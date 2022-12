Der TSV Meerbusch trifft auf einen unberechenbaren Gegner Der Oberligist trifft am Samstag, 17 Uhr, vor heimischem Publikum auf den FC Kray. Offen ist, wer beim Essener Klub auf der Trainerbank sitzen wird.

Die Fragezeichen beim Tabellen-20. der Oberliga Niederrhein sind groß. Der FC Kray hat nur noch übersichtliche Chancen auf den Klassenerhalt. Und hinzu kommt: Völlig unklar ist, wer am Wochenende auf der Trainerbank sitzen wird. Am Mittwoch hatte die Klubführung eigentlich die Trennung von Trainer Rudi Zedi verkündet. Doch der Ex-Profi wusste nichts von der vorzeitigen Vertragsauflösung. „Sobald ich mich mit dem FC Kray geeinigt habe, werde ich die Dinge in Ruhe reflektieren", sagte Rudi Zedi.

Dennoch gilt es als wahrscheinlich, dass am Samstag bereits Christian Knappmann an der Seitenlinie stehen wird, der am Donnerstag als Nachfolger vorgestellt wurde. Der 41-Jährige muss einer jungen Mannschaft wieder mehr Selbstvertrauen verleihen, und das in Windeseile. Mit ihm wollen Co-Trainer Matthias Walter und Torwarttrainer Ralf Schiessl den Umschwung mit der Mannschaft schaffen.

Die Vorbereitung ist nicht leicht für den TSV Meerbusch

Für den TSV Meerbusch stehen die Chancen vor heimischem Publikum also gut. Schließlich sind die Blau-Gelben durchaus selbstbewusst. Das Team von Trainer Kevin Kreuzberg hatte zuletzt 1:1 gegen den 1. FC Monheim gespielt. "Wenn wir die zweite Halbzeit aus Monheim bestätigen, rechne ich uns etwas aus. Nach dem Tiefschlag im Pokal gegen den 1. FC Bocholt haben wir in Monheim die richtige Reaktion gezeigt", sagt der Coach des TSV Meerbusch. Allerdings ist der Gegner schwer auszurechnen. "Nach einem Trainerwechsel gibt es immer einige Änderungen", sagt Kreuzberg im Gespräch mit FuPa.

Freilich habe er sich mit dem FC Kray beschäftigt. "Wir haben uns Spiele angesehen und waren teilweise vor Ort. So bekommen die Spieler im Vorfeld Videos an die Hand, damit sie wissen, wie der Gegner in welchen Spielphasen agiert. Natürlich weiß man jetzt nicht, ob es tatsächlich so kommt", sagt Kevin Kreuzberg, der seit dem vergangenen Sommer im Amt ist.

Memlan Darwish ist weiterhin gesperrt

Beim TSV Meerbusch fallen sicher nur die langzeitverletzten Sebastian van Santen, Ben Büschgens sowie Arton Tolaj aus. Memlan Darwish ist gesperrt außen vor. "Außerdem hatten wir unter der Woche ein, zwei Kranke. Wir hoffen, dass sie bis zum Spiel wieder fit sind. Schließlich brauchen wir eine gute Mannschaft", sagt Kevin Kreuzberg.