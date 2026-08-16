Der TSV Meerbusch zahlt zum Oberliga-Auftakt Lehrgeld

Der TSV Meerbusch hat zum Auftakt in die neue Oberliga-Saison Lehrgeld bezahlt. Bei der U23 von Fortuna Düsseldorf unterlag die neu formierte Mannschaft von Trainer Johannes Dahms mit 0:3 (0:2). „Wir haben gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Gleichzeitig haben wir aber gezeigt, dass wir auch gegen eine Mannschaft mit enormer Qualität mutig bleiben und Fußball spielen wollen. Das ist eine gute Grundlage, auf der wir aufbauen können“, sagte Dahms.
Vor 310 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion starteten die Gastgeber sehr schwungvoll. Bereits nach zwei Minuten musste TSV-Torhüter Franz Langhoff gegen Giovanni Nkowa parieren. Sieben Minuten später war er machtlos. Nkowa, der im Sommer vom FC Büderich 02 zum Regionalliga-Absteiger gewechselt war, setzte sich auf der linken Seite durch und flankte auf Conor Tönnies, der unbedrängt zum 1:0 einköpfte.
Der TSV hatte kurz darauf die große Chance zum Ausgleich. Nach einem langen Ball setzte sich Micah Cain auf der linken Seite gegen seinen Gegenspieler durch, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Fortunas Schlussmann Linus Langenbruch. Insgesamt blieben die Düsseldorfer jedoch die bessere Mannschaft und setzten den TSV immer wieder über die Außen unter Druck. In der 41. Minute erhöhten sie auf 2:0. Nach einem Einwurf drang Nkowa in den Strafraum ein und wurde von Hayato Uchimura zu Fall gebracht. Mohammed Berrahou verwandelte den fälligen Strafstoß sicher.
Trotz des Rückstands versuchten die Meerbuscher, ihrem spielerischen Ansatz treu zu bleiben. Auch nach dem Seitenwechsel hatten sie immer wieder längere Ballbesitzphasen, schafften es aber zu selten, daraus gefährliche Aktionen zu entwickeln. „Der letzte Kontakt und der letzte Abschluss waren oft zu unpräzise und nicht zielstrebig genug“, monierte Dahms. Seine Elf blieb bemüht, doch es entstand zu selten Torgefahr. Vedad Music setzte einen Distanzschuss weit über den Kasten, Marco de Stefano brachte den Ball bei einem weiteren Angriff ebenfalls nicht gefährlich aufs Tor. In der 75. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Noah Nikolaou setzte sich auf der rechten Seite durch und schloss aus halbrechter Position zum 3:0 ins lange Eck ab.
Dass sich die Blau-Gelben danach nicht hängen ließen, hob Dahms anschließend hervor. „Die Jungs haben immer weiter gearbeitet und versucht, sich spielerisch aus dem Druck zu lösen“, sagte der 38-Jährige. Die beste Chance auf einen Ehrentreffer hatte der TSV in der 86. Minute. Christian Bus zog von links nach innen und schloss ab, doch Langenbruch lenkte den Ball zur Ecke. Kurz vor dem Abpfiff sah Uchimura nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Der Japaner wird dem TSV somit am kommenden Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg fehlen.