Der TSV Obersontheim lässt Bühlerzell keine Chance

Im dramatischen Spiel zwischen TSV Schmiden und TSV Schornbach setzten sich die Gäste mit 4:3 durch. Roland Teiko brachte Schmiden in der 40. Minute in Führung, gefolgt von Michele Adesso, der in der 60. Spielminute den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Schornbach kämpfte sich jedoch zurück: Anas Hammouda verkürzte auf 2:1 (65.), und Kevin Mezger glich in der 74. Minute aus. Louis Dao sorgte in der 79. Minute für das 3:3, und schließlich erzielte Giuseppe Greco in der 85. Minute den Siegtreffer für Schornbach. ---

TSV Gaildorf dominierte das Spiel gegen TSV Schwaikheim mit einem klaren 4:0-Auswärtssieg. Viktor Solodkyi brachte Gaildorf bereits in der 1. Spielminute in Führung, und Serkan Uygun erhöhte in der 9. Minute auf 2:0. Philipp Kees (31.) und Hendrik Franken (40.) machten den Sieg mit weiteren Toren perfekt. ---

SG Oppenweiler-Strümpfelbach gewann das spannende Duell gegen TSV Obersontheim mit 3:2. Leon Hadun brachte Obersontheim in der 39. Minute in Führung, aber Malik Hassler glich in der 59. Minute aus. Hadun erzielte in der 76. Minute erneut ein Tor, doch Hassler glich in der 82. Minute aus. In der letzten Minute (90.+2) sicherte Lukas Rosenke den Heimsieg für Oppenweiler-Strümpfelbach. ---

TURA Untermünkheim setzte sich mit 2:1 gegen SV Fellbach II durch. Jannis Kronmüller erzielte das 1:0 in der 3. Minute. Bleon Saramati glich in der 37. Minute für Fellbach aus, doch Tim Oliver Baumann erzielte in der 68. Minute das entscheidende Tor für TURA. ---

Sportfreunde DJK Bühlerzell gewann mit 2:0 bei SSV Steinach-Reichenbach. Maximilian Fischer brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, und Philipp Krupp sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für den zweiten Treffer. ---

TSV Rudersberg und FC Matzenbach trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Fabian Keinath brachte Rudersberg in der 32. Minute in Führung, doch Michael Rein glich in der 59. Minute aus. Patrick Keinath brachte Rudersberg erneut in Führung (70.), doch Semih Dalyanci erzielte in der 86. Minute den Ausgleich für Matzenbach. ---

SV Allmersbach siegte mit 3:1 bei SG Schorndorf. Sokol Kacani erzielte in der 26. Minute das Führungstor für Schorndorf, aber Mario Greiner glich in der 59. Minute aus. Greiner brachte Allmersbach mit einem weiteren Tor in der 71. Minute in Führung und entschied die Partie mit einem dritten Tor in der 90.+4 Minute. ---

TSV Nellmersbach sicherte sich mit einem 2:0-Sieg gegen TSV Sulzbach-Laufen die Tabellenführung. Felix Bauer erzielte das erste Tor in der 87. Minute, und Lionello Zaino traf in der Nachspielzeit (90.+3) zum 2:0. ---