Der TSV Mindelheim leistet Überzeugungsarbeit

Karlheinz Schabel kehrt wieder auf die Trainerbank zurück. Nachdem der 63-Jährige zuletzt eine Pause eingelegt hatte, übernahm er in der Winterpause das Kommando beim Allgäuer Kreisligisten TSV Mindelheim. Zuletzt hatte Schabel den SV Egg an der Günz unter seinen Fittichen.

Mindelheims Sportleiter Peter Michelbach ist voll des Lobes für den neuen Coach: „Er ist ein sehr professioneller Typ, der klare Vorstellungen hat.“ Es habe zwar auch andere Namen im Topf für die Nachfolge des zurückgetretenen Patrick Eckers gegeben, aber Schabel sei „unser Wunschkandidat gewesen“, so Michelbach. Auch wenn der Weg zur Einigung alles andere als einfach war, wie Michelbach mitteilt. Die Gespräche gestalteten sich von Beginn an schwierig und waren, wie Vereinsverantwortliche betonen, „keine leichte Geburt“.

Ein zentrales Thema war zunächst, dass Karlheinz Schabel seine Trainertätigkeit eigentlich schon abgeschlossen hatte. Dies erforderte erhebliche Überzeugungsarbeit, um ihn von einem Engagement beim TSV Mindelheim zu überzeugen. Der Verein ließ dabei jedoch nicht locker und machte deutlich, wie sehr man von der gemeinsamen Zukunft überzeugt ist.