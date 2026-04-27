Der TSV Mindelheim verschafft sich ein Polster Kreisligist gewinnt Kellerduell gegen den TV Boos +++ Lautrach gewinnt gegen das Schlusslicht Lamerdingen +++ Kammlach baut den Vorsprung aus von red · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Riccardo Schulz dreht jubelnd ab, nachdem er den TSV Mindelheim in Führung gebracht hatte. – Foto: Karin Kappes

Im Abstiegskampf der Allgäuer Kriesliga Nord landete der TSV Mindelheim einen 2:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten TV Boos und setzte sich von der Gefahrenzone etwas ab. Dagegen rückt für das Schlusslicht FSV Lamerdingen der Klassenerhalt in weite Ferne, das richtungsweisende Duell gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren endete mit einer 1:2-Niederlage des FSV. Der Spitzenreiter TSV Kammlach kam zwar bei der DJK SV Ost Memmingen nicht über ein 1:1 hinaus, baute den Vorsprung aber trotzdem aus, da der TV Bad Grönenbach leer ausging.

Der TSV Mindelheim legte im Heimspiel gegen den TV Boos den Grundstein für den 2:1-Sieg bereits vor der Pause. Riccardo Schulz eröffnete nach schöner Kombination (24.), Qazim Prushi erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 (45.). Boos kam durch Dominik Erhard zwar noch einmal heran (81.), doch Mindelheim verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz. In der Schlussphase wurde es hektisch: Mindelheims David Kienle musste für zehn Minuten vom Feld, der Boose rMarco Gröner sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 100

Der SV Oberegg feierte gegen den Aufstiegskandidaten TV Bad Grönenbach einen 2:0-Erfolg – und hatte dabei einen überragenden Mann: Elias Maurus. Kurz vor der Pause schlug er eiskalt zu (45.) und brachte die Gastgeber in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er der entscheidende Faktor und setzte in der 64. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 125

Ein Spiel, das erst spät so richtig Fahrt aufnahm: Der TSV Lautrach-Illerbeuren drehte gegen den FSV Lamerdingen einen Rückstand und gewann mit 2:1. Nach torloser erster Hälfte brachte Marius Knopp das Schlusslicht per Kopf in Führung (48.). Doch Lautrach antwortete stark: Martin Kneppler glich zunächst nach Vorlage von Stephan Kern aus (75.), ehe er nur fünf Minuten später erneut zuschlug – diesmal nach Zuspiel von Manuel Fischer – und das Spiel komplett drehte.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 90

Trotz früher Unterzahl zeigte die DJK SV Ost Memmingen große Moral und erkämpfte sich ein 1:1 gegen den Spitzenreiter TSV Kammlach. Nach der Roten Karte gegen Denis Jelusic (18.) schien vieles gegen die Hausherren zu laufen. Tobias Diepolder brachte Kammlach dann in der 49. Minute in Führung. Doch Memmingen gab nicht auf: Kurz vor Schluss traf Josip Kordic nach starker Vorarbeit von Naim Nimanaj zum umjubelten Ausgleich.

Schiedsrichter: Ulrich Köbberling (Erpfting) - Zuschauer: 90

Blitzstart, schnelle Antwort – und dann viel Kampf: Der TSV Ottobeuren und der FC Heimertingen trennten sich 1:1. Adrian Zuka brachte die Ottobeurer bereits in der 3. Minute früh in Führung, die Vorlage kam von Niklas Albrecht. Doch Heimertingen ließ sich nicht beeindrucken und glich durch Brian Frei in der 21. Minute aus. In der Folge entwickelte sich ein intensives Duell, in dem beide Teams alles versuchten – ohne weiteren Treffer.

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Ein Duell auf Augenhöhe endete mit einem späten Paukenschlag: Die SG Sontheim/Westerheim und der SC Ronsberg trennten sich 1:1. Mahfouz Boroh brachte die SG in der 34. Minute in Führung. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch in der Nachspielzeit schlug Andreas Reiter zu und sicherte Ronsberg doch noch einen Punkt.

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 120

Patrick Ottinger (20) hatte mit dem SV Lachen das Nachsehen, Christian Wiblishauser (links) feierte mit dem TV Woringen einen 2:0-Erfolg. – Foto: Siegfried Rebhan

Der TV Woringen ließ vor heimischer Kulisse nichts anbrennen und gewann mit 2:0 gegen den SV Lachen. Daniel Tobler brachte den TVW nach einer präzisen Flanke von Christian Lehmann in Führung (26.). Lange blieb es spannend, ehe Christian Wiblishauser in der 85. Minute für die Entscheidung sorgte.

Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/Kirchdorf) - Zuschauer: 152