Der TSV Pleystein zieht im Abstiegskampf die Reißleine Die Kreuzbergelf trennt sich von Coach Bernd Reil und hofft mit einer Interimslösung heraus aus dem Tabellenkeller zu kommen. Der Entlassene nimmt zu den Geschehnissen Stellung.

Bernd Reil ist nicht mehr Trainer des TSV Pleystein, der abstiegsgefährdete Tabellendreizehnte der Kreisklasse Ost hat vor den beiden finalen Partien des Jahres die Reißleine gezogen und sich von seinem Übungsleiter getrennt. Am Sonntag nach der 0:4-Niederlage bei der SpVgg Vohenstrauß II wurde Reil mitgeteilt, dass sich die Wege trennen. "Nachdem die Ergebnisse in den vergangenen Wochen aus sportlicher Sicht nicht gerade zufriedenstellend waren, bestand aus unserer Sicht jetzt kurz nach Beginn der Rückrunde einfach Handlungsbedarf. Absicht ist es, frischen Wind zu erzeugen, um den Weg aus dem Tabellenkeller noch zu schaffen", so Florian Zehent, Pressebeauftragter der Kreuzbergelf in einer ersten Stellungnahme.

Der Betroffene stimmt dem zu, dass das Ende seiner Tätigkeit beim TSV nicht im Bösen erfolgt ist, mit einer Einschränkung allerdings: "Ich hatte bei meinem ersten Engagement eine riesen Zeit beim TSV Pleystein damals und hatte mir auch nochmal so eine Zeit jetzt gewünscht, zumindest angrenzend an die damalige, kopieren kann man natürlich das damals und heute leider nicht. Da mir der TSV Pleystein, wie gesagt, sehr am Herzen liegt und auch die Spieler, ist es nun umso schwieriger, so auseinander zu gehen, denn wenn man die Tabelle ansieht, wäre in keinster Weise etwas verloren, wir sind nicht abgeschlagen Letzter, sondern auf Platz zehn hat man drei Punkte Rückstand", so Reil in einer ausführlichen und sehr emotional verfassten Stellungnahme.

Und dann kommt er schon zum Punkt: Der Druck aus dem Vereinsausschuss, auch auf die sportliche Leitung, wäre so groß geworden, dass dieser Schritt anscheinend auch nicht mehr zu umgehen war, was Reil sehr schade findet. "Aber wenn du manche vermeintliche Fußballexperten im Vereinsausschuss hast, die allesamt Trainer sein könnten, schon alleine von dem her, was sie von sich geben und die Trainer Woche für Woche kritisieren, was im Spiel wieder falsch gelaufen ist, anstatt vielleicht auch mal das Spiel zu analysieren und zu sagen okay, an den Trainern lag es vielleicht doch nicht ganz, wenn man einfachste Dinge in so manchen Spielen nicht auf die Kette bringt, dann wird es schwierig. Aber das können und wollen diese Leute nicht, die wählen immer das schwächste Glied und das ist der Trainer. Aber auch solche Leute sollten sich mal an ihre eigene Nase fassen, ob sie mit ihren Aussagen und ihrem Hetzen immer richtig liegen, oder ob man in solchen Situationen nicht auch mal ruhig bleiben könnte und die Vernunft walten ließe", so der Eslarner weiter.

Reil kennt natürlich die Tücken des Trainergeschäfts und weiß mit ihnen auch umzugehen: "Aber da bin ich schon zu lange in diesem Geschäft, um mich noch mehr in dieses Thema hineinzusteigern. Es ist einfach so, wenn es gut läuft, bist du der beste Trainer und hast genau die Leute, die dir auf die Schulter klopfen, um dich herum, die dann wenn es schlecht läuft, dich zum Buhmann machen. Nun gut, ich kann der Mannschaft nur das Beste wünschen, damit sich der sportliche Erfolg schnell jetzt einstellt und die Kurve dann wieder nach oben zeigt. Denn diese Mannschaft gehört definitiv in die Kreisklasse Ost. Weder von der sportlichen Leitung noch von den Spielern gibt und gab es irgendwas Negatives mir gegenüber und so bewerte ich auch die Trennung, die ohne böses Blut vergießen zu müssen über die Bühne geht. An denen lag es bestimmt nicht, dass es zu Ende ist", so Reil, der weiter voller Tatendrang ist und jederzeit an anderer Stelle als Coach arbeiten würde.