Gut gemacht: Rains Kapitän Michael Senger (links) holte sich die Glückwünsche von Etienne Perfetto nach dem 0:2 ab. – Foto: Bernhard Schmöller

Der TSV Rain ist dem Ziel ganz nah Bayernligist hat nach dem 2:0-Sieg in Kirchheim den Klassenerhalt fast sicher +++ Sonthofen startet in Pipinsried eine furiose Aufholjagd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd TSV Rain Pipinsried FC Sonthofen

Im Wiederholungsspiel beim Kirchheimer SC machte der TSV Rain einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Bayernliga Süd. Durch den 2:0-Sieg gehen die Rainer mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in die letzten drei Spiele. Gleichauf mit dem TSV Rain sind der FC Pipinsried und der 1. FC Sonthofen, die sich in ihrem spektakulären Duell mit 3:3 die Punkte teilten.

Ein Flutlichtausfall hatte den TSV Rain vor knapp zwei Wochen gestoppt, die damalige 1:0-Führung beim Kirchheimer SC war nichts mehr wert. Denn das Wiederholungsspiel begann wieder bei 0:0, was die Rainer allerdings wenig störte. Nur in der Anfangsphase sahen sie sich einem schwungvollen KSC gegenüber. Dann aber setzte der TSV seine Nadelstiche gegen eine löchrige Kirchheimer Defensive. Im Mittelpunkt des Geschehens stand Jannik Schuster. Erst traf er den Pfosten (23.), dann konnte er KSC-Keeper Ivan Babic nicht überwinden, ehe der dritte Versuch zum Erfolg führte. Nach Vorlage von Kapitän Michael Senger sorgte Schuster für das 0:1.

Als dann kurz nach Wiederanpfiff Kirchheims Luka Topic der Ball an die Hand sprang, gab es Elfmeter. Michael Senger verwandelte den Strafstoß zum 0:2 - und diesen Vorsprung verwalteten die Rainer geschickt bis zum Ende.

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Jannik Schuster (33.), 0:2 Michael Senger (49./Handelfmeter)

Gelb-Rot: Antonijo Prgomet (90.+1/Kirchheimer SC)