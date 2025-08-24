Der TSV Meitingen lässt im Derby nichts anbrennen

In der Bezirksliga Nord bleibt der TSV Meitingen in Lauerstellung, nachdem das Derby beim TSV Wertingen klar mit 3:0 gewonnen wurde. Spannend machte es Spitzenreiter VfL Ecknach, der erst in den Schlusssekunden gegen den SV Wörnitzstein zum 2:1-Erfolg kam.

Der TSV Zusmarshausen schreibt weiter an seiner Erfolgsgeschichte, der Aufsteiger bezwang den TSV Gersthofen mit 2:1. Dabei erwischte der Favorit den besseren Start und ging durch den Abstauber von Kerem Bakar in Führung. Dann aber kam Zusmarshausen besser in die Partie. Schon sechs Minuten nach dem Rückstand verlängerte Tim Wilde den Ball auf Luca Jaskolka, der zum Ausgleich traf. Und es kam sogar noch besser. Kurz vor der Pause erreichte ein Befreiungsschlag von Daniel Michl Tim Wilde, der aus dem Nichts vor dem Gersthofer Tor auftauchte und die Führung erzielte. Auch die Einwechslung von Torjäger Fabian Bühler zur Halbzeit half den Gersthofern nicht mehr. Sie hatten zwar mehr Spielanteile und eine optische Überlegenheit, jedoch gelang es ihnen zu selten, sich zwingende Chancen zu erspielen. Folgenlos blieb die Ampelkarte für Zusmarshausen Kapitän Christian Miller kurz vor Schluss. (fabs) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 200 Tore: 0:1 Kerem Bakar (11.), 1:1 Luca Jaskolka (16.), 2:1 Tim Wilde (37.) Gelb-Rot: Christian Miller (89./TSV Zusmarshausen)

Es war angerichtet für ein Derby voller Leidenschaft, doch am Ende stand der TSV Wertingen erneut mit leeren Händen da. Der TSV Meitingen setzte sich klar mit 3:0 durch. Schon nach 19 Minuten musste Wertingen den ersten Nackenschlag hinnehmen. Nach starker Vorarbeit von Mateo Duvnjak traf Emanuel Zach zum 0:1. Zwar hatte Wertingen durch Benedikt Chromik und Agan Neziri eine verheißungsvolle Szene (13.), doch insgesamt waren die Gäste das aktivere Team. Kurz vor der Pause wurde es dann kurios: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wollte Florian Eising eigentlich klären, traf den Ball aber so unglücklich, dass er im hohen Bogen über Keeper Moritz Bschorer ins eigene Netz segelte – 0:2. Mitten in die Wertinger Drangphase nach Wiederanfpfif setzte Meitingen den entscheidenden Stich: Erneut war Duvnjak der Initiator, diesmal bediente er Tobias Meitinger, der ins kurze Eck traf – 0:3. Damit war die Partie im Grunde entschieden, daran änderte auch die Ampelkarte für Meitingens Raphael Mahler etwas. (mt) Lokalsport WZ Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 350 Tore: 0:1 Emanuel Zach (19.), 0:2 Florian Eising (45.+3/Eigentor), 0:3 Tobias Meitinger (54.) Gelb-Rot: Raphael Mahler (60./TSV Meitingen/wiederholtes Foulspiel)

Die SpVgg Joshofen-Bergheim musste gegen den TSV Nördlingen eine 1:6-Klatsche hinnehmen. Und das obwohl die Spielvereinigung laut ihm in der ersten Hälfte die „klar bessere Mannschaft war. Das würden auch die Nördlinger sagen.“ Die Rieeser haben in der ersten Hälfte keinen einzigen Schuss auf das Tor abgegeben. Doch direkt nach der Hälfte begann das Unheil mit einem Standard. Nördlingen schoss eine Ecke, die der völlig ungedeckte Jakob Bühlmeier verwandelte. Nur vier Minuten später gab es für den TSV einen Elfmeter, aus dem Luca Hopfauf das 0:2 machte. Dann ging es für den neuling dahin. Daniel Ernst stellte auf 0:3 und Kilian Reichert ließ sofort das 0:4 folgen. „Spielerisch waren wir keinen Deut schlechter“, meint Joshofens Abteilungsleiter Stefan Schneider. „Aber viele unserer jungen Spieler sind die Schnelligkeit und die körperliche Härte der Bezirksliga einfach noch nicht gewöhnt.“ Erneut Kilian Reichert gelang das 0:5, Luca Lechler eine Minute später das 6:0. Lediglich mit Julian Sager gab die Spielvereinigung in der Schlussphase ein kleines Lebenszeichen von sich und verkürzte den Abstand auf 1:6. (mk) Lokalsport NR Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel (Ingolstadt) - Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Jakob Bühlmeier (47.), 0:2 Luca Hopfauf (51./Foulelfmeter), 0:3 Daniel Ernst (54.), 0:4 Kilian Reichert (57.), 0:5 Kilian Reichert (85.), 0:6 Luca Lechler (86.), 1:6 Julian Sager (88.)

