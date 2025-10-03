Der TSV Rain ist zu zahnlos

Die erste gute Möglichkeit des Spiels hatten die Manchinger. Leon Peric scheiterte am herauslaufenden Keeper Niklas Gordy (5.). Das weckte die Hausherren auf. Eric Adams Kopfball konnte SVM-Keeper Thomas Obermeier parieren und beim Versuch von Jannik Schuster fehlte auch nicht viel (24.). Danach flachte das Spiel deutlich ab, auch in der zweiten Hälfte wurde es zunächst nicht sonderlich attraktiver. Der TSV Rain blieb zwar überlegen, machte daraus aber wenig. Gerade in der Offensive waren die Aktionen der Tillystädter viel zu harmlos. In der 61. Minute machte Manching nach längerer Zeit durch einen Konter wieder auf sich aufmerksam. Den ersten Versuch parierte Gordy, der zweite Ball von Peric flog deutlich über das Tor.

Beide Mannschaften agierten fahrig und machten viele Fehler. Ein wirklicher Spielfluss kam über weite Strecken nicht zustande. In der Nachspielzeit kam Manching zwar noch einmal zu einer gefährlichen Konterchance, spielte diese aber unsauber aus. Lokalsport DW

Schiedsrichterin: Marina Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 320