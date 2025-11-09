Der TSV Meitingen ist ganz nah dran

Der TSV Meitingen hat nicht nur das Verfolgerduell beim TSV Gersthofen mit 2:1 für sich entschieden, sondern den Rückstand auf den Tabellenführer TSV Haunstetten verkürzt. Nur noch ein Punkt beträgt der Meitinger Rückstand an der Spitze der Bezirksliga Nord. Im Tabellenkeller landete der TSV Wertingen den zweiten Sieg in Folge.

Auswärts ist der TSV Meitingen weiterhin ungeschlagen, das 2:1 beim TSV Gersthofen ist schon der vierten Sieg in Folge auf fremden Terrain. Meitingen begann sehr selbstbewusst, nach einem Eckball von Simon Kewitz köpfte Michael Meir zum 0:1 ein. Es bedurfte einer Einzelaktion von Gersthofens Torjäger Fabian Bühler, der seinen Widersachern entwischte und eiskalt zum 1:1 abschloss. Danach nahmen bis dahin viel zu passiven Hausherre auch am Geschehen teil.

Doch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schlugen die Meitinger erneut zu. Nach der nächsten Kewitz-Ecke wirkete die Gersthofer Hintermannschaft inklusive Torhüter Daniel Brexel noch schockgefrostet, Michael Meir nutzte die Verwirrung im Strafraum und köpfte zum 1:2 ein. Gersthofen schaltete nun einen Gang höher, bestürmte wütend das Meitinger Tor, in dem mit Niklas Schmitt allerdings der „Man of the match“ stand. Machtlos wäre er allerdings gegen den 30-Meter-Gewaltschuss von Kerem Bakar gewesen, der ans Aluminium klatschte (90.+5). (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Michael Meir (11.), 1:1 Fabian Bühler (21.), 1:2 Michael Meir (50.)

Der TSV Nördlingen II hat das Reservenduell gegen die U23 des FC Gundelfingen hochverdient mit 2:1 gewonnen. Von Beginn an war zu spüren, dass die Rieser dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Nachdem Daniel Gis im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden war, gab es Elfmeter für den TSV. Luca Lechler verwandelte sicher zum 1:0. Kurz vor der Pause schlug Nördlingen noch zu: Luka Pesut leitete einen Konter ein, den der früh für den Verletzten Luis Schüler gekommene Max Göttler zum 2:0 abschloss.

Nach Wiederanpfiff blieb Nördlingen zunächst das aktivere Team. Ein Lattenschuss des eingewechselten Denis Jarzew (74.) war dann so etwas wie ein Weckruf für die Gärtnerstädter, die nun gefährlicher wurden. Kurz vor Schluss war es Jarzew, der den vierten Abpraller zum Anschlusstreffer verwertete. Insgesamt zehn Minuten Nachspielzeit, einen Teil davon in Unterzahl wegen einer Zeitstrafe für Kilian Reichert, musste der TSV überstehen. (schra) Lokalsport RN

Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luca Lechler (32./Foulelfmeter), 2:0 Max Göttler (42.), 2:1 Denis Jarzew (89.)