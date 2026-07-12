Der TSV Meerbusch holt ein Trio für das Mittelfeld Oberligist TSV Meerbusch verstärkt nun auch das Mittelfeld. von Christoph Baumeister · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Marco De Stefano kommt vom SV Sonsbeck zum FC Büderich. – Foto: Gesthüsen

Beim TSV Meerbusch nimmt der personelle Umbruch weiter Gestalt an. Nachdem die Blau-Gelben bereits ihre Defensive neu aufgestellt haben, verpflichteten sie mit Marco De Stefano, Agan Ljeza und Luka Blazevic drei weitere Spieler für das Mittelfeld. „Wir wollen Jungs, die bereit sind, jeden Tag hart zu arbeiten. Dieses Profil erfüllen alle drei“, sagt der neue TSV-Coach Johannes Dahms.

De Stefano kommt mit viel Erfahrung Die meiste Erfahrung bringt Marco De Stefano mit. Der 24-Jährige absolvierte bereits mehr als 130 Oberligaspiele. Nach seinen ersten Schritten im Herrenbereich bei Landesligist BG Überruhr wechselte der Offensivspieler 2022 zu den Sportfreunden Hamborn, wo er in zwei Spielzeiten 69 Oberligapartien bestritt und 22 Tore erzielte. Es folgten Stationen bei der SSVg Velbert (25 Spiele, vier Tore) und zuletzt beim SV Sonsbeck, für den er in der Vorsaison 39 Partien bestritt und viermal traf. „Marco ist technisch sehr stark, extrem clever und übernimmt Verantwortung. Gerade für unsere vielen jungen Spieler kann er eine wichtige Rolle einnehmen“, sagt Dahms. Mit Agan Ljeza stößt nach Leon Azemi ein weiterer Spieler vom FC Kosova Düsseldorf zu den Blau-Gelben. Der 22-Jährige wurde beim Wuppertaler SV, Fortuna Köln und der SG Unterrath ausgebildet, ehe er sich im vergangenen Sommer Kosova anschloss. Dort entwickelte er sich sofort zum Stammspieler (27 Einsätze, kein Tor). „Dass er sich dort trotz schwieriger Bedingungen durchgesetzt hat, spricht für seinen Charakter“, sagt Dahms, der mit Ljeza im defensiven Mittelfeld plant: „Agan bringt viel Laufbereitschaft mit, ist zweikampfstark und will sich unbedingt weiterentwickeln.“