Der TSV Offingen bleibt auf Tuchfühlung Kreisliga-Zweiter siegt in Wiesenbach +++ Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen gibt sich in Ziemetshausen keine Blöße +++ Turbulentes Derby in Krumbach von red · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

David Süß (rechts) blockte den Wiesenbacher David Berger und bleibt mit dem TSV Offingen im Titelrennen. – Foto: Ernst Mayer

In der Kreisliga West gaben sich die Spitzenteams Türk Gücü Lauingen und der TSV Offingen keine Blöße und setzen sich immer mehr vom Verfolgerfeld ab. Während das Titelrennen ein Zweikampf ist, geht es im Tabellenkeller ganz eng zu. Selbst das Schlusslicht TSV Balzhausen ist nach dem 5:3-Sieg gegen den SV Scheppach wiedre voll im Rennen.

Der TSV Offingen setzte sich mit 2:1 bei der SpVgg Wiesenbach durch. Elias Kerker brachte die Offinger nach Vorarbeit von Spielertrainer Maximilian Braun in Führung (25.), ehe Ismail Bülbül kurz nach der Pause erhöhte (58.). Zwar verkürzte Pierre Heckelmüller per Foulelfmeter (70.), doch Offingen brachte den Vorsprung trotz Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Stefan Smolka (90.+6) über die Zeit.

Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 140

Auch Türk Gücü Lauingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann beim TSV Ziemetshausen mit 3:0. Venhar Neziri brachte die Türken per Kopf in Führung (18.) und legte später noch einmal nach (81.). Zwischenzeitlich hatte Ömer Güzel auf 2:0 erhöht (30.). Ziemetshausen blieb über weite Strecken harmlos und beendete die Partie nach einer Roten Karte gegen Daniel Greiner in der Nachspielzeit in Unterzahl.

Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 150

Eher chancenarm begann die Partie zwischen dem SC Altenmünster und dem SSV Glött. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte ein umstrittener Treffer von Niklas Rigel die Gastgeber in Führung (52.). Glött drängte in der Folge auf den Ausgleich, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. Auch eine strittige Szene im Strafraum blieb ungeahndet, sodass Altenmünster den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 140

Mit 1:1 trennten sich der SC Bubesheim und der FC Günzburg. Orhan Cimen hatte die Bubesheim im Derby früh in Führung gebracht (3.), doch FCG-Torjäger Maximilian Lamatsch glich in der zweiten Hälfte nach Vorarbeit von Philipp Fuchs aus (66.).

Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 250

Spektakulär verlief auch das Duell zwischen Türkiyemspor Krumbach und der TSG Thannhausen, das Thannhausen mit 4:3 für sich entschied. Nach wechselhaftem Spielverlauf und war es Ahmet Cam, der in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielte. Krumbach musste zudem eine Gelb-Rote Karte für Kürsat Yilmaz (73.) hinnehmen. Dabei hatte es für Türkiyemspor zunächst gut ausgesehen. Enes Aydin hatte zum 1:0 (28.) getroffen, nach dem Ausgleich durch Mateus Staron (40.) zogen die Krumbacher durch Treffer von Kürsat Yilmaz (50. und Ahmet Ali Hasanca (54.) sogar auf 3:1 davon. Daann aber kam die TSG und glich durch Janick Pfleger (65.) und Staron (77./Foulelfmeter) aus, ehe Cam für die Entscheidung sorgte.

Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 100

Einen knappen 1:0-Erfolg feierte der SV Neuburg/Kammel gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg. Sandro Kunisch erzielte nach Vorarbeit von Maximilian Hutner den entscheidenden Treffer (70.). In einer intensiven Schlussphase mit Zeitstrafen und zwei Gelb-Roten Karten für Neumünsters Jürgen Litzel (88.) und den Neuburger Tim Dopfer (90.+3) blieb es beim knappen Heimsieg.

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 100



