Der TSV Ottobeuren darf vom Aufstieg träumen Kreisligist sichert sich Vizemeisterschaft +++ Lautrach rutscht unter den Strich und muss in die Relegation +++ Memmingen Ost muss absteigen von red · Heute, 14:39 Uhr · 0 Leser

Die Lautracher Elias Mayer und Keeper Aniello Marcell Kutter sind machtlos, Adrian Zuka erzielte seinen vierten Treffer für den TSV Ottobeuren und schoss sein Team damit zur Vizemeisterschaft. – Foto: Siegfried Rebhan

Die Saison 2025/26 der Allgäuer Kreisliga Nord ist Geschichte - und die letzten Entscheidungen sind gefallen. So sicherte sich der TSV Ottobeuren die Vizemeisterschaft und trifft in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation auf den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg (Mittwoch, 18.30 Uhr, in Untrasried). Nicht geht mehr bei der DJK SV Ost Memmingen, die nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Heimertingen den FSV Lamerdingen in die Kreisklasse begleitet. In die Abbstiegsrelegation gehten der TSV Lautrach und der TV Boos, während der punktgleiche TSV Altsuried den Klassenerhalt bejubelt.

Duell zwischen dem TV Woringen und der SG Sontheim/Westerheim bekamen die Fans trotz engagierter Leistungen beider Mannschaften keine Tore zu sehen. In einer intensiven Partie erspielten sich beide Teams Möglichkeiten, ließen jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 130





Im Derby trennten sich der TSV Kirchheim und TSV Mindelheim 2:2. Nach torloser erster Halbzeit brachte Luca Müller die Kirchheimer mit seinem Treffer in Front (47.). Die Gäste reagierten jedoch schnell: David Kienle verwandelte einen Strafstoß zum Ausgleich, ehe Vincent Priewe die Partie in der 63. Minute zugunsten der Mindelheimer drehte. Kirchheim steckte nicht auf und wurde in der 77. Minute belohnt, als Christoph Ullmann den verdienten Ausgleich erzielte.

Schiedsrichter: Linus Hell (Hohenbrunn) - Zuschauer: 180

Im Lautracher Waldstadion erwischte der TSV Ottobeuren den deutlich besseren Start gegen die TSV Lautrach-Illerbeuren. Bereits nach neun Minuten sorgte Adrian Zuka für Führung, ehe Philipp Ihle in der 19. Minute erhöhte. Manuel Fischer sorgte mit seinem Anschlusstreffer (27.) zwar noch einmal für Hoffnung bei den Lautrachern, die unbedingt einen Punkt für den Klassenerhalt benötigten, doch Ottobeuren blieb die klar spielbestimmende Mannschaft. Adrian Zuka erhöhte nach der Pause erneut (54.), bevor Luca Werner (60.) und ein weiterer Treffer von Zuka (63.) die Partie endgültig entschieden. Mit seinem vierten Tor des Tages setzte Zuka in der 86. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 6:1-Auswärtserfolg.

Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 220



Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 120 Der FC Heimertingen feierte in einem umkämpften Kreisliga-Duell einen späten 2:1-Erfolg bei der DJK SV Ost Memmingen, die nach 16 Jahren in die Kreisklasse zurück muss. Alexander Link brachte den FCH bereits früh in Führung (11.), doch Naim Nimanaj stellte nach einer halben Stunde den Ausgleich für die Ostler her (31.). Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Marcel Schmid tief in der Nachspielzeit zuschlug und Heimertingen den Auswärtssieg sicherte.Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 120

Dramatik pur bot die Partie zwischen dem TV Boos und dem SV Oberegg. Zunächst brachte Marco Gröner die Boos in der 30. Minute in Führung, ehe Johannes Müller kurz vor der Pause ausglich. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Lucas Zingerle (66.) ging Oberegg durch Sebastian Huber in der 77. Minute sogar in Front. Doch in einer turbulenten Schlussphase drehte Boos die Partie. Dominik Erhard und Benedikt Beißer trafen in der Nachspielzeit zum umjubelten 3:2-Erfolg. Die hektische Endphase brachte zudem weitere Platzverweise gegen Marco Gröner (Boos) und Manuel Eisenschmid (Oberegg) mit sich.

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 125 Der SC Ronsberg setzte sich in einer abwechslungsreichen Begegnung mit 3:2 gegen den Meister TSV Kammlach durch. Zunächst brachte Felix Simmert die Kammalcher nach Vorarbeit von Florian Hartmann in Führung (30.). Kurz vor der Pause glich Alexander Schlosser für Kammlach aus. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber die Partie. Zunächst gelang Manuel Funk der Anschluss, ehe Philipp Schaule in der 73. Minute den Ausgleich für Ronsberg erzielte. Den entscheidenden Treffer markierte schließlich Tim Albat, der elf Minuten vor Schluss den Auswärtssieg perfekt machte.Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 120 Der SV Lachen setzte sich beim FSV Lamerdingen souverän mit 4:0 durch. Julian Ottinger eröffnete bereits nach zehn Minuten nach Zuspiel von Moritz Notz den Torreigen. Kurz vor der Pause erhöhte Marco Mendler nach Vorlage von Ottinger auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste dominant: Marco Wiedenmayer traf in der 57. Minute nach erneuter Vorarbeit von Notz, bevor Leon Schmidt in der Schlussphase den Endstand herstellte.Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 120

Im D&K-Waldstadion entschied der TV Bad Grönenbach eine lange ausgeglichene Partie gegen den TSV Altusried spät für sich, trotzdem jubelten am Ende nur die Altusrieder über den Klassenerhalt. Während den Grönenbachern ein Punkt zur Vizemeisterschaft fehlte. Der einzige Treffer des Tages fiel erst in der 86. Minute, als Marco Rauh einschoss.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 120