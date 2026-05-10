Der TSV Rain bleibt im Aufstiegsrennen

Alle Defensivbemühungen der SG Niedersonthofen/Martinszell halfen nichts, der Aufstiegskandidat TSV Rain setzte sich mit 4:1 durch. – Foto: Gerd Jung

Das Rennen um Platz zwei in der Landesliga Südwest ist packend und verspricht ein prickelndes Saisonfinale. Der FSV Pfaffenhofen geht mit der besten Ausgangssituation ins Rennen, nur einen Punkt dahiner lauern die punktgleichen 1. FC Sonthofen, TSV Rain und FV Illertissen II. Weniger spannend ist es im Tabellenkeller. Da steht mit dem TSV Hollenbach der zweite Festabsteiger nach dem SC Oberweikertshofen fest. Der FC Ehekirchen muss wegen der verlorenen direkten Vergleiche in die Abstiegsrelegation - und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die SG Niedersonthofen-Martinszell. Die Niso-Boys müssen am letzten Spieltag drei Punkte und 14 Tore Rückstand gegenüber Cosmos Aystetten aufholen, um noch über den Strich zu springen.

Der TSV Rain bleibt zuhause eine Macht, auch gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell punkteten die Lechstädter mit dem 4:1 voll. „Dass wir die komplette Saison zu Hause ungeschlagen sind, ist nicht selbstverständlich. Es zeigt aber die Art und Weise, wie wir arbeiten. Deshalb freut es mich einfach für die Mannschaft, dass sie sich belohnen konnte“, meinte TSV-Coach Dominik Bobinger.

Das 1:0 war ein „Tor des Monats“: Nach Zuspiel von Paul Schmidt nahm Eric Adam aus 14 Metern Maß und schlenzte den Ball gefühlvoll ins Kreuzeck. Doch die Oberallgäuer zeigten sich jedoch keineswegs geschockt. Nach einer halben Stunde rüttelte ein Lattentreffer nach einer Kopfballverlängerung von Dennis Picknik die Rainer Defensive wach. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte folgte traf Simon Frasch dann zum 1:1. Praktisch im Gegenzug wuchtete aber Fabian Ott, den Ball per Kopf zur Rainer Pausenführung ins Netz. Nach dem Seitenwechsel behielten die Blumenstädter die Zügel fest in der Hand und belohnten sich durch zwei weitere Treffer durch Dennis Lechner und Tino Joerss.

Schiedsrichter: Holger Hofmann (Langenfeld) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Eric Adam (25.), 1:1 Simon Frasch (45.+1), 2:1 Fabian Ott (45.+3), 3:1 Dennis Lechner (61.), 4:1 Tino Joerss (73.)

Das letzte Heimspiel endete für den FC Stätzling gegen den FC Kempten torlos. Die Partie war kein fußballerischer Leckerbissen, denn die Stätzlinger Angriffsbemühungen blieben auch trotz zahlreicher Einwechslungen aller Offensivkräfte zu harmlos.

In der zweiten Halbzeit war dem FC Kempten anzumerken, dass er zumindest einen Punkt ergattern wollte. Während der FCS keinen gefährlichen Abschluss mehr zustande brachte, kamen die Oberallgäuer zum einen oder anderen Abschluss. Die faire Begegnung plätscherte dem Ende entgegen und nur der FC Kempten konnte sich am Ende über dieses 0:0 freuen, denn damit haben sie endgültig den Klassenerhalt gesichert. (bidi)

Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 100

Von wegen Nachlassen. Der frühzeitig als Meister feststehende TSV Schwabmünchen bleibt hungrig, wie der 3:2-Erfolg gegen den TSV Dachau 1865 beweist. Dass die Schwabmünchner im Saisonendspurt auf zehn Spieler verzichten müssen, war ihnen in der ersten Hälfte nicht anzumerken. Maximilian Aschner schaltete nach einer Ecke am schnellsten schaltete und wuchtete den Ball in die Maschen. Noch vor der Pause verwertete Maik Uhde ein Zuspiel des zum TSV Murnau zurückkehrenden Konstantin Ott zum hochverdienten 2:0. „Das war eine der besten Hälften in dieser Saison“, lobte Trainer Emanuel Baum.

