 2026-03-25T14:09:28.761Z

Der Spieltag

Der TSV Monheim knackt die Alerheimer Serie

Kriesliga-Sptzenreiter verliert nach 16 Spielen +++ Derbys in Dillingen und Mauren enden mit Unentschieden

von red · Heute, 20:17 Uhr · 0 Leser
Sie schenkten sich im Stadtderby nichts: Dillingens Berat Kasumi (links) und Schretzheims Jonas Behringer.
Sie schenkten sich im Stadtderby nichts: Dillingens Berat Kasumi (links) und Schretzheims Jonas Behringer. – Foto: Karl Aumiller

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KL Nord
FC Lauingen
Dillingen
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Hainsfarth

Die Serie der SG Alerheim ist gerissen, im 16. Spiel setzte es mit dem 0:2 beim TSV Monheim die erste Niederlage. Trotzdem elbit Alerheim mit deutlichem Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga Nord einsam ihre Kreise. Spannend bleibt das Rennen um Platz zwei - und im Tabellenkeller, wo mehrere Teams um den Anschluss kämpfen. Auch das Schlusslicht FC Mertingen ist nach dem zweiten Sieg in Folge wieder voll im Rennen.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Dillingen
SSV DillingenDillingen
BC Schretzheim
BC SchretzheimSchretzheim
1
1
Abpfiff

Ein Remis gab es beim Stadtderby im Donaustadion: Die SSV Dillingen und der BC Schretzheim trennten sich 1:1. Ein Eigentor von Berat Kasumi brachte die im ersten Abschnitt überlegenen Schretzheimer in Führung (18.), ehe Adonis Isufi nach Vorarbeit von Alexander Kinder den im zweiten Abschnitt verdienten Ausgleich erzielte (62.).
Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 250

Gestern, 15:00 Uhr
SV Holzkirchen
SV HolzkirchenHolzkirchen
TSV Hainsfarth
TSV HainsfarthHainsfarth
4
2
Abpfiff

Der SV Holzkirchen hat das 0:8 beim FSV Buchdorf gut weggesteckt, brauchte beim 4:2-Heimsieg gegen den TSV Hainsfarth allerdings etwas Anlaufzeit. Nach frühem Rückstand durch Florian Angerer (12.) glich Sandro Morena per Kopf aus (34.), ehe Luca Stropek die Hainsfarther erneut in Front brachte (37.). Im zweiten Durchgang drehte Holzkirchen auf: Philipp Buser traf per Freistoß zum Ausgleich (64.) und legte kurz darauf das 3:2 nach. Marcel Köhnlein sorgte schließlich für die Entscheidung (76.).
Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 150

Gestern, 15:00 Uhr
FC Lauingen
FC LauingenFC Lauingen
FSV Buchdorf
FSV BuchdorfBuchdorf
1
1
Abpfiff

Ohne Sieger blieb das Duell zwischen dem FC Lauingen und dem FSV Buchdorf. Manuel Roßkopf brachte den FSV zunächst in Führung (53.), doch Abdulrazak Almuri sicherte das nach der Winterpause noch sieglose Lauingen per an Valentin Wieser verschuldeten Foulelfmeter in der Schlussphase das 1:1.
Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 70

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mertingen
FC MertingenFC Mertingen
SV Donaumünster-Erlingsh.
SV Donaumünster-Erlingsh.Donaumünster
1
0
Abpfiff

Der FC Mertingen hat nachgeleget und sich dem 1:0 gegen den SV Donaumünster-Erlingshausen den zweiten sieg in Folge gesichert. Kevin Schwark erzielte nach Vorarbeit von Nils Ringkamp in der 59. Minute den entscheidenden Treffer.
Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 150

Weder Tim Scheithauer mit der SG Ebermergen/Mündling (links) noch Markus Schmidt mit dem SV Mauren konnten einen Derby-Dreier feiern.
Weder Tim Scheithauer mit der SG Ebermergen/Mündling (links) noch Markus Schmidt mit dem SV Mauren konnten einen Derby-Dreier feiern. – Foto: Szilvia Izsó

Gestern, 15:00 Uhr
SV Mauren
SV MaurenSV Mauren
SG Ebermergen/Mündling-S.
SG Ebermergen/Mündling-S.SG Ebermergen/Mündling-S.
2
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Abpfiff

Ein turbulentes Derby sahen die Fans beim 2:2 zwischen dem SV Mauren und der SG Ebermergen/Mündling. Marc Enderes brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), doch Michael Fritz glich per Elfmeter aus (19.). Lukas Pickel stellte noch vor der Pause die erneute Maurener Führung her (28.), ehe Marc Enderes Pech hatte und mit einem Eigentor (69.) den Endstand besiegelte.
Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 350

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Reimlingen
FSV ReimlingenReimlingen
SV Ehingen/Ortlfingen
SV Ehingen/OrtlfingenEhing./Ortl.
3
0
Abpfiff

Der FSV Reimlingen setzt mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Ehingen/Ortlfingen seinen Aufwärtstrend fort. Dominik Kohnle eröffnete den Torreigen (56.), bereitete später das 2:0 durch Stefan Mayer (85.) vor und leitete damit den klaren Erfolg ein. Leon Kawan stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Zu dem Zeitpunkt war Reimlingen wegen der gelb-roten Karte für Maxemilian Hintermeier (85.) in Unterzahl.
Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend) - Zuschauer: 120

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Monheim
TSV MonheimMonheim
SG Alerheim
SG AlerheimAlerheim
2
0
Abpfiff

Für die größte Überraschung sorgte der TSV Monheim, der den Tabellenführer SG Alerheim mit 2:0 bezwang. Christopher Theil brachte die Monheimer nach Vorarbeit von Tobias Trommer in der 35. Minute in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Daniel Roßkopf (48.). Spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Alerheims Robert Zwölfer (60.) war die Partie entschieden.
Schiedsrichter: Mahdi Hammouda (Aichach) - Zuschauer: 270