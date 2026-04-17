Der TSV Poing will gegen Grafing den Aufstieg fast schon perfekt machen

FB KK Grafing (gelb) Manuel Bauer --- vs Forstinning Victor Bezerra do Nascimento – Foto: Sro

Die erste Spielanalyse und entsprechende Trainingsableitung hatte das neue Glonner Trainerduo Alexander Niedermayer/Tobias Stefer schon einsatzbereit. „Doch zwischen Montag und Mittwoch sind zwei Drittel der Mannschaft krank geworden, sodass wir nicht viel arbeiten konnten“, erklärte Niedermayer. In Abstimmung mit der SpVgg Höhenkirchen wurde auch die Donnerstagspartie auf den 7. Mai verlegt. „Personell schaut es etwas entspannter aus“, hofft Niedermayer auf eine schlagkräftige Truppe für das „Neun-Punkte-Spiel“ im Kellerduell gegen Hohenbrunn.

Ganz kurz vor dem Zielstrich, sprich dem Aufstieg in die Kreisliga, steht der TSV Poing. „Momentan sieht es richtig gut aus. Jetzt wollen wir aber erst einmal das Spiel gegen Grafing gewinnen, dann können wir rechnen.“ Poings Spielertrainer Stefan de Prato konzentriert sich also auf die Aufgabe im Kreisklassenkracher gegen den Tabellenzweiten TSV Grafing. „Wir machen einfach unsere Hausaufgaben und denken von Spiel zu Spiel.“ Mit dieser Marschroute reihte der Tabellenführer zuletzt fünf Siege aneinander und verschaffte sich damit, auch durch die Schwächen der Konkurrenz, schon einen gehörigen Vorsprung an der Spitze.

TSV Grafing kann gegen den TSV Poing auf großen Kader zurückgreifen

„Mia san g’richt.“ Grafings Sportlicher Leiter Quirin Kistler sieht seine Mannschaft ebenfalls bereit für das Spitzenduell. „Wir fahren mit voller Kapelle nach Poing und wollen was mitnehmen.“ Schon aus Eigeninteresse, denn der zweite, zur Relegation berechtigende Rang ist schwer umkämpft. „Wir wollen uns auf alle Fälle bis zum Saisonschluss die Chance auf den zweiten Rang bewahren. Dabei kamen dem TSV Grafing die Ergebnisse der Konkurrenz in den Nachholspielen letzte Woche mit den Niederlagen von Dreistern und Hohenlinden zugute. Dadurch blieb Grafing ohne eigenes Zutun knapp auf dem zweiten Rang, hat aber immer noch ein Spiel mehr ausgetragen als die unmittelbaren Verfolger.

„Wir haben bei ein paar Spielen geschlafen und Punkte verschenkt, sonst hätten wir alles in der eigenen Hand.“ Dazu zählt Quirin Kistler auch die 1:1-Punkteteilung mit Dreistern am vergangenen Spieltag. „Die Mannschaft hat mir trotzdem sehr gut gefallen, wir hätten den Sieg verdient gehabt.“

VfB Forstinning könnte mit Dreier die Situation entspannen