Einen verdienten 3:1-Sieg landete der VfR Neuburg gegen den TSV Dinkelscherben. Nikolai Krzyzanowski eröffnete den Torreigen in der ersten Halbzeit, Philippe Bauer baute die Führung nach Wiederanpfiff aus. Doch ganz so einfach wollte sich der TSV nicht geschlagen geben. Julian Kugelbrey konnte nur noch mit einem Foul am Torschuss gehindert werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Thomas Kubina sicher zum Anschlusstreffer. Doch allzu lange mussten die Neuburger nicht zittern. Nach einer Ecke erhöhten der VfR auf 3:1. Aus dem Gewühl heraus war es Sandi Osmanovic der den Ball über die Linie drückte. (jh) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Nikolai Krzyzanowski (22.), 2:0 Philippe Bauer (52.), 2:1 Thomas Kubina (58./Foulelfmeter), 3:1 Sandi Omanovic (70.)

Der FC Horgau legte weiter nach und bezwang den FC Maihingen mit 2:1. Das Kleeblatt startete mit viel Elan und nutzte direkt die erste Chance. Dabei hatte der FCH Schützenhilfe, denn die die scharfe Hereingabe von Tobias Kirschner wurde von Maihingens Louis Tagblieber unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht. Horgau blieb auf dem Gaspedal und erspielte sich weitere Chancen, fing sich jedoch nach einem Ballverlust durch Daniel Zekl noch vor der Pause das 1:1.

Der zweitn Durchgang war geprägt durch viele Abspielfehler und Zweikämpfe im Mittelfeld. Trotzdem durfte der FCH ncoh den Siegtreffer bejubeln. Noah Hagners Schuss konnte FCM-Torhüter Martin Fischer nicht festhalten. Philip Meitinger schaltete am schnellsten und drückte die Kugel zum 2:1 über die Linie. (pm) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Louis Taglieber (9./Eigentor), 1:1 Daniel Zekl (33.), 2:1 Philip Meitinger (65.)

Serhat Örnek schoss den VfL per Elfmeter zum späten Sieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg. – Foto: Winfried Schäffer

Trainer Sören Dreßler schaute etwas ungläubig, nachdem die Heimpartie seines VfL Ecknach gegen den SV Wörnitzstein-Berg abgepfiffen war und seine Mannen auf den letzten Drücker 2:1 gewonnen hatten. „Dass wir nach diesen intensiven Wochen immer noch in der Lage sind, hinten raus einen Gang hochzuschalten, ist bemerkenswert“, lobte er seine Elf. Als Wörnitzstein in der 54. Minute durch Pascal Hirsch in Führung gegangen war – und das nicht einmal gänzlich unverdient – glaubten viele, dass es die Ecknacher nach sechs ungeschlagenen Spielen inklusive fünf Siegen in Folge diesmal erwischen würde.

Die Blau-Weißen stemmten sich aber gegen die drohende Niederlage und kamen durch Luca Broncel und Serhat Örnek doch noch zum sechsten „Dreier“ am Stück. Der Siegtreffer fiel durch einen Elfmeter kurz vor Schluss, nachdem zuvor Sascha Meyer die Latte getroffen hatte und der nachsetzende Tim Sponer festgehalten wurde. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 163

Tore: 0:1 Pascal Hirsch (54.), 1:1 Luca Broncel (69.), 2:1 Serhat Örnek (90./Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Genrich Morasch (90./SV Wörnitzstein-Berg)

Eine schlussendlich gerechte Punkteteilung gab es mit dem 1:1 zwischen dem BC Rinnenthal und dem VfR Jettingen. Die Jettinger begannen sehr druckvoll kam zu einigen Torchancen. Eine davon nutzte Christoph achs zur Pausenführung.

In der Halbzeit stellte der BCR um. Michael Fesenmayr und Ben Eckert kamen ins Spiel und diese Wechsel sollten sich schnell auszahlen. Fesenmayr kam an der Eckfahne an den Ball und sein Dropkick landete im langen Eck zum 1:1. In der Folge drückte Rinnenthal auf die Führung, auch der VfR konterte gefährlich. Doch sowohl Benedikt Ost als auch Pascal Prüstner scheiterten auf Jettinger Seite wie Daniel Koller und Manuel Utz auf der anderen Seite. (AZ) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Christoph Wachs (31.), 1:1 Michael Fesenmayr (49.)

Gelb-Rot: Daniel Heidenberger (90./VfR Jettingen)

Der Gundelfinger Nataniel Panitz (Mitte) springt vergeblich, letztlich hatten Mert Avan (links) und Ioannis Maliachovas mit dem TSV Haunstetten alles im Griff. – Foto: Walter Brugger