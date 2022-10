Der TSV Meerbusch will wieder in die Spur finden. – Foto: Patrik Otte

Der TSV Meerbusch befindet sich in einer schwierigen Phase Der Oberligist trifft am Sonntag, 15 Uhr, vor heimischem Publikum auf den Tabellenfünften VfB Hilden. Personell ist die Lage bei den Blau-Gelben angespannt. Im Pokal wartet in einigen Wochen der Regionalliga-Klub 1. FC Bocholt.

Die Liste der Ausfälle beim Oberligisten TSV Meerbusch wird immer länger. „Das ist eine schwierige Phase, in der wir uns befinden“, sagt Trainer Kevin Kreuzberg. Sebastian van Santen, Arton Tolaj, Ben Büschgens, Vincent Boldt, Marc-Antoine Belasky, Fabio Fahrian und Patrick Ellguth fallen verletzt oder erkrankt aus. Mittelfeldspieler Dominik Reinert ist zudem äußerst fraglich. „Die personelle Lage ist wirklich eine große Herausforderung“, sagt der Trainer des Tabellenzwölften.

Am Sonntag, 15 Uhr, trifft sein Team vor heimischem Publikum auf den VfB Hilden. „Das ist eine sehr gute Mannschaft. Der VfB Hilden spielt sehr intensiven Fußball mit einem klaren Plan. Gegen sie dürfte es jeder Oberligist schwer haben. Dennoch wollen wir unbedingt punkten“, so Kreuzberg, dessen Mannschaft in der Vorwoche 2:3 bei ETB Schwarz-Weiß Essen verloren hat. Den letzten Liga-Sieg feierte der TSV Meerbusch Ende September gegen den SC St. Tönis 1911/20. Mit dem VfB Hilden kommt zudem eine Mannschaft auf die Meerbuscher zu, die sich schon mehrfach in dieser Saison als sehr spieltark gezeigt hat. Gegen Bocholt im Niederrheinpokal