Der TSV Meerbusch holt ein Trio für das Mittelfeld

Beim TSV Meerbusch nimmt der personelle Umbruch weiter Gestalt an. Nachdem die Blau-Gelben bereits ihre Defensive neu aufgestellt haben, verpflichteten sie mit Marco De Stefano, Agan Ljeza und Luka Blazevic drei weitere Spieler für das Mittelfeld. „Wir wollen Jungs, die bereit sind, jeden Tag hart zu arbeiten. Dieses Profil erfüllen alle drei“, sagt der neue TSV-Coach Johannes Dahms.
Die meiste Erfahrung bringt Marco De Stefano mit. Der 24-Jährige absolvierte bereits mehr als 130 Oberligaspiele. Nach seinen ersten Schritten im Herrenbereich bei Landesligist BG Überruhr wechselte der Offensivspieler 2022 zu den Sportfreunden Hamborn, wo er in zwei Spielzeiten 69 Oberligapartien bestritt und 22 Tore erzielte. Es folgten Stationen bei der SSVg Velbert (25 Spiele, vier Tore) und zuletzt beim SV Sonsbeck, für den er in der Vorsaison 39 Partien bestritt und viermal traf. „Marco ist technisch sehr stark, extrem clever und übernimmt Verantwortung. Gerade für unsere vielen jungen Spieler kann er eine wichtige Rolle einnehmen“, sagt Dahms.
Mit Agan Ljeza stößt nach Leon Azemi ein weiterer Spieler vom FC Kosova Düsseldorf zu den Blau-Gelben. Der 22-Jährige wurde beim Wuppertaler SV, Fortuna Köln und der SG Unterrath ausgebildet, ehe er sich im vergangenen Sommer Kosova anschloss. Dort entwickelte er sich sofort zum Stammspieler (27 Einsätze, kein Tor). „Dass er sich dort trotz schwieriger Bedingungen durchgesetzt hat, spricht für seinen Charakter“, sagt Dahms, der mit Ljeza im defensiven Mittelfeld plant: „Agan bringt viel Laufbereitschaft mit, ist zweikampfstark und will sich unbedingt weiterentwickeln.“
Mehr Torgefahr soll Luka Blazevic ins Offensivspiel des TSV bringen. Der 22-Jährige durchlief die Nachwuchsleistungszentren von RW Oberhausen, dem VfL Bochum und dem MSV Duisburg. Nach einem Kreuzbandriss verlief der Einstieg in den Herrenbereich bei den Sportfreunden Hamborn zunächst schwierig, ehe ihm in der vergangenen Saison der Durchbruch gelang. In 24 Landesligaspielen erzielte Blazevic elf Tore. „Luka besitzt einen richtig guten Abschluss und ist bei Standards sehr gefährlich“, sagt Dahms. „Er hatte in jungen Jahren einen schweren Rückschlag, hat sich aber zurückgekämpft und will jetzt noch einmal richtig angreifen.“
Bereits zuvor hatte der TSV seine Defensive neu aufgestellt. Mit Leon Azemi (Kosova Düsseldorf), Dominik Burghardt (1. FC Kleve), Ho-Won Ryu (Mülheimer FC), Hayato Uchimura (Sportfreunde Baumberg) und Tynan Pound (Portugal) verpflichtete der Oberligist gleich fünf neue Abwehrspieler. Trainer Johannes Dahms setzt auch in diesem Mannschaftsteil auf junge, entwicklungsfähige Akteure, die variabel einsetzbar sind und den neuen Spielstil des TSV mit mehr Intensität und Flexibilität prägen sollen.