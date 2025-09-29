Der TSV Offingen darf weiter jubeln. Nach dem 3:2-Sieg gegen den SC Altenmünster gelingt sogar der Sprung an die Spitze. – Foto: Oliver Osterhoff

Der TSV Offingen steckt die Handicaps weg Neuer Kreisliga-Spitzenreiter gewinnt zu neunt gegen Altenmünster +++ Bubesheim stürzt Türk Gücü Lauingen von der Spitze +++ Glött rettet gegen Türkiyemspor noch einen Zähler Verlinkte Inhalte KL West Ziemetshsn. FC Günzburg Thannhausen SC Bubesheim + 10 weitere

In der Kreisliga West gibt es einen neuen Spitzenreiter. Der bisherige Primus Türk Gücü Lauingen kassierte gegen den SC Bubesheim eine 2:4-Heimniederlage, während der TSV Offingen trotz zweier Platzverweise den SC Altenmünster mit 3:2 bezwang. Gar nicht rund läuft es für den Bezirksliga-Absteiger TSV Ziemetshausen, der bei der SpVgg Wiesenbach den Kürzeren zog.



Obwohl der TSV Offingen eine Stunde in Unterzahl spielte und am Ende sogar nur noch neun Spieler auf dem Platz hatte, gewann der neue Spitzenreiter mit 3:2 gegen den SC Altenmünster. Pascal Henne brachte in der 11. Minute in Führung zunächst Altenmünster in Führung. Offingen antwortete schnell: Spielertrainer Stefan Smolka glich in der 22. Minute durch einen Abstauber aus und traf nur neun Minuten später mit einem prächtigen Fernschuss sogar zum 2:1. Doch dann gab es einen Rückschlag für den TSV. Smolka sah kurz darauf die Rote Karte wegen einer Notbremse (32.). Altenmünster glich in Überzahl durch Marco Kalkbrenner in der 64. Minute aus. Doch darüber durfte sich der SCA nur drei Minuten freuen, dann stellte Ismail Bülbül den Endstand mit einem weiteren Abstaubertor her. Kurz vor Schluss erhielt auch Fabian Kuchenbaur die Rote Karte (89.) und wird den Offingern in den kommenden Spielen fehlen.Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 150



Im Auwaldstadion trennten sich der FC Günzburg und SV Neuburg/Kammel 1:1. Felix Glockner brachte die Neuburger nach einer Flanke von Kilian Kustermann in der 55. Minute in Führung. In der Schlussphase wurde es hitzig: Günzburgs Maurice Klaudrat sah in der 83. Minute die Rote Karte, während der Neuburger Kustermann drei Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz musste. In der Nachspielzeit erzielte Barbaro Casamayor-Bell dann doch noch den Ausgleich für Günzburg, nachdem Philipp Fuchs ihm den Ball aufgelegt hatte.Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 150



Im Mindelstadion dominierte die TSG Thannhausen und setzte sich mit 4:0 gegen den SV Scheppach. Bereits in der 3. Minute erzielte Edin Hamzabegovic nach einer Vorlage von Patrik Merkle das 1:0. Fünf Minuten später erhöhte Andreas Beckmann mit einem Kopfballtor auf 2:0. In der 18. Minute war es erneut Beckmann, der aus der zweiten Reihe das 3:0 markierte. Thannhausen kontrollierte das Geschehen, während Scheppach sporadisch Chancen hatte. In der 65. Minute setzte Patrik Merkle mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Am Ende gab es zwei Rote Karten, eine für Thannhausens Ahmet Cam und eine für den Scheppacher Henry Burkert.Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 105

Eine Bruchlandung konnte Bernd Ostertag (links) mit der SSV Glött vermeiden, in der Nachspielzeit gelang ihm noch das 3:3 gegen Türkiyemspor Krumbach. – Foto: Benjamin Rößle



Im Lilienstadion gab es ein packendes Duell zwischen SSV Glött und Türkiyemspor Krumbach, das 3:3 endete. Meric Capar brachte die Krumbacher früh mit einem Elfmeter in Führung (8.). Trotz einer Gelb-Roten Karte für Kürsat Yilmaz (45.) stellte Türkiyempsor durch Capar sogar auf 0:2 (60.). Doch Glött gab nicht auf: Jonas Stutzmüller verkürzte per Kopf (63.), bevor Enes Aydin das vermeintlich vorentscheidende 1:3 erzielte (80.). In der Schlussphase stemmte sich Glött mit aller Macht gegen die Niederlage: Franz Bacherle (87.) und Bernd Ostertag (90.+3) sorgten so noch für den späten Ausgleich.Schiedsrichter: Duran Yildiz (Eichstätt) - Zuschauer: 150



Der SSV Neumünster-Unterschöneberg ließ beim 3:0 gegen den TSV Balzhausen nichts anbrennen. In der 5. Minute sorgte Valentin Jaumann nach einer Vorlage von Pascal Schrodi für die schnelle Führung. Simon Weschta erhöhte in der 64. Minute per Abstauber, nachdem Christian Wink den Ball vorgelegt hatte. Fabian Schrodi setzte den Schlusspunkt in der 77. Minute, erneut auf Zuspiel von Wink.Schiedsrichter: Maik Kaack (Jungingen) - Zuschauer: 130



In einem hitzigen Duell setzte sich die SpVgg Wiesenbach gegen den TSV Ziemetshausen mit 2:1 durch. Den besseren Start erwischte der TSV und ging in der 25. Minute durch ein Kopfballtor von Philipp Weber nach einer Ecke von Jonas Seibold in Führung. Wiesenbach fand erst in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel. Pierre Heckelmüller glich in der 60. Minute aus. Nur zwei Minuten später sorgte Fabian Rösch mit einem präzisen Schuss aus 23 Metern für die Führung. Kurz danach musste der Wiesenbacher Thomas Gornig mit Gelb-Rot vom Platz, kurz vor Schluss erwischte es auch noch den Ziemetshauser Lorik Mataj.Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 200

Türk Gücü Lauingen musste beim 2:4 gegen den SC Bubesheim die erste Niederlage hinnehmen. Yigitcan Yüce brachte Lauingen in der 18. Minute zwar in Führung, dDoch Adam Kunz glich per Freistoß nur fünf Minuten später aus. Jan Wiedemann sorgte mit einem Kopfball in der 40. Minute für die Bubesheimer Führung. Cemre Onay gelang in der 53. Minute das 1:3. Zwar verkürzte Yüce in der 59. Minute, doch Wiedemann sicherte mit dem 2:4 in der 65. Minute den Bubesheimer Dreier.

