Der TSV Poing siegt klar – und spielt schon am Dienstag erneut

Der TSV Poing siegte klar. – Foto: Max Ziegler

Der TSV Poing gewinnt die erste Runde des Totopokals München gegen Hohenbrunn deutlich. Bereits am Dienstagabend steht die zweite Runde an – gegen Ebersberg.

In Hohenbrunn zeigte der Gast deutlich, warum Poing in der vergangenen Saison von der Kreisklasse auf- und der Gastgeber abstieg. Felix Felber traf früh zum 0:1 durch einen Handelfmeter (21.). „Und dann haben wir schnell das 0:2 und das 0:3 nachgelegt“, freute sich Co-Trainer Florian Muck über die schnelle Entscheidung. Erneut Felber (26.) und Spielertrainer Stefan de Prato (31.) traten als Schützen in Erscheinung.

Recht souverän erledigte der TSV Poing seine Aufgabe beim TSV Hohenbrunn und siegte in der ersten Runde des Totopokals München (Gruppe Ost) mit 4:0. Die zweite Runde steht bereits am morgigen Dienstagabend (20 Uhr) zu Hause gegen den TSV Ebersberg an. Die kurzfristigen Pokalansetzungen bringen auch den Vorbereitungsplan der Poinger Aufsteiger ins Wanken, die Testpartie gegen den FC Dreistern am Wochenende nahm deshalb ersatzweise die zweite Mannschaft wahr.

In der Defensive ließen die Poinger wenig zu, Philipp Bürgermeier als zweiter Torhüter behielt eine weiße Weste. Der von den eigenen Junioren aufgerückte Schlussmann wird als Ersatz für Krystian Antelmann auf alle Fälle in den Pokalspielen eingesetzt.

Mit dem Schlusspfiff erhöhte Nico Simicevic noch auf 4:0 für den TSV Poing (90.). „Unterm Strich war der Sieg absolut verdient. Und man sieht, dass jeder gegen den TSV 1860 München III in der Startelf stehen will“, wagte Muck schon einmal einen Ausblick auf den Punktspielstart.