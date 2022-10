Der TSV Meerbusch ist auf der Suche nach der letzten Galligkeit Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der Oberligist auf den Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. TSV-Trainer Kevin Kreuzberg ist nicht unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Der 30-Jährige sieht aber auch noch Luft nach oben.

Kevin Kreuzberg, Trainer des TSV Meerbusch, hat sich mächtig darüber gefreut, dass sein Team unter der Woche nicht um Punkte spielen musste. „So konnten wir uns sehr intensiv vorbereiten, in englischen Wochen ist das manchmal schwierig“, sagt der 30-Jährige. Nun richten die Blau-Gelben den Fokus auf den VfB Homberg. Am Sonntag, 15 Uhr, ist der Regionalliga-Absteiger beim Turn- und Sportverein zu Gast.

Der TSV Meerbusch hatte zuletzt 1:4 gegen die SSVg Velbert verloren. Ohnehin offenbart sich, dass es dem Team noch an Konstanz fehlt. „Wir sind sehr gut reingekommen in die Saison. Zuletzt haben wir nicht so viele Punkte geholt, es waren aber auch echte Top-Teams wie die SSVg Velbert und der KFC Uerdingen dabei. Man darf nämlich nicht vergessen, wie unheimlich ausgeglichen die Oberliga ist. Alle sind sehr eng beieinander“, sagt Kreuzberg.

Dennoch macht er seinen Kickern auch ein Kompliment. „Ich sehe, dass wir uns weiterentwickeln. Natürlich hätten wir nun gerne schon ein Polster nach unten. Aber ich habe den Eindruck, dass die Leistungen konstant sind, nur die Ergebnisse sind es noch nicht unbedingt. Aber krasse Ausreißer nach unten kann ich nicht erkennen“, so der TSV-Coach. Sein Team müsse den eingeschlagenen Weg nun weiterverfolgen. „Wir werden noch häufiger punkten, wenn wir den letzten Punch, die letzte Galligkeit an den Tag legen“, sagt Übungsleiter Kevin Kreuzberg, der seit dem Sommer beim Oberligisten an der Seitenlinie steht.