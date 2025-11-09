Der TSV Nördlingen macht es wieder auf den letzten Drücker

Kein Team in der Bayernliga Süd kommt so oft zu späten Treffern wie der TSV Nördlingen. Auch gegen den SV Heimstetten schlugen die Rieser auf den letzten Drücker entscheidend zu und gewannen mit 3:2. Weniger spektakulär machte es der FC Gundelfingen, der beim FC Sturm Hauzenberg aber ebenfalls drei Punkte einfuhr. Einen nicht einkulierten Zähler nahm der TSV Kottern mit dem 1:1 bei 1860 München II mit nach Hause.
Eine Halbzeit lang sah Trainerin Sarah Romert ihren SV Heimstetten sehr dominant. Doch am Ende jubelten die Kicker des TSV Nördlingen, die sich in der Nachspielzeit noch einen 3:2-Sieg sicherten. „Es war wieder einmal eine tolle Moral meiner Mannschaft“, freute sich dementsprechend Nördlingens Coach Daniel Kerscher, der durchaus einräumte, „dass wir in der ersten Halbzeit zu wenig Zugriff hatten.“
Yamin H-Wold hatte den SVH früh in Führung gebracht. Es entwickelte sich eine intensive und abwechslungsreife Partie mit Chancen auf beiden Seiten. So traf Lukas Riglewski die Latte des Nördlinger Gehäuses und der Treffer von Dominique Girtler zum vermeintlichen 0:2 wurde aus dem Abseits erzielt. Statt 0:2 hieß es dann 1:1. Bernd Rathgeber war von SVH-Torwart Fabian Scherger von den Beinen geholt und Alexander Schröter verwertete den verhängten Elfmeter.
Torwart Scherger musste in der Pause durch Yannick Poyda ersetzt werden und erlebte, wie der Nördlinger Druck nun zunahm. Das hochverdiente 2:1 erzielte Simon Gruber nach Zusammenspiel mit Schröter. Mit ihrer ersten guten Offensivaktion in der zweiten Halbzeit gelang Heimsteten das 2:2. Wobei der Treffer von H-Wold abseitsverdächtig war. Doch der Siegeswille der Rieser war ungebrochen, Schröter verwertete in der Nachspielzeit einen Querpass von Jens Schüler zum 3:2. (jais, red) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 320
Tore: 0:1 Yamin H-Wold (5.), 1:1 Alexander Schröter (35./Foulelfmeter), 2:1 Simon Gruber (78.), 2:2 Yamin H-Wold (89.), 3:2 Alexander Schröter (90.+3)
„Wille, Leidenschaft und Einsatzfreude von der ganzen Mannschaft waren zu sehen“, lobte Trainer Andreas Maier den Auftritt des TSV Kottern, der beim Spitzenreiter 1860 München II mit einem 1:1 belohnt wurde. Wir freuen uns über den Punkt und sind zufrieden mit dem Ergebnis,“ schickte Maier hinterher.
In der achten Minute lag der Ball erstmals im Tor. Doch der Kotterner Jubel erstickte im Keim, Achim Speiser stand dabei im Abseits. Im Gegensatz zu Luis Pereira de Azambuja, der die Münchner in Führung köpfte. „Nach dem Gegentor mussten wir etwas ackern“, räumte Kotterns Coach ein, trotzdem waren die Oberallgäuer keinesfalls chancenlos und setzten immer wieder Nadelstiche. Wie beim Kopfball von Achim Speiser (35.) oder dem gefährlichen Schuss von Maximilian Bär kurz vor der Pause.
Nach dem Seitenwechsel verhinderte Keeper Antonio Mormone zunächst einen höheren Rückstand, bevor sein TSV zum Ausgleich kam. Sven Kopp schloss einen guten Angriff mit dem 1:1 ab. Mit zunehmender Spieldauer mussten beide Mannschaften dem hohen Tempo etwas Tribut zollen, aber es blieb auf beiden Seiten gefährlich und die Chancen zum Sieg für beide Mannschaften gegeben. (beß, red)
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luis Pereira de Azambuja (18.), 1:1 Sven Kopp (55.)
Das Hinspiel war noch ein Neu-Tore-Spektakel, das der TSV Landsberg mit 5:4 gewonnen hatte. Beim Wiedersehen mit dem FC SF Schwaig wähnten sich die Lechstädter auch schon als Sieger, bevor sie kurz vor Schluss mit dem 1:1 aus allen Träumen gerissen wurde. Das Unentschieden geht letztlich in Ordnung.
