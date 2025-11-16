Der TSV Meitingen nutzt die Gunst der Stunde

Weil das Gipfeltreffen zwischen dem TSV Haunstetten und TSV Gersthofen abgesagt wurde, ging die Tür ganz weit auf - und der TSV Meitingen ging hindurch. Nach dem 5:0-Sieg gegen den TSV Nördlingen II übernahmen die Lechtaler die Tabellenführung. Für den VfR Neuburg endete eine Erfolgsserie von 16 Punkten aus den vergangen sechs Spielen mit dem 0:1 beim VfL Ecknach.
Etwas Anlaufzeit brauchte der TSV Meitingen, um sich am Ende deutlich mit 5:0 gegen den TSV Nördlingen II durchzusetzen. Die Lechtaler sehr bedacht und zurückhaltend, keiner der beiden Mannschaften wollte den ersten Fehler machen. Als sich die Nördlinger mehr nach vorne trauten, wurde ihnen das zum Verhängnis. Emanuel Zach schickte Mateo Duvnjak auf die Reise. Dieser schüttelte all seine Bewacher ab und schob zum 1:0. ein.
In Halbzeit zwei hatten wieder die Nördlinger das erste Ausrufezeichen gesetzt. Letztendlich konnte die sicher stehende Meitinger immer Abwehren. Von dort an nahm die Heimelf das Heft in die Hand. Eine Flanke von Lukas Erhard nahm Emanuel Zach direkt und erzielte das 2:0. Den Deckel machte dann Erhard selbst drauf, als er bei einem Konter allen davonlief und zum 3:0 einschoss. Bei Meitingen lief es nun wie geschmiert. Erhards Zuspiel verwertete der mitgelaufene Daniel Deppner zum 4:0, mit dem Schlusspfiff erhöhte Michael Meir das Endergebnis auf 5:0. (vra) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Mateo Duvnjak (34.), 2:0 Emanuel Zach (54.), 3:0 Lukas Erhard (67.), 4:0 Daniel Deppner (77.), 5:0 Michael Meir (90.)
Der TSV Wertingen hat seine kleine Erfolgsserie zwar fortgesetzt, sich gegen den favorisierten VfR Jettingen aber nicht mit einem Sieg belohnen können. In einem intensiven und temporeichen Spiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.
Beide Teams starteten schwungvoll, doch zu einem Treffer sollte es im ersten Abschnitt nicht reichen. Nach Wiederanpfiff übernahmen die Wertinger das Kommando. Der Führungstreffer war durchaus verdient. Nach einem Einwurf setzte Simon Bunk entschlossen nach, Benedikt Chromik übernahm und setzte ihn aus spitzem Winkel ins lange Eck. Doch die Freude währte nur kurz. Jettingen bekam fünf Minuten später einen Freistoß aus gut 20 Metern zugesprochen. Daniel Heidenberger verwandelte direkt. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg. Jettingens Nico Di Doi setzte zu einem Solo an, sein abgefälschter Abschluss strich jedoch über das Tor (81.). Auf der Gegenseite vergab Prestel nach starker Kombination über Chromik und Wörle die große Chance zum möglichen 2:1, Jettingens Keeper lenkte den wuchtigen Schuss über den Querbalken (89.). (thmi) Lokalsport WZ
Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Benedikt Chromik (73.), 1:1 Daniel Heidenberger (78.)
Es bleibt dabei: Auf dem Kunstrasenplatz ist gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim nichts zu holen. Diese Erfahrung musste nun auch der SV Wörnitzstein machen, der sich mit 1:3 geschlagen geben musste.
Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Match, in welchem es praktisch permanent hin und her ging. Als Dominik Rehm sich einen Ball an der Grundlinie erkämpfte und Julian Sager bediente, musste der nur noch zur Führung einzuschieben brauchte. Die Chance auf den Ausgleich verpasste Julian Schmidbaur, der den Ball bei einem Elfmeter in den Nachmittagshimmel drosch.
Nach dem Wiederbeginn fingen sich die Wörnitzsteiner gleich das 2:0. Nach einer Flanke von Lucas Möller war es erneut Sager, dem ein Kunstschuss gelang. Nach einer strittigen Freistoß-Entscheidung gelang Maximilan Bschor zwar der Anschlusstreffer und Wörnitzstein blieb am Drücker. Der bärenstarke Joshofer Keeper Alaxander Schmidt entschärfte jedoch alles, was auf sein Tor kam. So kam, was kommen musste: Bei einem Tempo-Gegenstoß setzte sich Sager durch und legte auf den kurz zuvor eingewechselten Marcel Lignon ab, der souverän zum am Ende etwas glücklichen 3:1-Endstand einschob. (schn/az) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Julian Sager (16.), 2:0 Julian Sager (47.), 2:1 Maximillian Bschor (48.), 3:1 Marcel Lignon (90.)
Bes. Vorkommnis: Julian Schmidbaur (SV Wörnitzstein-Berg) verschießt Foulelfmeter (28.).
