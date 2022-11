Der TSV Meerbusch braucht eine klare Leistungssteigerung Der Oberligist trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf den 1. FC Monheim. Zuletzt hatte das Team von Trainer Kevin Kreuzberg schwer enttäuscht.

Der Oberligist TSV Meerbusch zeigte am Mittwochabend eine dramatisch schwache Leistung. Mit 1:5 ging man im Viertelfinale des Niederrheinpokals gegen den 1. FC Bocholt unter, und das vor heimischem Publikum. Die Blau-Gelben hatten sich im Vorfeld eigentlich eine Menge vorgenommen, doch man agierte total harmlos. „Wenn man gegen so einen starken Gegner eine Chance haben möchte, darf man sich defensiv nicht so viele Fehler erlauben“, sagte Kevin Kreuzberg, Trainer des TSV Meerbusch. Seine Mannschaft, die schon früh in Unterzahl agieren musste, präsentierte sich deutlich zu blauäugig.

Doch am Sonntag, 15 Uhr, geht es in der Oberliga bereits wieder beim 1. FC Monheim weiter. Eine Verschnaufpause ist nicht möglich. „Wie wir gegen Bocholt aufgetreten sind, war nicht gut. Es geht am Sonntag darum, die einfachen Dinge wieder richtig zu machen und über 90 Minuten konzentriert zu arbeiten“, sagt Kreuzberg, dessen Mannschaft zuletzt in der Liga 0:0 gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Kleve gespielt hatte. Der 1. FC Monheim steht aktuell auf Tabellenplatz neun, das Team von Trainer Dennis Ruess ist allerdings seit drei Begegnungen ohne Sieg. Jüngst musste man sich mit 1:4 dem Spitzenteam SSVg. Velbert geschlagen geben.

Der Respekt beim Gegner ist daher auch durchaus groß. „Wenn man sie in ihren Flow kommen lässt, ist das eine der Topmannschaften der Liga mit viel individueller Klasse und guten Abläufen“, sagt FCM-Trainer Dennis Ruess. Vor allem Torjäger Oguz Ayan muss in Schach gehalten werden. Mit 17 Treffern in 17 Spielen sowie acht Vorlagen ist er die Schlüsselfigur in der Offensive des TSV Meerbusch.