Schon nach fünf Minuten hätte Maximilian Berwein den TSV in Führung bringen können, doch insgesamt lief es bei den Landsbergern nicht so gewünscht. Daran änderte selbst das 1:0 durch Jeton Abazi, der unverhofft an den Ball kam und diesen im Netz versenkte, nur wenig. Beide Teams neutralisierten oft sich im Mittelfeld.
Nach der Pause übernahmen immer mehr die Schwaiger das Kommando. Landsberg kam nicht wirklich ins Spiel, verlor sich im Klein-Klein oder leistete sich Fehlpässe. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gab es eine Ecke. Aus Sicht des TSV ein Fehler, doch die Proteste führten zu nichts - im Gegensatz zum Eckball: Mit einem richtigen Billard-Tor kam Schwaig durch Torjäger Raffael Ascher zum Ausgleich. Jetzt machte der TSV wieder Druck, das einzige Resultat war noch Gelb-Rot für Benito Alisanovic, der einen Strafstoß wollte und sich zu sehr beim Schiedsrichter beschwerte. (mm, red) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 290
Tore: 1:0 Jeton Abazi (22.), 1:1 Raffael Ascher (89.)
Gelb-Rot: Benito Alisanovic (90.+6/TSV Landsberg)
„Es war ein Sieg des Willens“, lautete das Fazit von Trainer Thomas Rudolph, nachdem sich der FC Gundelfingen im Aufsteigerduell beim FC Sturm Hauzenberg mit 2:1 durchgesetzt hatte. Denn die Gundelfinger mussten hart arbeiten, um sich bei der weitesten Auswärtsfahrt der Saison den Dreier zu sichern.
Bereits in der dritten Minute hatte Hannes Hobelsberger den Gundelfinger Pfosten anvisiert, danach hatten die Gundelfinger mehr vom Spiel und verzeichneten durch Jeremias Seibold ebenfalls einen Aluminium-Treffer. Ein Elfmeter brachte dann das 1:0 für den FC Sturm. Zwar war FCG-Schlussmann Tobias Werdich mit den Fingerspitzen noch dran, der Schuss von Hobelsberger war letztlich zu platziert. Dass sein Trainer Rudolph in der Pause trotzdem davon sprach, dass „wir im Soll sind“, lag wiederum daran, dass Mittelstürmer David Spizert bei der Hereingabe von Kevin Lochbrunner schneller als alle anderen am Ball war und ihn ins Netz beförderte.
Schon in dieser Phase hatte sich angedeutet, dass die Partie nickelig werden würde. Wobei Referee Marcel Klein keine klare Linie bei der Zweikampfbewertung hatte und so die Lage nicht gerade beruhigte. Doch es wurde auch Fußball gespielt – und da sorgte Leon Sailer für das Glanzlicht. Bei einer Flanke von Mehmet Fidan verlängerte er den Ball per Kopf zum Siegtreffer ins Netz.
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Hannes Hobelsberger (22./Foulelfmeter), 1:1 David Spizert (41.), 1:2 Leon Sailer (62.)
Servet Bozdag ärgerte sich sehr nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Deisenhofen. Der Trainer von Türkspor Augsburg ist überzeugt, dass im letzten Heimspiel 2025 mehr drin gewesen wäre. „Wenn es am Ende ein 1:1 wird, dann beschwert sich von Deisenhofen auch niemand. So haben wir wieder zu viele Chancen liegen lassen, das ist Wahnsinn“, sagte der Trainer.
In der ersten Hälfte boten die Augsburger dem favorisierten Deisenhofen ordentlich Paroli und hatten mehr vom Spiel. FCD-Coach Andreas Pummer drückte seine Unzufriedenheit darüber mit einem Vierfachwechsel zum Start des zweiten Durchgangs aus. Einer der vier Joker war Lukas Kretzschmar, der prompt den Siegtreffer nach einer Standardsituation erzielte. Auch im zweiten Abschnitt hatten die Augsburger noch Chancen auf den Ausgleich. Bodzag resümierte: „Knapp war es bei uns die letzte Zeit leider zu oft. Wir brauchen weiter Punkte.“ (fka)
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 100
Tor: 0:1 Lukas Kretzschmar (48.)