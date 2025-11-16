Der TSV Nördlingen feiert den nächsten Derbysieg

Die Formkurve des TSV Nördlingen zeigte zuletzt steil nach oben - und der Trend setzt sich nach dem nordschwäbischen Derby beim FC Gundelfingen fort. Mit 3:2 setzte sich die Rieser durch und sind in der Bayernliga Süd seit sechs Spielen ungeschlagen. Jubeln durften auch die Kicker des TSV Kottern, die sich im Kellerduell gegen Türkspor Augsburg mit 2:0 durchsetzten.
Am Ende war es wie so oft. Die Kicker des TSV Nördlingen durften sich als Derbysieger feiern lassen. Zwar war es diesmal knapper als bei den letzten Auftritten im Schwabenstadion (5:1, 4:0), doch auch diesmal setzten sich die Rieser mit 3:2 beim FC Gundelfingen durch.
„Die ersten 40 Minuten haben wir komplett verschlafen“, meinte Gundelfingens Trainer Thomas Rudolph später, während sein Nördlinger Gegenüber Daniel Kerscher zufrieden feststellte: „Wir wussten, dass es ein Kampfspiel wird – und haben das angenommen.“ Der TSV wirkte geistig frischer, während die Gundelfinger häufig einen Schritt zu spät dran waren. Dazu kam, dass die beiden ersten Tore durchaus Diskussionsstoff lieferten. Vor dem 1:0 sprang TSV-Torjäger Simon Gruber so in FCG-Torwart Tobias Werdich, dass dieser den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Ein Pfiff wäre da keine Fehlentscheidung gewesen, doch der blieb aus und Alexander Schröter traf zum 0:1. Beim 0:2 wollte Referee Nicolas Dolderer sogar weiterspielen lassen, doch sein Assistent signalisierte, dass der Ball beim Schuss von Manuel Meyer die Linie bereits überschritten hatte. „Niemals“, echauffierte sich Keeper Werdich. Keine verlässliche Aufklärung brachten die Videobilder.
Vor der Pause gab es jedoch noch einen Hoffnungsschimmer für den FCG, weil TSV-Keeper Daniel Martin sich den Ball von David Spizert „klauen“ ließ und Niklas Fink den Anschluss erzielte. Doch gleich nach Wiederbeginn gab es den nächsten Stimmungsdämpfer für die Gundelfinger. Nach einem Ballverlust nutzte Simon Gruber die Vorlage zum 1:3. Zwar blieben die Gundelfinger dran, hatten durch David Anzenhofer einen Pfostentreffer (67.) und verkürzten durch Jeremias Seibolds Nachschuss, nachdem zuvor TSV-Keeper Martin den Elfmeter von Yannick Maurer abgewehrt hatte, doch mehr ließen die Rieser nicht mehr zu – und feierten dann den Derby-Dreier.
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 810
Tore: 0:1 Alexander Schröter (14.), 0:2 Manuel Meyer (29.), 1:2 Niklas Fink (45.), 1:3 Simon Gruber (52.), 2:3 Jeremias Seibold (82.)
Bes. Vorkommnis: Yannick Maurer (FC Gundelfingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Martin (82.)
Der Trip an den Passauer Stadtrand hat sich für den TSV Landsberg gelohnt. Beim SV Schalding-Heining-Heinig zeigten die Lechstädter eine starke Leistung und gewannen mit 3:0. In die Karten spielte dem TSV, dass Daniele Sgodzaj Mitte der ersten Halbzeit das Zuspiel von Maximilian Seemüller zur Führung verwertete.
Schalding machte Druck, doch Landsberg hielt dagegen. „Wir haben das richtig gut gemacht, ich würde sagen, das war unser bestes Auswärtsspiel in dieser Saison“, freute sich TSV-Coach Christoph Rech. Den Deckel setzte in der Nachspielzeit noch Maximilian Berwein obendrauf: Nach einem Foul an Luca Dollinger im Strafraum verwandelte Berwein den Elfmeter ganz sicher zum 3:0-Endstand. (mm, red) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 576
Tore: 0:1 Daniele Sgodzaj (22.), 0:2 Daniele Sgodzaj (64.), 0:3 Maximilian Berwein (90.+2/Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Maximilian Moser (90./SV Schalding-Heining/Foul)
Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Roman Langer kassierte der FC Pipinsried seine erste Niederlage, die doppelt schmerzhaft ist. Nicht nur, weil sie mit 1:4 deutlich ausfiel, sondern auch, weil der siegreiche SV Kirchanschöring ein direkter Konkurrent im Aufstiegsrennen ist.
Kirchanschöring präsentierte sich bärenstark, insbesondere Jonas Kronbichler war nicht zu stoppen. Nach einer Ecke von Manuel Omelanowsky köpfte der Torjäger zum 0:1 ein und ließ wenig später den zweiten SVK-Treffer folgen.
Weil Nico Karger kurz vor der Pause der Anschlusstreffer gelang, durften die Pipinsrieder auf eine Wende hoffen. Fabian Benko hätte sogar ausgleichen können, doch Kirchanschörings Keeper Egon Weber ließ sich kein zweites Mal überwinden (64.). Die Schlüsselszene ereignete sich fast im Gegenzug. Kronbichler startete zu einem Konter fast über das ganze Feld. Zwar konnte FCP-Keeper Maximilian Engl zunächst abwehren, gegen den Nachschuss von Thorsten Nicklas war er machtlos. Genauso wie beim 1:4, mit dem Manuel Omelanowsky wenig später alles klar machte.
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 411
Tore: 0:1 Jonas Kronbichler (27.), 0:2 Jonas Kronbichler (29.), 1:2 Nico Karger (40.), 1:3 Thorsten Nicklas (65.), 1:4 Manuel Omelanowsky (69.)
„Ein verdienter Sieg des TSV Kottern“, lautete auch das Urteil von Servet Bozdag. Der Trainer zog mit Türkspor Augsburg im Kellerduell mit 0:2 den Kürzeren. Schon im ersten Abschnitt war Kottern die dominantere Mannschaft, es fehlten aber die gefährlichen Torraumszenen – auf beiden Seiten. Frischen Schwung brachte beim TSV der im zweiten Abschnitt eingewechselte Noah Hackenschmidt. Nach einer Ecke konnte Türkspor zunächst noch klären, aber der Ball sprang von der Latte zurück ins Feld und Hackenschmidt zog volley ab – 1:0. Einige Minuten später war es Sven Kopp, der nach Vorarbeit von Christopher Duchardt und Hackenschmidt, innerhalb von acht Tagen sein zweites Bayernligator erzielte. In der Schlussphase waren die Hausherren näher am dritten Treffer, als Türkspor dem Anschluss. „Mit dem schnellen Doppelpack haben wir den Sieg und die wichtigen drei Punkte klar gemacht,“ freute sich Kotterns Trainer Andreas Maier. (beß)
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 470
Tore: 1:0 Noah Hackenschmidt (69.), 2:0 Sven Kopp (76.)