Der TSV Rain spielt den Meistermacher

In einer packenden Partie hat der TSV Rain den VfB Durach mit 3:2 bezwungen. Die Blumenstädter zeigten dabei eine außergewöhnliche Moral: Trotz einer frühen Roten Karte und einem Rückstand drehte die Mannschaft um Spielertrainer Dominik Bobinger das Spiel. Die vermeintliche Schlüsselszene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 21. Minute: Nach einem Foul von Markus Lohner an Marco Faller entschied Schiedsrichter Benjamin Mignon auf Notbremse und schickte den Rainer Verteidiger mit Rot vorzeitig zum Duschen. Wenig später folgte der nächste Rückschlag für den TSV: Nach einem Foul an Christoph Gruber im Strafraum verwandelte Tim Seefried den fälligen Elfmeter sicher zum 0:1. „Dass wir jedoch fast postwendend den Ausgleich erzielt haben, war psychologisch enorm wichtig“, meinte Bobinger später. Eric Adams scharfe Hereingabe lenkte Durachs Manuel Methfessel unglücklich zum 1:1 ins eigene Netz. Nach dem Seitenwechsel bot sich ein Bild geprägt von Rainer Leidenschaft. Durach wurde kaum gefährlich, stattdessen fingen sich die Oberallgäuer bei einem Konter durch Dennis Lechner das 2:1. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Erst hatte Michael Knötzinger nach einem Sololauf Pech mit einem Pfostentreffer (79.), bevor Lechner mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Nach einem Konter blieb der Torjäger vor dem Gästekeeper nervenstark und schnürte mit dem 3:1 seinen Doppelpack. Der späte Anschlusstreffer durch Jannis Pfäffle änderte nichts mehr am verdienten Heimsieg der kämpferisch überragenden Rainer. (gj) Lokalsport DW Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 130 Tore: 0:1 Tim Seefried (33./Foulelfmeter), 1:1 Manuel Methfessel (38./Eigentor), 2:1 Dennis Lechner (69.), 3:1 Dennis Lechner (85.), 3:2 Jannis Pfäffle (88.) Rote Karte: Markus Lohner (21./TSV Rain/Lech/Notbremse)

Die SG Niedersonthofen/Martinszell hat eine weitere Überraschung verpasst, während der FSV Pfaffenhofen mit dem glanzlosen 2:0-Sieg seine Chance auf die Vizemeisterschaft wahrte. Den Pfaffenhofern spielte dabei der frühe Führungstreffer, den Paul Starzer mit einem abgefälschten Schuss aus dem Getümmel heraus erzielte. Die Niso-Boys entwickelten wenig Torgefahr, Pfaffenhofen hatte das Geschehen weitgehend im Griff und baute den Vorsprung Mitte der zweiten Halbzeit aus. Nach Zuspiel von Simon Heigl war es Luka Brudtloff, der mit dem 0:2 für die Entscheidung sorgte. Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Paul Starzer (3.), 0:2 Luka Brudtloff (62.)

Der Frust beim TSV Hollenbach war riesengroß. Nach der 2:5-Heimniederlage gegen das Schlusslicht SC Oberweikertshofen drohen die Lichter im Abstiegskampf auszugehen. Wobei der TSV die Partie schon in der ersten halben Stunde mehr oder weniger verlor. Hollenbach schien dem Druck, die Partie unbedingt gewinnen zu müssen, nicht gewachsen. Haarsträubende Fehler führten da zu zwei Gegentoren. Erst klappte die Abstimmung zwischen Keeper Florian Hartmann und Philipp Baier nicht und der Ball landete zum 0:1 im Netz, dann sorgte Maximilian Schuch mit einem abgefälschten Schuss für den nächsten Hollenbacher Rückschlag. Und als wäre das nicht genug, ließ Keeper Hartmann mit dem Pausenpfiff einen Schuss von Dominik Widemann durch die Finger flutschen. Nach Wiederanpfiff staubte Widemann sogar zum 0:4 ab.

Mit einem Doppelschlag von Fatih Cosar und Michael Schäfer meldeten sich die Hollenbacher trotzdem noch einmal zurück. Die Hoffnung auf die Wende bekam zusätzliche Nahrung, als Oberweikertshofens Bryan Stubhan Gelb-Rot sah. Die Krebsbachtaler setzten nun alles auf eine Karte und wurden in der Nachspielzeit ausgekontert, Elias Eck traf zum 2:5.

Schiedsrichterin: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 190

Tore: 0:1 Philipp Baier (8./Eigentor), 0:2 Maximilian Schuch (23.), 0:3 Dominik Widemann (45.+1), 0:4 Dominik Widemann (54.), 1:4 Fatih Cosar (56.), 2:4 Michael Schäfer (59.), 2:5 Elias Eck (90.+1)

Gelb-Rot: Bryan Stubhan (65./SC Oberweikertshofen/Foulspiel)