Das letzte Heimspiel des Jahres hat der TSV Zusmarshausen mit 2:0 gegen den FC Meihingen gewonnen. Für den Führungstreffer hatte Tim Wilde gesorgte. Nach einer schnellen Kombination trieb Marc Sirch den Ball in den Strafraum, wo er auf Wilde ablegte. Der TSV war das bessere Team und verpasste es, mit einem höheren Vorsprung in die Pause zu gehen.
Im zweiten Durchgang verflachte das Spiel etwas, weil Maihingen nicht gefährlich wurde und Zusmarshausen den Vorsprung verwaltete. Turbulent wurde es kurz vor Schluss. Erst sah Maihingens Alexander Göck Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. Zwei Minuten später traf Marc Sirch nach Solo und Vorlage von Lorenz Helmschrott zum 2:0 und kurz darauf sah Zusmarshausens Fabian Strehle ebenfalls Gelb-Rot wegen Meckerns. (pibo) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Tim Wilde (29.), 2:0 Marc Sirch (89.)
Gelb-Rot: Fabian Strehle (89./TSV Zusmarshausen), Alexander Göck (87./FC Maihingen)
Nach sieben Auswärtsniederlagen gab es für den TSV Dinkelscherben mal wieder was zu feiern. Beim BC Rinnenthal setzten sich die Lila-Weißen mit 2:0 durch. Auf dem mehr als holprigen und tiefen Rasen war es für beide Mannschaften zwar schwer, Kombinationsfußball aufzuziehen. Trotzdem entwickelte sich für beide Lager ein sehr ansehnliches und kurzweiliges Spiel auf Augenhöhe.
Mit der Einwechslung von Elias Seibold zur zweiten Halbzeit hatten die TSV-Coaches Kauer/Finkel ein glückliches Händchen. Denn einen mustergültigen Pass von Marco Schneider in den Lauf von Benedikt Fürst, der dann zur Mitte ablegte, vollendete Seibold am kurzen Pfosten zur Führung. Zu seinem Bezirksligadebüt und gleich zu seinem ersten Assist kam auch noch TSV-Youngster Patrick Kastner. In der Nachspielzeit leitete Kastner im gegnerischen Strafraum einen Ball direkt weiter zu Felix Rost, der aus kurzer Distanz den Endstand markierte (mahr) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Elias Seibold (67.), 0:2 Felix Rost (90.+3)
Gelb-Rot: Maximilian Klotz (90.+4/BC Rinnenthal)
„Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft. Wir haben über 90 Minuten alles wegverteidigt, im Grunde überhaupt nichts zugelassen und deshalb auch nicht unverdient gewonnen“, schnaufte ein glücklicher Coach Sören Dreßler nach dem 1:0-Erfolg seines VfL Ecknach gegen den VfR Neuburg durch.
Die Fans sahen eine flotte Partie mit vielen intensiven Zweikämpfen. Schiedsrichter Moritz Osteried hatte alle Hände voll zu tun, Neuburgs Spielertrainer Moritz Bartoschek handelte sich schon nach 26 Minuten eine Zeistrafe ein. Die kurze Unordnung in der Neuburger Hintermannschaft sollte sich für Ecknach schnell auszahlen. Nach der Flanke von Luca Broncel wurde VfR-Keeper Dominik Juzinovic wurde von einem Mitspieler behindert und er boxte den Ball direkt vor die Füße von Serhat Örnek, der zum 1:0. traf. Es war die erste nennenswerte Torchance im gesamten Spiel und es sollte lange Zeit auch die einzige auf beiden Seiten bleiben. Neuburg mühte sich bis zum Ende vergebens, denn Ecknachs Defensive blieb standhaft und sorgte dafür, dass Torhüter Hannes Helfer kein einziges Mal sein Können aufbieten musste. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 100
Tor: 1:0 Serhat Örnek (28.)
Gelb-Rot: Christian Wagner (90.+4/VfL Ecknach)
Und wieder jubeln die Anderen. Gegen den FC Horgau verlor die noch sieglose U23 des FC Gundelfingen mit 0:1 und verlieren immer mehr den Anschluss an die Konkurrenz.
Dabei starteten die Gundelfinger forsch, Denis Jarzew und Bernd Scheu verfehlten jedoch das Tor. Auf der anderen Seite schoss Horgaus Noah Hagner nach einem defensiven Stellungsfehler knapp vorbei (19,). Die Grün-Weißen blieben jedoch dran, es fehlte ihnen aber teilweise das Glück oder sie trafen die falschen Entscheidungen. So wie Tim Otto, der in der 24. Minute an FCH-Keeper Felix Häberl scheiterte. Der Schlussmann machte sich breit und parierte, Otto hätte aber in diesem Angriff auch auf den mitgelaufenen Toth querlegen können.
Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff ging Horgau dann in Führung. Felix Eberle wurde nicht angegriffen, er zog aus rund 20 Metern ab und sein Schuss landete im Winkel. Nach dem Seitenwechsel war der FC Horgau die spielbestimmende Mannschaft, vom FCG kam offensiv nicht mehr allzu viel. (doll, red) Lokalsport DZ
Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 105
Tor: 0:1 Felix Eberle (43.)