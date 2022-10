Der TSV Meerbusch muss ein dickes Brett bohren Der Fußball-Oberligist trifft am Samstag, 16 Uhr, auswärts auf ETB Schwarz-Weiß Essen. TSV-Stürmer Sebastian van Santen fällt aus. Die Blau-Gelben waren unter der Woche im Pokal erfolgreich.

Am Samstag, 16 Uhr, trifft sein Team auswärts auf den Tabellenfünften ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Mannschaft aus dem Ruhrpott hat den Kontakt zur Spitzengruppe verloren, immerhin gaben sich die Essener zuletzt drei Mal in Serie geschlagen. Gegen die SSVg Velbert, den KFC Uerdingen und den SC St. Tönis blieb man ohne Chance. „Wir wissen, dass wir ein dickes Brett zu bohren haben. ETB Essen wird sicherlich ein guter Gegner sein, auch wenn die letzten drei Ergebnisse nicht so berauschend waren. Sie spielen sehr schnell nach vorne und haben einen klaren Plan. Wir brauchen also einen guten Tag, um da zu gewinnen“, erklärt Kreuzberg.

Der Coach muss auf gleich mehrere Akteure verzichten. Angreifer Sebastian van Santen fällt genauso aus wie Aram Abdelkarim und Ben Büschgens. „In einer Englischen Woche sind unsere Kräfte natürlich nicht endlos verfügbar. Aber die Jungs werden alles geben, um einen Sieg zu holen“, sagt Kevin Kreuzberg.