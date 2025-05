So sehr sich Tim Nikolai (links) auch streckte, den Abstieg der SG Wemding/Wolferstadt konnte er nicht mehr verhindern. Dafür darf Toni Hagel (rechts) mit dem TSV Möttingen wieder auf den Klassenerhalt hoffen. – Foto: Szilvia Izsó

Der TSV Möttingen legt nach Kreisligist feiert dritten Sieg in Serie und schickt die SG Wemding/Wolferstadt in die Kreisklasse +++ Mahingens Aufstieg rückt näher +++ SG Buchdorf/Daiting darf nur vom Titel träumen Verlinkte Inhalte KL Nord Holzkirchen FC Maihingen FC Mertingen Oettingen + 10 weitere

Im Abstiegskampf der Kreisliga Nord ist die erste Entscheidung gefallen. Die SG Wemding/Wolferstadt steht als Absteiger fest, nachdem das Schlusslicht beim TSV Möttingen mit 0:3 unterlag. Für die Möttinger war es der dritte Sieg innerhalb einer Woche, womit nun der Klassenerhalt wieder möglich ist. Oben klopft der Tabellenführer FC Maihingen kräftig ans Tor zur Bezirksliga und kann bereits am kommenden Spieltag alles klar machen. Zwar bleibt die SG Buchdorf/Daiting bis auf zwei Punkte an den Maihingern dran, im Aufstiegsrennen spielt das allerdings keine Rolle. Denn eine Spielgemeinschaft darf nicht aufsteigen, sie kann nicht mal die Relegation zur Bezirksliga bestreiten. Das bestätigte Schwabens Bezirksspielleiter Matthias Lingg auf FuPa-Anfrage in den vergangenen Tagen noch einmal. Es würde auch nicht helfen, wenn die SG zur kommenden Saison aufgekündigt würde. Denn die Aufstiegschance wurde als Spielgemeinschaft "erspielt". Meister darf die SG aber schon werden.



Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 110 Den dritten Sieg in Folge konnte der TSV Möttingen mit dem 3:1 gegen die SG Wemding/Wolferstadt einfahren. Tim Nikolai brachte die SG zwar in der 33. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Johannes Rothgang für Möttingen aus. Ein Eigentor von Konrad Reicherzer in der 49. Minute brachte den TSV schließlich auf die Siegerstraße. Thomas Bissinger sicherte in der 64. Minute den Sieg mit seinem Treffer zum 3:1.Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 220 Der TSV Monheim hatte keine Mühe und fertigte den SV Ehingen/Ortlfingen mit 5:0 ab. Dominik Burkhardt eröffnete in der 39. Minute den Torreigen. Nach der Pause folgten zwei schnelle Treffer durch Lukas Felbinger (51.) und David Dworschak (54.). Ein Elfmeter von Luca Keppler (70.) bedeutete das 4:0, bevor Leon Kaspar in der 77. Minute den Schlusspunkt setzte.Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 220



Schiedsrichter: Robert Kandemir (Thannhausen) - Zuschauer: 180 Die Aufstiegsrelegation rückt für den FSV Reimlingen immer näher, gegen den TSV Oettingen gab es einen 2:0-Erfolg. In der 52. Minute erzielte Jan Enßlin das 1:0. Kurz vor Schluss, in der 85. Minute, erhöhte Raphael Wick auf 2:0.Schiedsrichter: Robert Kandemir (Thannhausen) - Zuschauer: 180



Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 120 Der FC Mertingen ließ dank des 2:1-Erfolgs gegen die SG Alerheim die Abstiegszone erst einmal hinter sich. Sebastian Hertle brachte die SGA zwar in der 15. Minute in Führung, doch Mertingen antwortete schnell. Sven Rotzer traf in der 27. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause sicherte Eric Adam in der 46. Minute den Sieg für die Mertinger.Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 150 Die SG Buchdorf/Daiting hatte mit dem ehemaligen Bezirksligisten SV Holzkirchen eine Mühe und setzte sich mit 5:2 durch. Andreas Maier traf bereits in der 3. Minute zum 1:0. Ein Eigentor von Joseph Raab bedeute das 2:0. Manuel Roßkopf und Richard Eidner sorgten für eine komfortable 4:0-Führung, ehe Philipp Buser und Daniel Kienle für Holzkirchen verkürzten. In der Nachspielzeit stellte Eidner mit dem fünften SG-Treffer den Endstand her.Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 80 Im Josef-Konle-Stadion musste sich die SSV Höchstädt mit einem 0:0 gegen die SG Ebermergen/Mündling begnügen und steckt weiter in tiefer Abstiegsgefahr. Trotz engagierter Leistungen beider Teams blieben klare Torchancen Mangelware.Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 80

Mitte der ersten Halbzeit war schon alles kar, bis dahin hatte der FC Maihingen den 3:0-Erfolg gegen den TSV Hainsfarth bereits sichergestellt. Daniel Zekl sorgte in der 5. Minute nach einer Vorlage von Raphael Stimpfle für das 1:0. Eine Viertelstunde später erhöhte Andreas Haas auf 2:0, nachdem Aaron Stimpfle ihm den Ball zuspielt hatte. Zekl schnürte seinen Doppelpack in der 24. Minute und nutzte erneut eine Vorlage von Aaron Stimpfle. zum Endstand.

Schiedsrichter: Dominik Guzik (Weißenburg) - Zuschauer: 65