Der TSV Monheim springt auf den zweiten Platz

Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser (Mitte) wurde in Monheim ausgebremst und ist im Rennen um Platz zwei dadurch im Hintertreffen. – Foto: Szilvia Izsó

Wer geht in die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga? In der Kreisliga Nord hat der TSV Monheim durch den 1:0-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten SV Holzkirchen die besten Chancen, der Vorsprung beträgt vier Spiele vor Saisonende drei Punkte. Spannung pur herrscht im Tabellenkeller, der Tabellen-13. SV Ehingen/Ortlfingen hat lediglich drei Zähler Rückstand auf die neuntplatzierte SSV Dillingen.

Ein Foulelfmeter entschied das Spitzenspiel zugunsten des TSV Monheim. Daniel Roßkopf verwandelte in der 62. Minute sicher vom Punkt und erzielte das Tor des Tages gegen den SV Holzkirchen. In einer intensiven Begegnung sah Holzkirchens Andreas Kaiser in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 270

Der FSV Reimlingen drehte eine umkämpfte Partie beim SV Mauren und gewann buchstäblich in letzter Sekunde mit 2:1. Manuel Schreitmüller brachte den SVM früh in Führung (13.), doch kurz vor der Pause glich Maximilian Hintermeier aus (42.). Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug FSV-Spielertrainer Dominik Kohnle tief in der Nachspielzeit zu (90.+4) und sicherte den dramatischen Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 100

Der TSV Hainsfarth legt im Abstiegskampf nach und feierte einen überzeugenden 5:1-Erfolg gegen den FSV Buchdorf. Nico Hensolt (3 Treffer) und Daniel Hensolt (2 Treffer) waren die prägenden Akteure. Bereits früh stellten die hainsfarther die Weichen auf Sieg, auch wenn Simon Lux zwischenzeitlich auf 2:1 verkürzte (33.). Spätestens in der zweiten Hälfte machte Hainsfarth alles klar.

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 130

Ein echtes Drama entwickelte sich in der Partie der SG Ebermergen/Mündling und dem SV Donaumünster. Donaumünster setzte sich mit 3:2 durch. Die SG ging früh durch Michael Fritz in Führung (7.), doch der SVD drehten die Partie durch die Treffer von von Marco Ritter (30.) und Jürgen Sorgt (60.) zwischenzeitlich. Nach dem erneuten Ausgleich durch Johannes Fritz (70.) sah alles nach einem Remis aus – bis David Chlebisz in der 88. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg erzielte.

Schiedsrichter: Ben Sauerborn (Elchingen) - Zuschauer: 180

Ein wahres Torfestival bot die SG Alerheim beim 8:1 gegen den SV Ehingen/Ortlfingen. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Simon Löfflad, Jonas Sandmeyer, Robert Zwölfer per Elfmeter und Luca Greiner sorgten für den 4:0-Vorsprung. Im zweiten Abschnitt erhöhten Zwölfer, Spielertrainer Tobias Fuchsluger, Philipp Ziegler und Martin Hecht für den Meister. Der Ehrentreffer von Marco Aust (72.) zum zwischenzeitlichen 6:1 war nur Ergebniskosmetik.

Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 150

Nach frühem Rückstand drehte der BC Schretzheim die Partie gegen den FC Mertingen und ging mit 3:1 als Sieger vom Platz. Kevin Schwark brachte Mertingen zunächst in Führung (7.), doch Martin Schromm glich aus (30.). In der zweiten Halbzeit sorgten Florian Richter (60.) und Sebastian Streiber (73.) für den verdienten Heimsieg.

Schiedsrichter: Julian Bunk (Augsburg) - Zuschauer: 135





Lukas Lauft (rechts) verlor mit dem FC Lauingen das Derby bei der SSV Dillingen und steckt wieder tief im Abstiegssumpf. – Foto: Igor Hoffmann