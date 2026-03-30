Der TSV Monheim knackt die Alerheimer Serie Kriesliga-Sptzenreiter verliert nach 16 Spielen +++ Derbys in Dillingen und Mauren enden mit Unentschieden von red · Heute, 20:17 Uhr · 0 Leser

Sie schenkten sich im Stadtderby nichts: Dillingens Berat Kasumi (links) und Schretzheims Jonas Behringer. – Foto: Karl Aumiller

Die Serie der SG Alerheim ist gerissen, im 16. Spiel setzte es mit dem 0:2 beim TSV Monheim die erste Niederlage. Trotzdem elbit Alerheim mit deutlichem Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga Nord einsam ihre Kreise. Spannend bleibt das Rennen um Platz zwei - und im Tabellenkeller, wo mehrere Teams um den Anschluss kämpfen. Auch das Schlusslicht FC Mertingen ist nach dem zweiten Sieg in Folge wieder voll im Rennen.

Ein Remis gab es beim Stadtderby im Donaustadion: Die SSV Dillingen und der BC Schretzheim trennten sich 1:1. Ein Eigentor von Berat Kasumi brachte die im ersten Abschnitt überlegenen Schretzheimer in Führung (18.), ehe Adonis Isufi nach Vorarbeit von Alexander Kinder den im zweiten Abschnitt verdienten Ausgleich erzielte (62.).

Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 250

Der SV Holzkirchen hat das 0:8 beim FSV Buchdorf gut weggesteckt, brauchte beim 4:2-Heimsieg gegen den TSV Hainsfarth allerdings etwas Anlaufzeit. Nach frühem Rückstand durch Florian Angerer (12.) glich Sandro Morena per Kopf aus (34.), ehe Luca Stropek die Hainsfarther erneut in Front brachte (37.). Im zweiten Durchgang drehte Holzkirchen auf: Philipp Buser traf per Freistoß zum Ausgleich (64.) und legte kurz darauf das 3:2 nach. Marcel Köhnlein sorgte schließlich für die Entscheidung (76.).

Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 150

Ohne Sieger blieb das Duell zwischen dem FC Lauingen und dem FSV Buchdorf. Manuel Roßkopf brachte den FSV zunächst in Führung (53.), doch Abdulrazak Almuri sicherte das nach der Winterpause noch sieglose Lauingen per an Valentin Wieser verschuldeten Foulelfmeter in der Schlussphase das 1:1.

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 70

Der FC Mertingen hat nachgeleget und sich dem 1:0 gegen den SV Donaumünster-Erlingshausen den zweiten sieg in Folge gesichert. Kevin Schwark erzielte nach Vorarbeit von Nils Ringkamp in der 59. Minute den entscheidenden Treffer.

Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 150

Weder Tim Scheithauer mit der SG Ebermergen/Mündling (links) noch Markus Schmidt mit dem SV Mauren konnten einen Derby-Dreier feiern. – Foto: Szilvia Izsó

Ein turbulentes Derby sahen die Fans beim 2:2 zwischen dem SV Mauren und der SG Ebermergen/Mündling. Marc Enderes brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), doch Michael Fritz glich per Elfmeter aus (19.). Lukas Pickel stellte noch vor der Pause die erneute Maurener Führung her (28.), ehe Marc Enderes Pech hatte und mit einem Eigentor (69.) den Endstand besiegelte.

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 350

Der FSV Reimlingen setzt mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Ehingen/Ortlfingen seinen Aufwärtstrend fort. Dominik Kohnle eröffnete den Torreigen (56.), bereitete später das 2:0 durch Stefan Mayer (85.) vor und leitete damit den klaren Erfolg ein. Leon Kawan stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Zu dem Zeitpunkt war Reimlingen wegen der gelb-roten Karte für Maxemilian Hintermeier (85.) in Unterzahl.

Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend) - Zuschauer: 120