Dem sonst vollständig abgemeldeten Dachauer Torjäger John Haist gelang im zweiten Abschnitt der Anschlusstreffer. Es folgte die stärkste Phase der Dachauer. die Hausherren hielten dem aber Druck stand. In den Schlussminuten sorgte dann Richard Gumpinger für das 3:1. Kurz vor Schluss unterlief Schwabmünchens Teo Köbler noch ein Eigentor zum Endstand.

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Maximilian Aschner (18.), 2:0 Maik Uhde (34.), 2:1 John Haist (55.), 3:1 Richard Gumpinger (87.), 3:2 Teo Köbler (90./Eigentor)

Mit dem 2:1-Heimsieg über den VfB Durach hat die U21 des FC Memmingen den direkten Klassenerhalt geschafft. Schon in der dritten Minute waren die hochmotivierten Memminger durch einen Kopfball von Fabian Kroh in Führung gegangen. Fünf Minuten später erhöhte Kroh per sicher verwandeltem Strafstoß und seinem 13. Landesliga-Saisontreffer auf 2:0. Dies sorgte erst einmal für Sicherheit. Durach kam in der ersten Hälfte kaum zu Abschlüssen, was sich in der zweiten Halbzeit ändern sollte. Der eingewechselte Tobias Seger brachte den VfB auf 1:2 heran. Mehr sprang aber nicht heraus, weil FCM-Torhüter Felix Unger einen Weitschuss von Seger aus dem Winkel holte und gegen Manuel Methfessel mit einer starken Fußabwehr parierte. Auf der anderen Seite blieb ein möglicher Elfmeterpfiff für Memmingen aus.

FCM-Trainer Selcuk Sen, der erst vor wenigen Wochen übernommen hatte, lobte seine Jungs – erneut mit einem Durchschnittsalter von nur 19,5 Jahren - vor allem für die zweite Halbzeit: „Das war eine Charakterleistung, wenn man die letzten Meter noch geht, wenn’s schon wehtut.“ (ass)

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Kroh (3.), 2:0 Fabian Kroh (8./Foulelfmeter), 2:1 Tobias Seger (57.)

„Wir wussten, dass wir gewinnen müssen, wenn wir noch eine Chance auf Platz zwei haben wollen“, sagte Herbert Sailer. Und so war er nach dem knappen 1:0 seines FV Illertissen II gegen den TSV Jetzendorf fast rundum zufrieden. Einziger Kritikpunkt war aus seiner Sicht, dass die eigenen Konter nach dem Führungstreffer nichts einbrachten.

Nach einer Viertelstunde war Illertissen gut im Spiel und kam durch Altin Kasumaj (23.) sowie Max Merkel (25., 27.) zu ersten Chancen. Jetzendorf wurde vor dem Seitenwechsel nur einmal im FVI-Strafraum auffällig (39.). Nach der Pause war der FVI die Mannschaft mit dem größeren Willen und hatte durch Max Merkel weitere gute Möglichkeiten (48., 49.). Drei Minuten später leistete der die Vorarbeit zum Tor des Tages durch Altin Kasumaj. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 25

Der 1. FC Sonthofen bleibt nach dem 3:0-Erfolg über den TSV Hollenbach weiterhin im Aufstiegsrennen. Andreas Hindelang, der nach insgesamt sieben Jahren im FCS-Trikot vor dem Anpfiff verabschiedet wurde, stand anschließend noch einmal im Mittelpunkt und steuerte in seinem Wohnzimmer zwei Tore bei.

