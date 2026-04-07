Der TSV Meitingen und TSV Gersthofen patzen

Der TSV Meitingen um Kapitän Simon Kewitz (unten) unterlag dem TSV Zusmarshausen (Raphael Schimunek) mit 0:3. – Foto: Karin Tautz

Das Titelrennen in der Bezirksliga Nord war zumindest über Ostern ein echtes Schneckenrennen. Keiner der Top 5 kam wirklich voran - mit Ausnahme des VfL Ecknach. Der gewann auf den allerletzten Drücker das Spitzenspiel beim TSV Gersthofen und ist nun wieder ein heißer Anwärter auf die Landesliga. Auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu. Da machen der FC Maihingen, die U23 des FC Gundelfingen sowie der TSV Wertingen die beiden Festabsteiger unter sich aus. Wer als der zweite Teilnehmer in der Abstiegs-Relegation wird, ist ebenfalls spannend. Das machen derzeit fünf Teams unter sich aus.

Mit dem Ausgang des Landkreis-Duells hatte wohl kaum jemand gerechnet, der 3:0-Erfolg des TSV Zusmarshausen beim TSV Meitingen war eine echte Überraschung. Meitingen hätte durch Michael Meir und Alexander Heider füh in Führung gehen müssen. Zusmarshausen betrieb aufopferungsvolles Gegenpressing, kam jedoch nicht wirklich zu einer Torchance. Bis kurz vor de Pause. Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler leitete ein, Tim Wilde beförderte den Ball in den Fünfmeterraum und sprang durch eine Bodenunebenheit über Meitingens Keeper Niklas Schmitt. Fabian Strehle musste nur noch einschieben.

Auch das 0:2 gleich nach Wiederanpfiff war kurios. Strehle wollte eine Flanke in den Sechzehner schlagen, diese landete für Schmitt jedoch unhaltbar im Kreuzeck. Die Schwarz-Weißen gaben sich nicht auf und versuchten alles, fanden jeweils ihren Meister im Zusser Torwart Raif Husic. Die Entscheidung fiel mit einem Konter durch Luca Jaskolka. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 270

Tore: 0:1 Fabian Strehle (45.+2), 0:2 Fabian Strehle (49.), 0:3 Luca Jaskolka (89.)

Einen spielerischen Leckerbissen bekamen die Fans zwar nicht gerade zu sehen. Dafür aber ein spannendes und umkämpftes Match, das die SpVgg Joshofen-Bergheim mit 1:0 beim TSV Haunstetten gewinnen konnte.

Lange spielte sich das Geschehen dabei im Mittelfeld ab, ohne dass es auf beiden Seiten zu nennenswerten Chancen kam. Nach dem Seitenwechsel lief Haunstetten zunächst hoch an und drückte die SpVgg hinten rein, wobei deren Abwehr stabil blieb. Und offensiv setzten die Joshofer den entscheidenden Nadelstich. Fabian Fetsch lief allen davon und schob überlegt zum 0:1 ins rechte lange Eck ein. Danach warfen die Hausherren alles nach vorn, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. (schn) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Fabian Fetsch (57.)

Mann des Spiels beim 4:0-Sieg des TSV Dinkelscherben beim FC Maihingen war Thomas Kubina, der gleich dreimal traf. Sein erstes Tor fiel etwas glücklich, als er vom Abwehrspieler angeschossen wurde (5.). Bei seinen Treffern zwei und drei zeigte er dann seinen Torriecher und stand jeweils goldrichtig – perfekt bedient von Jugendspieler Patrick Kastner (32./54.). Das vorentscheidende 3:0 kurz nach der Pause entstand durch einen dicken Patzer von FCM-Keeper Martin Fischer: Bei einem Rückpass rutschte ihm der Ball auf dem holprigen Geläuf durch und landete im Netz (51.). Während Maihingen über weite Strecken vieles schuldig blieb, ließ Dinkelscherben sogar noch einige Chancen liegen. (ilia) Lokalsport Labo

Tore: 0:1 Thomas Kubina (5.), 0:2 Thomas Kubina (31.), 0:3 Michael Haas (51./Eigentor), 0:4 Thomas Kubina (54.)

Im Zweikampf gegen Karl Schmiederer (Zweiter von links) setzt sich hier Wertingens Manuel Rueß energisch durch. Im Hintergrund Gundelfingens Neo Fähnle (links) und TSV-Akteur Marcel Gebauer. – Foto: Georg Fischer

Nach der 0:1-Niederlage im Landkreisderby gegen die U23 des FC Gundelfingen droht dem TSV Wertingen nun sogar wieder der direkte Abstieg. Nach einer eher schwachen ersten Halbzeit ging es torlos mit 0:0 in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff hatte Manuel Rueß für Wertingen die große Chance aus fünf Metern, doch FCG-Torwart Elias Thurn parierte stark. Kurz darauf machte es Gundelfingen besser: Nach einem schönen Spielzug erzielte Neo Fähnle das 0:1 mit einem platzierten Schuss ins lange Eck.

