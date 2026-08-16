Der TSV Meerbusch zahlt zum Oberliga-Auftakt Lehrgeld Für den TSV Meerbusch lief es beim Oberliga-Auftakt gegen Regionalliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nicht gut. von RP · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV zahlt gegen Fortuna Lehrgeld – Foto: Tom Klesper

Der TSV Meerbusch hat zum Auftakt in die neue Oberliga-Saison Lehrgeld bezahlt. Bei der U23 von Fortuna Düsseldorf unterlag die neu formierte Mannschaft von Trainer Johannes Dahms mit 0:3 (0:2). „Wir haben gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Gleichzeitig haben wir aber gezeigt, dass wir auch gegen eine Mannschaft mit enormer Qualität mutig bleiben und Fußball spielen wollen. Das ist eine gute Grundlage, auf der wir aufbauen können“, sagte Dahms.

Vor 310 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion starteten die Gastgeber sehr schwungvoll. Bereits nach zwei Minuten musste TSV-Torhüter Franz Langhoff gegen Giovanni Nkowa parieren. Sieben Minuten später war er machtlos. Nkowa, der im Sommer vom FC Büderich 02 zum Regionalliga-Absteiger gewechselt war, setzte sich auf der linken Seite durch und flankte auf Conor Tönnies, der unbedrängt zum 1:0 einköpfte. Dahms moniert fehlende Präzision Der TSV hatte kurz darauf die große Chance zum Ausgleich. Nach einem langen Ball setzte sich Micah Cain auf der linken Seite gegen seinen Gegenspieler durch, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Fortunas Schlussmann Linus Langenbruch. Insgesamt blieben die Düsseldorfer jedoch die bessere Mannschaft und setzten den TSV immer wieder über die Außen unter Druck. In der 41. Minute erhöhten sie auf 2:0. Nach einem Einwurf drang Nkowa in den Strafraum ein und wurde von Hayato Uchimura zu Fall gebracht. Mohammed Berrahou verwandelte den fälligen Strafstoß sicher.