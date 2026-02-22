Der TSV Nördlingen setzt auf Stallgeruch

So möchte Michael Göttler ab dem Sommer in der Bayernliga jubeln. Dann wird er neuer Trainer beim TSV Nördlingen. – Foto: Szilvia Izsó

Nach der Saison ist beim Bayernligisten TSV Nördlingen erst einmal Schluss. Chefcoach Daniel Kerscher und Co-Trainer Mark Merz werden eine Pause einlegen. Für die Nachfolge setzen die Rieser auf eine Lösung mit „Stallgeruch“.

Kerscher verrät, dass ihm die selbst getroffene Entscheidung nicht leichtgefallen sei. „Trotzdem ist für mich, nach vielen Jahren als Trainer in Nördlingen, der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören“, so der 40-Jährige. Sein Co-Trainer Merz meint rückblickend: „Es war eine sehr schöne und spannende Zeit, in der wir den Aufstieg in die Bayernliga schafften und vier Jahre die Liga halten konnten.“

Die Nachfolgeregelung bedurfte laut Pressemitteilung keiner langen Beratungen: Der aktuelle U19-Trainer Michael Göttler wird neuer Cheftrainer der Bayernligamannschaft. „TSV-Urgestein“ Andreas Schröter wird ihn als Co-Trainer unterstützen. Göttler ist aktuell bei der U19 eingesprungen, um mit den TSV-Talenten um das schwierige Unterfangen Klassenerhalt in der Landesliga zu versuchen.

„Persönlich kenne ich Michi nun über 15 Jahre, er war bereits mein Spieler in der U15-Bayernliga sowie Regionalauswahl. Seinen Weg als Spieler und Trainer habe ich immer intensiv verfolgt und wertgeschätzt. Ich bin überzeugt, dass er mit all seiner Leidenschaft und Akribie unsere erste Mannschaft weiterentwickeln wird“, urteilt Abteilungsleiter Andreas Langer über den künftigen Cheftrainer. Für den Faktor sorgt Co-Trainer Andreas Schröter, der beim TSV Nördlingen schon in nahezu allen Rollen auf und abseits des Platzes tätig war.