Der TSV Meerbusch ist weiter auf der Suche nach Konstanz Der Fußball-Oberligist trifft am Sonntag, 15.30 Uhr, auswärts auf den Ligadino TuRU Düsseldorf. Die Blau-Gelben müssen dringend in die Erfolgsspur zurückfinden. Trainer Kevin Kreuzberg hat einen Plan, wie das gelingen soll.

Der Coach weiß genau, was nötig ist, um in die Erfolgsspur zurückzufinden. „Wir spielen durchaus gut. Nur müssen wir es schaffen, über 90 Minuten eine gute Leistung zu bringen – und nicht nur eine Halbzeit oder eine Phase lang“, sagt Kreuzberg. Zudem vergeben seine Kicker zu viele hochkarätige Gelegenheiten. „Wir müssen deutlich konsequenter mit Chancen umgehen, die waren in den vergangenen Wochen nämlich eigentlich reichlich vorhanden“, so Kevin Kreuzberg, der seit dem Sommer beim Turn- und Sportverein an der Seitenlinie steht. „Und auch in der Defensive müssen wir konsequenter agieren. Kurzum: In beiden Sechzehnern müssen wir entschiedener zu Werke gehen“, sagt der TSV-Trainer.

Am Wochenende werden erneut Angreifer Sebastian van Santen und Verteidiger Ben Büschgens verletzt ausfallen. Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Arton Tolaj. Zudem stehen Fragezeichen hinter dem Einsatz von Aaram Abdelkarim. Die Formkurve beim Gegner TuRU Düsseldorf zeigt übrigens dramatisch nach unten: Die Männer aus der Landeshauptstadt haben die jüngsten fünf Begegnungen verloren.