In der ersten Halbzeit hatte Sonthofen Feldvorteile und kam zu einigen Torchancen. Es dauerte aber, ehe Hindelang eine Jaumann-Flanke per Kopf zur Führung nutzte. Nach dem Seitenwechsel geriet dieser Vorsprung in Gefahr, als die Sonthofer Abseitsfalle nicht zuschnappte und Torwart Marco Zettler im Duell gegen den durchgebrochenen Fabian Frieser retten musste. Eine Vorentscheidung fiel nach einer guten Stunde mit dem 2:0 von Markus Notz, der einen kapitalen Hollenbacher Abspielfehler ausnützte. Hindelang machte in der Schlussphase, durch den verwandelten Handelfmeter endgültig den Deckel drauf. (dl)

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Andreas Hindelang (39.), 2:0 Markus Notz (63.), 3:0 Andreas Hindelang (88./Handelfmeter)

Nichts wurde es für den FC Ehekirchen mit einer erhofften Überraschung, beim FSV Pfaffenhofen setzte es eine 0:3-Niederlage. Damit steht fest, dass der FCE in die Abstiegsrelegation muss.

„Gerade in der zweiten Hälfte haben die Zuschauer ein großartiges Spiel von beiden Seiten gesehen, wobei man sicherlich zugeben muss, dass Pfaffenhofen die etwas bessere Mannschaft war“, resümiert FCE-Abteilungsleiter Markus Bissinger. Der Sieg der Hausherren sei am Ende „zwar verdient“ gewesen. „Doch wer weiß, wie diese Begegnung verlaufen wären, hätten wir nach dem 0:1 auch nur einen unserer beiden Alleingänge auf den FSV-Kasten genutzt. Möglicherweise wäre dieses Match dann in eine andere Richtung gekippt“, meint Bissinger.

Den besseren Start erwischten der FSV, Daniel Zanker sorgte für das 1:0. Im weiteren Verlauf ließ FCE-Keeper Moritz Maiershofer die Pfaffenhofer regelrecht verzweifeln. Ob Sebastian Waas (51.), Maurice Untersänger (57./60.) oder Michael Senger (62.) - sie alle fanden im Ehekirchener Torhüter ihren Meister. Es folgten die besagten Sololäufe von Jakob Schmid (76.) und Christoph Hollinger (79.), die beide das 1:1 hätten bringen können. Letzlich war es Michel Senger, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit stellte Luca Brudtloff noch auf 3:0 (biss/AZ) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Daniel Zanker (19.), 2:0 Michael Senger (83.), 3:0 Luka Brudtloff (90.+4)

Der SV Cosmos Aystetten hat durch das 2:2 beim SV Manching den Klassenerhalt fast schon in der Tasche. Entsprechend groß war die Freude darüber, dass Torjäger Kevin Makowski mit dem späten Ausgleich den vielleicht schon entscheidenden Punkte bescherte.

Manching hatte stark begonnen, Kapitän Sebastian Graßl knallte den Ball schon beim ersten Angriff an die Lattenunterkante des Cosmos-Tores (2.). Keine 180 Sekunden später touchierte ein Flankenball von Philipp Toth die Querlatte des Mannchinger Gehäuses, ehe am Ende einer kleinen Druckphase von Cosmos Aystetten Kevin Makowski überlegt zum 0:1 einschoss.

Der Ausgleich fiel aus heiterem Himmel, als Marcel Posselt den Ball über den zu weit vor seinem Tor stehenden Niklas Frank (27.) einschoss. In der zweiten Halbzeit hatten die Oberbayern die Partie gedreht, als Daniel Schweiger zum 2:1 traf. Danach wurde es ein konfuses Spiel mit vielen hohen und weiten Bällen, in dem Makowski kurz vor Schluss die Übersicht behielt und zum 2:2 traf. (mb) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Patrick Höfer (Nürnberg) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Kevin Makowski (13.), 1:1 Marcel Posselt (27.), 2:1 Daniel Schweiger (72.), 2:2 Kevin Makowski (88.)