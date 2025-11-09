Der TSV Meitingen ist ganz nah dran

Der TSV Meitingen hat nicht nur das Verfolgerduell beim TSV Gersthofen mit 2:1 für sich entschieden, sondern den Rückstand auf den Tabellenführer TSV Haunstetten verkürzt. Nur noch ein Punkt beträgt der Meitinger Rückstand an der Spitze der Bezirksliga Nord. Im Tabellenkeller landete der TSV Wertingen den zweiten Sieg in Folge.
Auswärts ist der TSV Meitingen weiterhin ungeschlagen, das 2:1 beim TSV Gersthofen ist schon der vierten Sieg in Folge auf fremden Terrain. Meitingen begann sehr selbstbewusst, nach einem Eckball von Simon Kewitz köpfte Michael Meir zum 0:1 ein. Es bedurfte einer Einzelaktion von Gersthofens Torjäger Fabian Bühler, der seinen Widersachern entwischte und eiskalt zum 1:1 abschloss. Danach nahmen bis dahin viel zu passiven Hausherre auch am Geschehen teil.
Doch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schlugen die Meitinger erneut zu. Nach der nächsten Kewitz-Ecke wirkete die Gersthofer Hintermannschaft inklusive Torhüter Daniel Brexel noch schockgefrostet, Michael Meir nutzte die Verwirrung im Strafraum und köpfte zum 1:2 ein. Gersthofen schaltete nun einen Gang höher, bestürmte wütend das Meitinger Tor, in dem mit Niklas Schmitt allerdings der „Man of the match“ stand. Machtlos wäre er allerdings gegen den 30-Meter-Gewaltschuss von Kerem Bakar gewesen, der ans Aluminium klatschte (90.+5). (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Michael Meir (11.), 1:1 Fabian Bühler (21.), 1:2 Michael Meir (50.)
Der TSV Nördlingen II hat das Reservenduell gegen die U23 des FC Gundelfingen hochverdient mit 2:1 gewonnen. Von Beginn an war zu spüren, dass die Rieser dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Nachdem Daniel Gis im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden war, gab es Elfmeter für den TSV. Luca Lechler verwandelte sicher zum 1:0. Kurz vor der Pause schlug Nördlingen noch zu: Luka Pesut leitete einen Konter ein, den der früh für den Verletzten Luis Schüler gekommene Max Göttler zum 2:0 abschloss.
Nach Wiederanpfiff blieb Nördlingen zunächst das aktivere Team. Ein Lattenschuss des eingewechselten Denis Jarzew (74.) war dann so etwas wie ein Weckruf für die Gärtnerstädter, die nun gefährlicher wurden. Kurz vor Schluss war es Jarzew, der den vierten Abpraller zum Anschlusstreffer verwertete. Insgesamt zehn Minuten Nachspielzeit, einen Teil davon in Unterzahl wegen einer Zeitstrafe für Kilian Reichert, musste der TSV überstehen. (schra) Lokalsport RN
Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Luca Lechler (32./Foulelfmeter), 2:0 Max Göttler (42.), 2:1 Denis Jarzew (89.)
Mit dem Ausgleichstreffer in der 94. Minute sorgte Hakan Avci für ein kaum noch erhofftes Glücksgefühl beim TSV Dinkelscherben, der damit noch ein 1:1 im Derby gegen den TSV Zusarshausen rettet. Der Beginn war dagegen weniger schön, denn nach gerade einmal sieben Minuten musste Dinkelscherbens Kapitän Simon Motzet mit einer vermutlich schweren Knieverletzung ausgewechselt werden. Die Partie blieb auch danach körperbetont und intensiv, Tore gab es bis zum Pausenpfiff aber nicht.
In der 74. Minute wurde Felix Rost im Zusmarshauser Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter konnte Thomas Kubina nicht verwerten. Im direkten Gegenzug traf Marc Sirch durch die Hosenträger von Heimkeeper Lukas Kania zum 0:1. In der Folge warfen die Lila-Weißen alles nach vorne, scheiterten zunächst aber immer wieder an Zusmarshausens Schlussmann Raif Husic. Mit der letzten Aktion der Partie rettete Hakan Avci nach einer Ecke aer noch das 1:1. (maku/strl) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Marc Sirch (76.), 1:1 Hakan Avci (90.+4)
Bes. Vorkommnis: Thomas Kubina (TSV Dinkelscherben) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Raif Husic (74.)
Der TSV Wertingen hat im Abstiegskampf nachgelegt und beim SV Wörnitzstein-Berg einen verdienten 4:3-Auswärtssieg gelandet. In einem intensiven und temporeichen Spiel überzeugte der TSV mit mutigem Offensivfußball, hoher Laufbereitschaft und beeindruckender Mentalität.
Der Matchplan, hoch anzulaufen und selbst viel Ballbesitz zu haben, ging voll auf. Zwar geriet der TSV nach einem abgefälschten Schuss von Timo Zausinger erst einmal in Rückstand, doch die Reaktion kam sofort. Florian Eising glich per Kopf aus, Simon Bunk und Benedikt Chromik schossen die Wertinger sogar mit 3:1 in Führung.
