Der TSV Nördlingen fremdelt mit der Bayernliga Nord

Die Fans des TSV Nördlingen müssen sich in der kommenden Spielzeit mit der Bayernliga Nord anfreunden. – Foto: Karlheinz Geiger

Die Freude über die Umgruppierung in den Norden hält sich in Nördlingen in sehr engen Grenzen. "Wir sind unglücklich über die Entscheidung", erklärt der Sportliche Leiter Julian Brandt ohne Umschweife. Wirklich gerechnet hatten die Rieser damit nicht. Zwei Vorbereitungsspiele gegen Nord-Bayernligisten waren schon vereinbart, die werden wohl nun aller Voraussicht nach nicht ausgetragen. "Kurz vor der Verkündigung hat uns der BFV vorab informiert. Wir waren davon ausgegangen, als mittlerweile fester Bestandteil weiter der Bayernliga Süd anzugehören. Es fühlt sich an wie rausgerissen werden. Zu vielen Klubs der Bayernliga Süd haben wir in der jüngeren Vergangenheit eine Beziehung und eine gesunde Rivalität aufgebaut, zudem bricht uns unser Derby gegen Gundelfingen weg. Auch das zuschauerträchtige Heimspiel gegen 1860 II fällt weg. Ich würde es mal so beschreiben: Im Verein bei uns ist eine klare Ausrichtung gen Süden unverkennbar. Und nun haben wir im Grunde aufgrund der neuen Konstellation kein Highlight-Spiel mehr. Das Gros unser geographisch am nächsten gelegenen Gegner kommt aus dem Nürnberger Raum. Das Interesse dürfte sich in Grenzen halten. An den Zuschauereinnahmen wird sich das extrem bemerkbar machen. Alles in allem ist es eine blöde Situation für uns", meint Brandt.



Auch in der Mannschaft sei die Nachricht, in der kommenden Saison in der Bayernliga Nord zu spielen, nicht unbedingt mit Freudensprüngen quittiert worden. "Einige unserer Spieler kommen aus dem Augsburger Raum. Die konnten bei Auswärtsfahrten einfach zusteigen. Auch für sie wird das eine Umstellung werden. Es ist einfach alles ein wenig ungünstig für uns", so Brandt. Ungeachtet dessen bietet aber auch freilich die Bayernliga Nord ihre Reize. Auswärtsspiele beispielsweise in Weiden, Hof, Würzburg oder Aschaffenburg. Zuschauer-Hotspots und Schmuckkästchen des bayerischen Amateurfußballs.