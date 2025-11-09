Der TSV Nördlingen macht es wieder auf den letzten Drücker

Kein Team in der Bayernliga Süd kommt so oft zu späten Treffern wie der TSV Nördlingen. Auch gegen den SV Heimstetten schlugen die Rieser auf den letzten Drücker entscheidend zu und gewannen mit 3:2. Weniger spektakulär machte es der FC Gundelfingen, der beim FC Sturm Hauzenberg aber ebenfalls drei Punkte einfuhr. Einen nicht einkulierten Zähler nahm der TSV Kottern mit dem 1:1 bei 1860 München II mit nach Hause.

Eine Halbzeit lang sah Trainerin Sarah Romert ihren SV Heimstetten sehr dominant. Doch am Ende jubelten die Kicker des TSV Nördlingen, die sich in der Nachspielzeit noch einen 3:2-Sieg sicherten. „Es war wieder einmal eine tolle Moral meiner Mannschaft“, freute sich dementsprechend Nördlingens Coach Daniel Kerscher, der durchaus einräumte, „dass wir in der ersten Halbzeit zu wenig Zugriff hatten.“

Yamin H-Wold hatte den SVH früh in Führung gebracht. Es entwickelte sich eine intensive und abwechslungsreife Partie mit Chancen auf beiden Seiten. So traf Lukas Riglewski die Latte des Nördlinger Gehäuses und der Treffer von Dominique Girtler zum vermeintlichen 0:2 wurde aus dem Abseits erzielt. Statt 0:2 hieß es dann 1:1. Bernd Rathgeber war von SVH-Torwart Fabian Scherger von den Beinen geholt und Alexander Schröter verwertete den verhängten Elfmeter.

Torwart Scherger musste in der Pause durch Yannick Poyda ersetzt werden und erlebte, wie der Nördlinger Druck nun zunahm. Das hochverdiente 2:1 erzielte Simon Gruber nach Zusammenspiel mit Schröter. Mit ihrer ersten guten Offensivaktion in der zweiten Halbzeit gelang Heimsteten das 2:2. Wobei der Treffer von H-Wold abseitsverdächtig war. Doch der Siegeswille der Rieser war ungebrochen, Schröter verwertete in der Nachspielzeit einen Querpass von Jens Schüler zum 3:2. (jais, red) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 320

Tore: 0:1 Yamin H-Wold (5.), 1:1 Alexander Schröter (35./Foulelfmeter), 2:1 Simon Gruber (78.), 2:2 Yamin H-Wold (89.), 3:2 Alexander Schröter (90.+3)

„Wille, Leidenschaft und Einsatzfreude von der ganzen Mannschaft waren zu sehen“, lobte Trainer Andreas Maier den Auftritt des TSV Kottern, der beim Spitzenreiter 1860 München II mit einem 1:1 belohnt wurde. Wir freuen uns über den Punkt und sind zufrieden mit dem Ergebnis,“ schickte Maier hinterher.

In der achten Minute lag der Ball erstmals im Tor. Doch der Kotterner Jubel erstickte im Keim, Achim Speiser stand dabei im Abseits. Im Gegensatz zu Luis Pereira de Azambuja, der die Münchner in Führung köpfte. „Nach dem Gegentor mussten wir etwas ackern“, räumte Kotterns Coach ein, trotzdem waren die Oberallgäuer keinesfalls chancenlos und setzten immer wieder Nadelstiche. Wie beim Kopfball von Achim Speiser (35.) oder dem gefährlichen Schuss von Maximilian Bär kurz vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel verhinderte Keeper Antonio Mormone zunächst einen höheren Rückstand, bevor sein TSV zum Ausgleich kam. Sven Kopp schloss einen guten Angriff mit dem 1:1 ab. Mit zunehmender Spieldauer mussten beide Mannschaften dem hohen Tempo etwas Tribut zollen, aber es blieb auf beiden Seiten gefährlich und die Chancen zum Sieg für beide Mannschaften gegeben. (beß, red)

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luis Pereira de Azambuja (18.), 1:1 Sven Kopp (55.)

Das Hinspiel war noch ein Neu-Tore-Spektakel, das der TSV Landsberg mit 5:4 gewonnen hatte. Beim Wiedersehen mit dem FC SF Schwaig wähnten sich die Lechstädter auch schon als Sieger, bevor sie kurz vor Schluss mit dem 1:1 aus allen Träumen gerissen wurde. Das Unentschieden geht letztlich in Ordnung.

Schon nach fünf Minuten hätte Maximilian Berwein den TSV in Führung bringen können, doch insgesamt lief es bei den Landsbergern nicht so gewünscht. Daran änderte selbst das 1:0 durch Jeton Abazi, der unverhofft an den Ball kam und diesen im Netz versenkte, nur wenig. Beide Teams neutralisierten oft sich im Mittelfeld.

Nach der Pause übernahmen immer mehr die Schwaiger das Kommando. Landsberg kam nicht wirklich ins Spiel, verlor sich im Klein-Klein oder leistete sich Fehlpässe. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gab es eine Ecke. Aus Sicht des TSV ein Fehler, doch die Proteste führten zu nichts - im Gegensatz zum Eckball: Mit einem richtigen Billard-Tor kam Schwaig durch Torjäger Raffael Ascher zum Ausgleich. Jetzt machte der TSV wieder Druck, das einzige Resultat war noch Gelb-Rot für Benito Alisanovic, der einen Strafstoß wollte und sich zu sehr beim Schiedsrichter beschwerte. (mm, red) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 290

Tore: 1:0 Jeton Abazi (22.), 1:1 Raffael Ascher (89.)

Gelb-Rot: Benito Alisanovic (90.+6/TSV Landsberg)