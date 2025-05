Der TSV Pfedelbach steht im Pokalfinale!!!

Pfedelbach zieht nach hartem Kampf ins Pokalfinale ein!

Was war das für ein toller Pokalfight vor ca. 400 Zuschauern in Weißbach zwischen der SGM Niedernhall/Weißbach und unserem TSV Pfedelbach. Hut ab vor der Leistung der SGM, die unserem TSV wirklich alles abverlangte.

Bereits nach vier Minuten ging der Underdog in Führung. Nach einer Abseitssituation auf Pfedelbacher Seite schaltete die SGM schnell um. Foss kam am rechten Pfosten an den Ball und passte vor das Tor auf Braun, der nur noch einschieben musste. Die frühe Führung für die Heimelf.

Danach gab es die erste Ecke für den TSV und die klatschte gleich mal an die Latte.

Erneut gab es Ecke und Nico Hütters Kopfball ging knapp drüber.

Nach 12 Minuten folgte der Ausgleich für den TSV. Jens Schmidgall setzte sich auf links durch, passte in die Mitte zu Tobias Lösch. Dessen Schuss klatschte an den rechten Pfosten und prallte dann vor die Füße von Marco Gebert, der nur noch einschieben musste.

Pfedelbach musste nach 19 Minuten zum ersten Mal wechseln. Für Daniel Schmidgall kam Mansour Ceesay in die Partie.

In der 21. Minute dann die Riesenchance zur Führung für die SGM. Einen Freistoß und den daraus folgenden Nachschuss konnte Hannes Fischle im Pfedelbacher Tor jeweils parieren.

Zwei Minuten später versucht es Kaan Uzuner aus ca. 15 Metern nach einer weiteren Ecke durch Andreas Cebulla. Torhüter Wassmer hatte den Ball sicher.

Es ging mittlerweile hin und her und die Mannschaften legten ein brutales Tempo vor. Pfedelbach Mitte der ersten Halbzeit dann mit Feldvorteilen.

In der 34. Minute flankte Jann Baust von links vors Tor auf Sebastian Hack und dessen Kopfball lenkte Wassmer gerade noch über die Latte.

Vier Minuten später versuchte es Andreas Cebulla mit einer Flanke von rechts. Sebastian Hack nahm den Ball an und drehte sich. Sein Schuss ging knapp links vorbei.

Pfedelbach erarbeitete sich nun Chancen im Minutentakt. Als bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte lief und alle mit einem Unentschieden zur Pause rechneten schlugen die Gäste zu. Jann Baust hatet an der linken Eckfahne den Ball und passte nach innen. Am ersten Pfosten stand Tobias Lösch und spitzelte den Ball zur Halbzeitführung über die Linie.

Fünf Minuten in Hälfte zwei waren gespielt und die SGM bekam auf rechts außen einen Freistoß zugesprochen. Der Freistoß kam in den Strafraum und Luca Heinle hielt den Kopf hin und verlängerte den Ball ins lange Eck zum 2:2 Ausgleich.

Die SGM bekam nun Oberwasser und fightete. Pfedelbach musste sich richtig strecken. Es war mittlerweile ein richtiger Pokalfight geworden.

In der 71. Minute bekam Pfedelbach auf links außen einen Freistoß zugesprochen. Der Freistoß von Andreas Cebulla kam lang fast bis an die rechte Eckfahne. Dort stand Sebastian Hack und köpfte Luca Heinle am rechten Torpfosten an und dann war der Ball plötzlich zur 3:2 Führung im Tor.

Noch 15 Minuten waren zu spielen und die SGM kämpfte aufopferungsvoll und wollte unbedingt noch den Ausgleich erzielen.

Zwei Minuten vor Ende der Partie klärte TSV Torhüter Hannes Fischle einen Kopfball überragend zur Ecke.

Der SGM Keeper war nun auch immer wieder mit vorn. In der dritten Minute der Nachspielzeit verpasste Foss eine Flanke von rechts am linken Pfosten nur knapp.

Im Gegenzug der Konter des TSV. Sebastian Hack spielte den Ball auf Jann Baust und der hatte nur noch den Torhüter vor sich und schoss das Spielgerät am Tor vorbei. Es wäre die Entscheidung gewesen.

Im direkten Gegenzug schoss dann die SGM nur Zentimeter am Tor vorbei und war dem Ausgleich ganz nah.

Nach 96 Minuten pfiff Schiedsrichter Sascha Wirth ab und Pfedelbach steht damit am Donnerstag, den 29.05.2025 im Finale in Künzelsau gegen die Spfr. Untergriesheim.

SGM Niedernhall/Weißbach: Max Wassmer, Sinan Akin, Marius Keiner, Marco Rüttgers, Luca Heinle, Yannik Braun (52. Nelson Eduardo Cruz-Martínez), Benjamin Kilian, Cedrik Preyer, Jannis Weisler (82. Noel Klein), Kim Foss, Janez Tiselj (77. Christoph Schneider) - Trainer: Florian Megerle

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (19. Mansour Ceesay), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Andreas Cebulla (88. Johannes Braun), Tobias Lösch (75. Emmanuel Osare), Jens Schmidgall (70. Albin Salihu), Jann Baust, Sebastian Hack - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

Schiedsrichter: Sascha Wirth (Stein/Kochertürn) - Zuschauer: 550

Tore: 1:0 Yannik Braun (4.), 1:1 Marco Gebert (12.), 1:2 Tobias Lösch (45.+3), 2:2 Luca Heinle (51.), 2:3 Sebastian Hack (71.)

1. Assistent: Jan Fiebig (Spvgg Möckmühl)

2. Assistent: Markus Frei (TSV Herbolzheim)

4. Offizieller: Nico Dolpp (Spvgg Oedheim)

Zuschauer: 400

Die Ergebnisse vom Halbfinale im ebmpapst Bezirkspokal Franken:

SGM Niedernhall /​ Weißbach - TSV Pfedelbach 2:3 Spfr Untergriesheim - SGM Mulfingen/​Hollenbach 2 1:0

Die Finalpaarung:

Donnerstag, 29.05.2025 um 18.00 Uhr in Künzelsau

Spfr Untergriesheim - TSV Pfedelbach

Finalorte für Bezirkspokalendspiele stehen fest:

Die ersten Bezirkspokalendspiele im Bezirk Franken werden am Donnertag, den 29.05.2025 (Christi. Himmelfahrt) im Heinz-Ziehl-Sportpark in Künzelsau ausgetragen.

Ausrichter ist der FV Künzelsau.

Die Finalspiele werden wie folgt angepfiffen:

13.00 Uhr Finale Senioren

15.30 Uhr Finale Frauen

18.00 Uhr Finale ebmpapst Bezirkspokal Herren