Das ist Lars Allofs. – Foto: Nico Haase

Der TSV Nieukerk wird noch jünger Lars Allofs hat in der vergangenen Saison beim A-Ligisten den Umbruch erfolgreich eingeleitet. So beurteilt der Trainer die Vorbereitung, das sind die Ziele. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Kleve/GE TSV Nieukerk Lars Allofs

Lars Allofs genießt den guten Ruf als Talentförderer. In der vergangenen Saison ist der Trainer zu seinem Heimatverein TSV Nieukerk zurückgekehrt und hat beim A-Ligisten sofort den Verjüngungsprozess in die Wege geleitet. Jetzt geht’s in die nächste Runde. Tyrique McGowan, Jan Kohlstedt, Lias Neubauer und Ebrahim Sarshar kommen aus der eigenen A-Jugend und sollen an den Seniorenbereich herangeführt werden.

„Mit der Eingewöhnung der jungen Spieler klappt das insgesamt schon sehr gut. Wir wissen aber natürlich alle, dass die Talente ihre Zeit brauchen, bis sie den Sprung geschafft haben. Wir bringen die nötige Geduld mit. Die Spieler müssen ihre Erfahrungen sammeln, damit am Ende das ganze Team in der Entwicklung einen Schritt nach vorne machen kann“, sagt Allofs. In der abgelaufenen Saison wurden die sportlichen Erwartungen leicht übertroffen. Trotz des Umbruchs musste die junge Nieukerker Mannschaft den Blick in der Tabelle nie ernsthaft nach unten richten. Am Ende sprang Platz sieben heraus – punktgleich mit Siegfried Materborn (beide 41). Der Trainer des TSV ist guter Dinge, dass sich die Zuschauer am „Aermen Düwel“ erneut auf eine sorgenfreie Spielzeit freuen dürfen.

Schwerpunkt Verteidigung „Wir arbeiten gerade daran, die Defensive zu verbessern. Wir wollen ganz einfach weniger Gegentore bekommen. Ich war früher Abwehrspieler, deshalb achte ich da ganz besonders drauf“, so Allofs. Selbstverständlich richtet der Coach sein Augenmerk auch auf die Angriffsaktionen. „Wir müssen im Abschluss konsequenter werden. Das hat aber auch etwas mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit zu tun. Und die lässt sich nicht trainieren“, sagt Allofs.