Der TSV Meitingen nutzt die Gunst der Stunde

Weil das Gipfeltreffen zwischen dem TSV Haunstetten und TSV Gersthofen abgesagt wurde, ging die Tür ganz weit auf - und der TSV Meitingen ging hindurch. Nach dem 5:0-Sieg gegen den TSV Nördlingen II übernahmen die Lechtaler die Tabellenführung. Für den VfR Neuburg endete eine Erfolgsserie von 16 Punkten aus den vergangen sechs Spielen mit dem 0:1 beim VfL Ecknach.

Etwas Anlaufzeit brauchte der TSV Meitingen, um sich am Ende deutlich mit 5:0 gegen den TSV Nördlingen II durchzusetzen. Die Lechtaler sehr bedacht und zurückhaltend, keiner der beiden Mannschaften wollte den ersten Fehler machen. Als sich die Nördlinger mehr nach vorne trauten, wurde ihnen das zum Verhängnis. Emanuel Zach schickte Mateo Duvnjak auf die Reise. Dieser schüttelte all seine Bewacher ab und schob zum 1:0. ein.

In Halbzeit zwei hatten wieder die Nördlinger das erste Ausrufezeichen gesetzt. Letztendlich konnte die sicher stehende Meitinger immer Abwehren. Von dort an nahm die Heimelf das Heft in die Hand. Eine Flanke von Lukas Erhard nahm Emanuel Zach direkt und erzielte das 2:0. Den Deckel machte dann Erhard selbst drauf, als er bei einem Konter allen davonlief und zum 3:0 einschoss. Bei Meitingen lief es nun wie geschmiert. Erhards Zuspiel verwertete der mitgelaufene Daniel Deppner zum 4:0, mit dem Schlusspfiff erhöhte Michael Meir das Endergebnis auf 5:0. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Mateo Duvnjak (34.), 2:0 Emanuel Zach (54.), 3:0 Lukas Erhard (67.), 4:0 Daniel Deppner (77.), 5:0 Michael Meir (90.)

Der TSV Wertingen hat seine kleine Erfolgsserie zwar fortgesetzt, sich gegen den favorisierten VfR Jettingen aber nicht mit einem Sieg belohnen können. In einem intensiven und temporeichen Spiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.

Beide Teams starteten schwungvoll, doch zu einem Treffer sollte es im ersten Abschnitt nicht reichen. Nach Wiederanpfiff übernahmen die Wertinger das Kommando. Der Führungstreffer war durchaus verdient. Nach einem Einwurf setzte Simon Bunk entschlossen nach, Benedikt Chromik übernahm und setzte ihn aus spitzem Winkel ins lange Eck. Doch die Freude währte nur kurz. Jettingen bekam fünf Minuten später einen Freistoß aus gut 20 Metern zugesprochen. Daniel Heidenberger verwandelte direkt. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg. Jettingens Nico Di Doi setzte zu einem Solo an, sein abgefälschter Abschluss strich jedoch über das Tor (81.). Auf der Gegenseite vergab Prestel nach starker Kombination über Chromik und Wörle die große Chance zum möglichen 2:1, Jettingens Keeper lenkte den wuchtigen Schuss über den Querbalken (89.). (thmi) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Benedikt Chromik (73.), 1:1 Daniel Heidenberger (78.)

Nicht zu stoppen: Joshofen-Bergheims Torjäger Julian Sager (links) erzielte gegen den SV Wörnitzstein einen Doppelpack. – Foto: Daniel Worsch