Kurz vor Schluss wurde es noch einmal hektisch, als TSV-Spielertrainer Andreas Kotter nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Für Kotter war es eine bittere Niederlage: „Einmal schlecht verteidigt, und da bekommen wir das Gegentor“, lautete sein Lamento. Gundelfingens Trainer Peter Matkey zeigte sich pragmatisch: „1:0 gewonnen, drei Punkte – fertig. Wir hätten unsere Konter besser ausspielen müssen.“ (chs) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 130

Tor: 0:1 Neo Fähnle (48.)

Gelb-Rot: Andreas Kotter (86./TSV Wertingen/Taktisches Foul)

Der VfR Jettingen hat nachgelegt und gegen den FC Horgau den zweiten Dreier in Folge eingefahren. Wobei der VfR den 2:1-Sieg erst im Schlussspurt sicherstellte. Fabian Tögel hatte im Anschluss an einen Einwurf die Horgauer Pausenführung erzielt. Im zweiten Abschnitt erarbeitete sich Jettingen dann seine Chancen. Allerdings mussten sich der VfR auf der Gegenseite auch bei Schlussmann Lucca Nagel bedanken, der sein Team mit zwei starken Paraden im Spiel hielt. „Das waren die Schlüsselszenen. Wenn wir da das 0:2 kassiert hätten, wäre das Spiel gelaufen“, sagte sein Trainer Johannes Putz dazu. So warf Jettingen in der Schlussphase der Partie aber noch einmal alles nach vorne, ein Kopfball von Ferit Yaygin brachte schließlich das 1:1. Und auch das 2:1 fiel nach einem ruhenden Ball: Eine Ecke in der 90. Minute führte Maximilian Ocker schnell auf Benedikt Ost aus, der den Siegtreffer markierte. (jol) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Fabian Tögel (21.), 1:1 Ferit Yaygin (76.), 2:1 Benedikt Ost (90.)

Zwei Fehlgriffe von Torhüter Korbinian Neumeir begünstigten die 1:2-Niederlage des TSV Gersthofen gegen den VfL Ecknach. Zuerst griff er am Ball vorbei, dann in die Beine des Ecknacher Stürmers. Schiedsrichter Lukas Dimdik griff in die Gesäßtasche nach der Roten Karte, Tim Sponer verwandelte den fälligen Elfmeter gegen den eingewechselten Timo Maiwald. Das alles passierte in der Nachspielzeit einer Partie, die das Prädikat Spitzenspiel nur selten verdiente.

Die erste Halbzeit bot wenig Unterhaltsames. Im zweiten Abschnitt ging der VfL dann in Führung. Marc Baumgärtner nutzte die Orientierungslosigkeit in der TSV-Abwehr per Kopfball zum 0:1. TSV-Trainer Ajet Abazi brachte nun drei neue Spieler und der eingewechselte Robin Widmann traf mit dem ersten Gersthofer Torschuss zum 1:1. Als sich alle mit dem Unentschieden abgefunden hatten, fiel doch noch der Ecknacher Siegtreffer. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 145

Tore: 0:1 Marc Baumgärtner (65.), 1:1 Robin Widmann (80.), 1:2 Tim Sponer (90.+4/Foulelfmeter)

Rote Karte: Korbinian Neumaier (90.+2/TSV Gersthofen)

Admir Omerbegovic (am Ball) nahm genau Maß. Gegen den VfR Neuburg gelang dem Wörnitzsteiner ein lupenreiner Hattrick. – Foto: Szilvia Izsó

Eine starke Vorstellung lieferte der SV Wörnitzstein-Berg ab und feierte einen einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den VfR Neuburg. Überragender Akteur auf dem Platz war Admir Omerbegovic, dem innerhalb von nur acht Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang.

Beide Teams zeigten sich von Beginn an angriffslustig, Tore sollten trotzdem zunächst nicht fallen. War die erste Halbzeit noch ausgeglichen, ging der zweite Durchgang klar an den SVW. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es Timo Zausinger, der zum 1:0 traf. Feldspieler Robert Hößl, der beim VfR zwischen den Pfosten stand, war machtlos. Dann kam die Zeit von Admir Omerbegovic: Einen Freistoß von halblinks zirkelte er punktgenau ins Eck. Sechs Minuten später war er im Nachsetzen erfolgreich und kurz darauf wurde Omerbegovic von Maximillian Bschor bedient wurde und versenkte den Ball zum 4:0 im langen Eck. (svw) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 177

Tore: 1:0 Timo Zausinger (47.), 2:0 Admir Omerbegovic (59.), 3:0 Admir Omerbegovic (64.), 4:0 Admir Omerbegovic (67.)