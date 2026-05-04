Der TSV Offingen ist wieder voll im Titelrennen

Davis Süß (links) erzielte das vorentscheidende 3:2 des TSV Offingen gegen den SV Neuburg. – Foto: Uli Anhofer

Im Saisonendspurt der Kreisliga West macht es der Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen nochmal richtig spannend. Nicht nur, dass die Lauinger durch die 3:4-Niederlage gegen den SV Scheppach lediglich noch einen Zähler Vorsprung auf den TSV Offingen haben, auch auf den Tabellenkeller hat dies erhebliche Auswirkungen. Denn Scheppach rückte auf einen Relegationsrang vor, während die SSV Glött durch das 0:1 im Kellerduell mit dem SSV Neumünster die rote Laterne übernahm. Dabei hatten die Lilien zuvor extra noch den Trainer gewechselt.

Der TSV Offingen hat durch den 4:2-Erfolg gegen den SV Neuburg/Kammel mindestens den zweiten Platz schon sicher. Nach früher Führung durch Ismail Bülbül (5.) geriet der TSV allerdings durch einen Neuburger Doppelschlag in Rückstand. Felix Glockner (20.) verwandelte einen Foulelfmeter, Maximilian Hutner (28.) traf zum 1:2. Erst ein verwandelter Foulelfmeter von David Süß (77.) leitete die Wende ein. Süß (81.) und Jannik Karg (88.) machten den Sieg perfekt. Die Rote Karte gegen Dominik Haugg (83.) schwächte Neuburg zusätzlich.

Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 150

Der SC Altenmünster feierte einen souveränen 4:1-Erfolg gegen den zuletzt aufstrebenden TSV Balzhausen. Baton Morina war mit einem Doppelpack (35., 41./Foulelfmeter) der Mann der ersten Hälfte. Nach dem 3:0 durch Manfred Glenk (65.) war die Partie entschieden. Zwar verkürzte Tom Nieder (80.), doch Max Gruber stellte den alten Abstand schnell wieder her (83.). Bei Balzhausen gab es noch Gelb-Rot gegen Trainer Christian Cretu-Konnerth (72.).

Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 120

Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten des TSV Ziemetshausen. Lorik Mataj traf in der 71. Minute zum 1:0-Erfolg gegen den SC Bubesheim. In einer engen Begegnung verteidigte der TSV den Vorsprung konsequent. Bubesheim schwächte sich in der Schlussphase durch eine Gelb-Rote Karte gegen David Tamm (90.).

Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 120

Der FC Günzburg rettete mit dem 1:1 noch einen Punkt gegen die TSG Thannhausen. Edin Hamzabegovic brachte die Thannhauser in der 23. Minute in Führung. Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, ehe ein Eigentor von Patrik Merkle (75.) den Ausgleich brachte. In der hektischen Schlussphase sah TSGler Ahmet Cam noch die Gelb-Rote Karte (91.).

Schiedsrichter: Patrick Huber (Ziertheim) - Zuschauer: 150

Der SSV Neumünster jubelte über den 1:0-Sieg beim direkten Konkurrenten SSV Glött. – Foto: Louis Steppe

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg entführte drei Derbypunkte bei der SSV Glött. Dabei hatten die Glötter im Vorfeld einen Trainerwechsel vorgenommen, Bernd Lipp stand erstmals in der Verantwortung. Doch das half letztlich nicht. Valentin Jaumann erzielte in der 55. Minute das Tor des Tages.

Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 120

Ein so nicht erwartetes Spektakel lieferten sich Türk Gücü Lauingen und der SV Scheppach, dabei überraschten die Scheppacher mit dem 4:3-Sieg. Georghe-Daniel Azamfirei (33.) und Kilian Merk (56.) hatten Scheppach zweimal in Führung gebracht, doch der Spitzenreiter schlug durch Yigitcan Yüce (40./Foulelfmeter) und Kaan Ellici (58.) zurück. Der dritte Scheppacher Streich traf die Lauinger dann am Herv. Robin Schläger hatte in der 73. Minute auf 2:3 gestellt, Georghe-Daniel Azamfirei sorgte mit dem 2:4 (90.+4) für die Entscheidung. Daran änderte auch der späte Lauinger Anschlusstreffer durch Sahin Tasdelen (90.+6). nichts mehr.

Schiedsrichter: Konstantin Riegel (Langweid) - Zuschauer: 60