Der TSV Nördlingen feiert den nächsten Derbysieg

Am Ende war es wie so oft. Die Kicker des TSV Nördlingen durften sich als Derbysieger feiern lassen. Zwar war es diesmal knapper als bei den letzten Auftritten im Schwabenstadion (5:1, 4:0), doch auch diesmal setzten sich die Rieser mit 3:2 beim FC Gundelfingen durch.

„Die ersten 40 Minuten haben wir komplett verschlafen“, meinte Gundelfingens Trainer Thomas Rudolph später, während sein Nördlinger Gegenüber Daniel Kerscher zufrieden feststellte: „Wir wussten, dass es ein Kampfspiel wird – und haben das angenommen.“ Der TSV wirkte geistig frischer, während die Gundelfinger häufig einen Schritt zu spät dran waren. Dazu kam, dass die beiden ersten Tore durchaus Diskussionsstoff lieferten. Vor dem 1:0 sprang TSV-Torjäger Simon Gruber so in FCG-Torwart Tobias Werdich, dass dieser den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Ein Pfiff wäre da keine Fehlentscheidung gewesen, doch der blieb aus und Alexander Schröter traf zum 0:1. Beim 0:2 wollte Referee Nicolas Dolderer sogar weiterspielen lassen, doch sein Assistent signalisierte, dass der Ball beim Schuss von Manuel Meyer die Linie bereits überschritten hatte. „Niemals“, echauffierte sich Keeper Werdich. Keine verlässliche Aufklärung brachten die Videobilder.

Vor der Pause gab es jedoch noch einen Hoffnungsschimmer für den FCG, weil TSV-Keeper Daniel Martin sich den Ball von David Spizert „klauen“ ließ und Niklas Fink den Anschluss erzielte. Doch gleich nach Wiederbeginn gab es den nächsten Stimmungsdämpfer für die Gundelfinger. Nach einem Ballverlust nutzte Simon Gruber die Vorlage zum 1:3. Zwar blieben die Gundelfinger dran, hatten durch David Anzenhofer einen Pfostentreffer (67.) und verkürzten durch Jeremias Seibolds Nachschuss, nachdem zuvor TSV-Keeper Martin den Elfmeter von Yannick Maurer abgewehrt hatte, doch mehr ließen die Rieser nicht mehr zu – und feierten dann den Derby-Dreier.

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 810

Tore: 0:1 Alexander Schröter (14.), 0:2 Manuel Meyer (29.), 1:2 Niklas Fink (45.), 1:3 Simon Gruber (52.), 2:3 Jeremias Seibold (82.)

Bes. Vorkommnis: Yannick Maurer (FC Gundelfingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Martin (82.)