern seines Teams beteiligt und trug so maßgeblich zum 3:1-Sieg der Oberallgäuer bei.
Der FCS lag früh zurück. Einen Fehler im Spielaufbau nutze Yenal Strauß zum 0:1. Sonthofen war im Anschluss dennoch die spielbestimmende Mannschaft. Als Jozic nach einer Viertelstunde vom rechten Flügel scharf nach innen flankte, rutschte SCO-Verteidiger Fabian Willibald in die Hereingabe - und fälschte die Kugel ins eigene Netz ab. Im zweiten Durchgang drehte der FCS die Partie. Hindelang schickte Youssef und Jozic vollendete dessen Zuspiel zum 2:1. Eine Viertelstunde später schnürte Jozic nach einem Fehler von SCO-Keeper Marco Dzwonik den Doppelpack. (dl)
Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 118
Tore: 0:1 Yenal Strauß (7.), 1:1 Fabian Willibald (16./Eigentor), 2:1 Marko Jozic (56.), 3:1 Marko Jozic (70.)
Einen klaren 4:1-Erfolg feierte der FV Illertissen II gegen den am Ende noch gut bedienten SV Cosmos Aystetten. Illertissen begann forsch, überbot sich allerdings im Auslassen klarster Torchancen. Die Strafe folge auf dem Fuße, nach einem Konter gab es Elfmeter, den Aystettens Sebastian Kempf zum schmeichelhaften 0:1 verwandelte. Der Treffer blieb jedoch nicht ohne Reaktion, Max Bock glich noch vor dem Seitenwechsel aus. „Das Ergebnis hat den Spielverlauf bis dahin völlig auf den Kopf gestellt“, sagt FVI-Trainer Herbert Sailer. Er sprach von „80 Prozent Ballbesitz“ seiner Mannschaft.
In Halbzeit zwei änderte sich zunächst jedoch wenig, wieder wurden gute Möglichkeiten ausgelassen. Für die überfällige Führung benötigte seine Mannschaft dann Strafstoß Nummer zwei. Luka Petrovic verwandelte vom Punkt aus. Gleich darauf stellte Finn Annabring mit seinem neunten Saisontor seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Elfer Nummer drei in diesem Spiel bedeutete den 4:1-Endstand. Erneut lief Petrovic an, er war zuvor auch gefoult worden, und traf ins Schwarze. (jürs) Lokalsport IZ
Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf) - Zuschauer: 57
Tore: 0:1 Sebastian Kempf (39./Foulelfmeter), 1:1 Max Bock (43.), 2:1 Luka Petrovic (71./Foulelfmeter), 3:1 Finn Annabring (74.), 4:1 Luka Petrovic (84./Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Edward Schäfer (70./SV Cosmos Aystetten)
Die U21 des FC Memmingen hat auch das Kellerduell gegen den FC Ehekirchen verloren und trägt nach der 1:3-Niederlage nun selbst die Rote Laterne. In einer von beiden Seiten zerfahren geführten Anfangsphase hatten die Ehekircher etwas mehr Anteile und gingen durch Koschig nicht unverdient in Führung. Nach einem von Fabian Kroh sicher verwandelten Handelfmeter kam der FCM etwas besser ins Spiel.
Nach Wiederanpfiff der zweiten Spielhälfte ergab sich für die FCM–Youngsters, die das Spiel jetzt auf Augenhöhe gestalteten, gleich mehrfach die Chance zur Führung. Mit dem 1:2 durch Nicolas Ledl war der Memminger Spielfluss dann jedoch dahin. Nachdem FCM-Keeper Benjamin Frick zunächst einen Foulelfmeter von Christoph Hollinger noch parieren konnte, brachte die FCM-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Matthias Schaff setzte den Nachschuss zum 1:3-Endstand in die Maschen. Memmingen agierte verunsichert und hatte nicht wirklich noch Möglichkeiten in der Schlussphase, um das Spiel und Ergebnis noch zu drehen. (ass)
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Maximilian Koschig (12.), 1:1 Fabian Kroh (28./Handelfmeter), 1:2 Nicolas Ledl (56.), 1:3 Matthias Schaff (76.)
Bes. Vorkommnis: Christoph Hollinger (FC Ehekirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Benjamin Frick (76.)
Der FC Stätzling hat sich gegen den TSV Jetzendorf vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit noch ein 2:2 erkämpft. Doch zunächst musste der Aufsteiger Rückschläge wegstecken. Zuerst musste Tim Sautter bereits nach acht Minuten verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen. Dann schob Leon Nuhanovic zum 0:1 ein.
Nach dem Seitenwechsel tauchten die Stätzlinger immer öfter am oder im TSV-Strafraum auf. Zunächst schlenzte Luca Lenz die Lederkugel aus 17 Metern knapp über die Querlatte, wenig später staubte Alexander Seifert mit der Fußspitze zum 1:1 ab. Der FCS machte weiter, fing sich jedoch durch Nuhanovic den erneuten Rückstand ein. verwertete eine langgezogene Flanke direkt zum 1:2. Doch mittlerweile ist der FCS für späte Tore bekannt, auch gegen Jetzendorf gelang ihnen noch der späte Ausgleich. Nach einem Freistoß von Seifert reagierte Markus Böck am schnellsten und nutzte den Abpraller zum 2:2. (bidi) Lokalsport FA
Schiedsrichterin: Klara Sauer (Fürth) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Leon Nuhanovic (16.), 1:1 Alexander Seifert (54.), 1:2 Leon Nuhanovic (66.), 2:2 Markus Böck (87.)
Gelb-Rot: Markus Pöllner (90.+2/TSV Jetzendorf)