Lukas Müller (am Ball) tat sich mit dem TSV Rain im Heimpsiel gegen den SV Manching (links Sebastian Graßl) sichtlich schwer.
Lukas Müller (am Ball) tat sich mit dem TSV Rain im Heimpsiel gegen den SV Manching (links Sebastian Graßl) sichtlich schwer. – Foto: Szilvia Izsó

Der TSV Rain ist zu zahnlos

Landesligist muss sich gegen den SV Manching mit einem torlosen Remis begnügen

In einem schwachen Spiel trennten sich der TSV Rain und der SV Manching in der Landesliga Südwest leistungsgerecht 0:0. Die Rainer stoppten durch dieses Resultat immerhin die jüngste Flut an Gegentoren (zehn Gegentore in drei Spielen) und bleiben zu Hause weiter ungeschlagen.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
SV Manching
SV ManchingManching
0
0
Abpfiff

Die erste gute Möglichkeit des Spiels hatten die Manchinger. Leon Peric scheiterte am herauslaufenden Keeper Niklas Gordy (5.). Das weckte die Hausherren auf. Eric Adams Kopfball konnte SVM-Keeper Thomas Obermeier parieren und beim Versuch von Jannik Schuster fehlte auch nicht viel (24.). Danach flachte das Spiel deutlich ab, auch in der zweiten Hälfte wurde es zunächst nicht sonderlich attraktiver. Der TSV Rain blieb zwar überlegen, machte daraus aber wenig. Gerade in der Offensive waren die Aktionen der Tillystädter viel zu harmlos. In der 61. Minute machte Manching nach längerer Zeit durch einen Konter wieder auf sich aufmerksam. Den ersten Versuch parierte Gordy, der zweite Ball von Peric flog deutlich über das Tor.
Beide Mannschaften agierten fahrig und machten viele Fehler. Ein wirklicher Spielfluss kam über weite Strecken nicht zustande. In der Nachspielzeit kam Manching zwar noch einmal zu einer gefährlichen Konterchance, spielte diese aber unsauber aus. Lokalsport DW
Schiedsrichterin: Marina Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 320

