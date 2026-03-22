Der TSV Moorenweis verteidigt die Tabellenführung gegen Eichenau

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Eichenau (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Der Spitzenreiter gewinnt das Derby mit 3:1. Eichenau führte überraschend, doch Moorenweis drehte die Partie noch vor der Pause.

Der TSV Moorenweis hat seine Tabellenführung mit einem 3:1 (2:1)-Derbysieg gegen den FC Eichenau verteidigt. Dabei legte der Favorit los wie die Feuerwehr: Schon in den ersten drei Minuten erspielte sich die Elf von Trainer Sebastian Baumert drei hochkarätige Chancen, einmal rettete bei Eichenau die Latte.

Nach dieser Drangphase kam der Tabellenvorletzte besser ins Spiel – und überraschte sogar mit der Führung. Nick Sander traf zum 1:0 (8.) für die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmeiser. Moorenweis brauchte einen Moment, um sich davon zu erholen, antwortete dann aber konsequent. Nach einem Freistoß stand Sebastian Bonfert im Strafraum blank und köpfte zum 1:1 ein (23.). Von da an übernahm der Spitzenreiter mehr und mehr die Kontrolle. Noch vor der Pause drehte Moorenweis die Partie: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Elias Dietrich den Elfmeter sicher zum 2:1 (41.).

Auch nach dem Seitenwechsel stemmte sich Eichenau mit aller Kraft gegen die Niederlage. Nach dem Auftaktsieg in Deisenhofen war der FCE mit neuem Selbstvertrauen nach Moorenweis gereist und hielt das Spiel lange offen. Erst kurz vor Schluss machte Thomas Maier mit dem 3:1 alles klar (76.).

„Die zweiten 45 Minuten waren sehr bescheiden“, sagte Moorenweis’ zweiter Abteilungsleiter Andreas Otter. „Es war einfach kein schönes Spiel mehr. Viele Unterbrechungen taten ihr Übriges.“ Über die gesamte Spielzeit gehe der Sieg aber in Ordnung. „Es war halt das erste Pflichtspiel nach der Winterpause, da kann man noch nicht so viel erwarten. Hauptsache, wir haben die drei Punkte und die Tabellenführung erfolgreich verteidigt.“ (Dieter Metzler)