Der TSV Neuried hat in der Winterpause das Toreschießen gelernt

Doppeltorschützin beim Neurieder 4:0-Sieg gegen Gilching II war Cäcilia Detsch (r.). – Foto: Andreas P. Wenzel

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried haben über die Winterpause das Toreschießen gelernt. 14 ihrer 23 Saisontreffer haben sie in den sechs Partien in diesem Kalenderjahr erzielt – davon vier am Samstag beim ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen die Gilchinger Reserve.

Im ersten Durchgang taten sich die Gastgeberinnen aus dem Würmtal in dem Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenregion noch etwas schwer, doch nach einem von Cäcilia Detsch verlängerten weiten Ball blieb Sandra Lechner eiskalt und erzielte den Führungstreffer. Im zweiten Durchgang waren die Grün-Weißen noch dominanter und erhöhten durch die gut per Steilpass in Szene gesetzte Elisabeth Baier auf 2:0. Anschließend legte Detsch nach einer von Jessica Friesacher verlängerten Ecke sowie nach einem weiten Ball zwei weitere Tore nach. „Wir wollen jetzt noch die größtmögliche Anzahl an Punkten holen“, kündigte Mannschaftssprecherin Stefanie Oberst an.