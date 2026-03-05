Der TSV Peiting setzt auf Entwicklung statt auf schnellen Aufstieg Belegen aktuell Platz fünf von Christian Heinrich · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Trainer Thomas Fischer - Fußball - Kreisliga 1 Herren - Saison 2025/26 - ASV Habach - TSV Peiting - 28. September – Foto: Andreas Mayr

Der TSV Peiting belegt nur Platz fünf. Trainer Thomas Fischer ist damit zufrieden. Sein Ziel: der langfristige Aufbau einer schlagkräftigen Mannschaft.

Peiting – Wenn Thomas Fischer die Tabelle der Kreisliga 1 studiert, macht sich in ihm eine innere Zufriedenheit breit. Zwar belegt der Trainer des TSV Peiting mit seiner Mannschaft nur den fünften Platz, doch der stellt sich als geradezu ideal für seine Ansprüche heraus. „Ich bin da gar nicht böse“, gibt er offen zu. Schließlich ist der Aufstieg in die Bezirksliga in dieser Saison überhaupt kein Thema. Stattdessen geht es darum, ein neues Team aufzubauen, mit dem der TSV in den kommenden Jahren wieder angreifen kann. Der Weg nach oben ist zwar steinig, aber er macht Mut. Mit Philipp Nienhaus und Aaron Woitge haben sich zwei A-Junioren aufdrängen können. Ihr Werdegang ist ein gutes Zeichen sowohl nach innen als auch nach außen, dass das Thema „Nachwuchsförderung“ in Peiting auch umgesetzt wird. Und so trat während der Winterpause erstmals der Effekt ein, den sich Fischer schon länger ersehnt hat. Eigene Kicker, die den Verein verlassen haben, kehren wieder zurück. Gregor Kees brach seine Zelte in Altenstadt ab, um wieder für seinen Heimatklub zu spielen. „Er tut uns wahnsinnig gut“, freut sich der Coach über den 20-jährigen Mittelfeldspieler.

Beim TSV Peiting geht es voran – Kader wird bereichert durch Jugendspieler und Rückkehrer Ein Perspektivspieler für die erste Mannschaft ist auch David Schmutz. Nach seiner Zeit in Landsberg versucht es der Offensivakteur wieder bei seinem Stammverein. Allerdings ist der 17-Jährige noch zu jung, um in dieser Saison Einsätze bei den Erwachsenen zu bestreiten. Das wird erst im Spätsommer der Fall sein. „Wir sind froh, dass er wieder zurück ist“, stellt Fischer klar. In den nächsten Wochen wird Schmutz seine alten Kumpels aus der A-Jugend unterstützen. Schon spielberechtigt ist Benedikt Multerer, der sein Engagement beim Landesligisten TSV Murnau nach einem halben Jahr beendet hat. Mit ihm gewann Fischer nicht nur eine Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Er ist auch ein Zugpferd, um allen ehemaligen Peitingern zu zeigen, dass beim TSV wieder etwas vorangeht.