Wörnitzstein berappelte sich aber wieder, kam durch Admir Omerbegovic und Florian Moll zum Ausgleich. Das bessere Ende hatten allerdings die Wertinger, die nach einem Standard durch Manuel Rueß den Siegtreffer erzielten. (thmi) Lokalsport WZ
Schiedsrichterin: Antonia Hönl (Langweid) - Zuschauer: 183
Tore: 1:0 Timo Zausinger (26.), 1:1 Florian Eising (30.), 1:2 Simon Bunk (49.), 1:3 Benedikt Chromik (60.), 2:3 Admir Omerbegovic (70./Foulelfmeter), 3:3 Florian Moll (74.), 3:4 Manuel Rueß (84.)
Der VfR Jettingen hat zwar weiterhin mit Personalsorgen zu kämpfen, trotzdem gab es ein 1:1 gegen den Tabellenführer TSV Haunstetten. Der TSV hatte zwar phasenweise viel Ballbesitz, allerdings vorrangig in der eigenen Hälfte. Gegen die defensiv gut organisierten Jettinger fand der Tabellenführer kein Mittel und fing sich kur vor der Pause einen Rückstand ein. Dominik Wohnlichs Flanke rutschte zu Nico Di Doi durch, der am langen Pfosten frei stand und unter die Latte einschoss.
Auch in der zweiten Halbzeit blieb Haunstetten weiterhin überraschend harmlos. Den Ausgleich servierte der VfR regelrecht auf dem Silbertablett: Nico Fritz setzte im eigenen Strafraum zur Grätsche an und brachte seinen Gegenspieler zu Fall. Beim fälligen Strafstoß durch TSV-Kapitän Christian Krieger hatte Keeper Lucca Nagel zwar die Finger am Ball, konnte das 1:1 aber nicht verhindern. Nun startete die einzige wirklich dominante Haunstetter Phase, ein zweites Tor lag aber nie in der Luft. (jolü) Lokalsport GZ
Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Nico Di Doi (38.), 1:1 Christian Krieger (76./Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Nico Di Doi (90.+4/VfR Jettingen)
Der VfL Ecknach musste sich in einem insgesamt schlechten Bezirksligaspiel dem FC Horgau mit 0:1 geschlagen geben. Dabei täschte die Ecknacher das Gefühl, dass das Spiel aufgrund der besseren Spielanlage über kurz oder lang auf ihre Seite kippen würde. Praktisch aus dem Nichts gelang Horgau ein sehenswerter Angriff, an dessen Ende Smouwel Omar am Elfmeterpunkt völlig frei zum Schuss kam und Hannes Helfer im Ecknacher Kasten keine Abwehrchance ließ. „Wir haben nicht gut gespielt, im Grunde aber auch nichts zugelassen. Trotzdem läufst du plötzlich einem Rückstand hinterher“ haderte VfL-Coach Sören Dreßler.
Ecknach bot sich vor der Pause noch die große Chance zum Ausgleich, doch Serhat Örnek konnte FCH-Keeper Felix Häberle nicht überwinden.Der zweite Durchgang verlief ähnlich zerfahren wie der erste. Ecknach blieb feldüberlegen, es war aber nicht unbedingt so, dass der Ausgleich in der Luft gelegen hätte. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100
Tor: 1:0 Omar Samouwel (37.)
Der 4:1-Erfolg des VfR Neuburg war gegen den BC Rinnenthal auch in der Höhe verdient.
Dabei hätte Rinnenthal durchaus in Führung gehen können. Doch VfR-Schlussmann Dominik Jozinovic konnte den Kopfball von Manuel Utz parieren (8.). Besser machte es nur eine Zeigerumdrehung später Maxi Christl. Nach einem Zuspiel von Robert Hößl erzielte mit einem Drehschuss aus 18 Metern das 1:0. Doch damit nicht genug. Nach einer Flanke von Spielertrainer Sebastian Habermeyer köpfte Hößl das 2:0. Und schließlich erhöhte Philippe Bauer auf 3:0, nachdem er von Habermeyer in Szene gesetzt worden war.
Nach dem Wiederbeginn kam der BCR besser in diese Begegnung und verkürzte durch Manuel Utz. Rinnenthal versuchte nun, mehr Druck aufzubauen, ohne dabei jedoch die Einheimischen richtig zu gefährden. Stattdessen fiel auf der Gegenseite das 4:1, als Nikolai Krzyzanowski BCR-Keeper Tobias Steinhard mit einem strammen Schuss keine Abwehrmöglichkeit ließ. (heiß/az) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Maxi Christl (9.), 2:0 Robert Hößl (16.), 3:0 Philippe Bauer (35.), 3:1 Manuel Utz (58.), 4:1 Nikolai Krzyzanowski (81.)