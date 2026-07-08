Der TSV Meerbusch baut seine Oberliga-Abwehr um Oberliga Niederrhein: Fünf neue Gesichter gibt es beim TSV Meerbusch alleine für die Defensive. von Christoph Baumeister · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Die Defensive des TSV Meerbusch wird ein neues Gesicht erhalten. – Foto: Arno Wirths

Beim TSV Meerbusch bekommt die Mannschaft für die kommende Oberliga-Saison ein neues Gesicht. Der neue Trainer Johannes Dahms setzt vor allem auf junge, entwicklungsfähige Spieler. In der Defensive sollen gleich fünf Neuzugänge dafür sorgen, dass der TSV künftig variabler auftreten kann. „Wir haben darauf geachtet, hungrige Spieler zu holen, die sich entwickeln und besser werden wollen“, sagt Dahms.

Einer der jüngsten Neuzugänge ist Leon Azemi. Der 19-Jährige kommt vom Landesligisten FC Kosova, wo er in seinem ersten Jahr im Herrenbereich auf 29 Einsätze kam. „Leon hat sich auf Anhieb einen Stammplatz erarbeitet, das ist beachtlich“, sagt Dahms. Besonders hebt der Trainer die Ruhe des Talents, das sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, hervor: „Er ist technisch sehr fein und ein sehr ruhiger Charakter. Natürlich wird er Zeit brauchen, um sich an das Oberliga-Niveau zu gewöhnen, aber er bringt alle Anlagen mit.“ Dominik Burghardt kommt mit Erfahrung Mehr Erfahrung bringt Dominik Burghardt mit. Der 22-jährige Innenverteidiger war im Nachwuchs unter anderem für die Nachwuchsleistungszentren des MSV Duisburg, des VfL Bochum, von Bayer Leverkusen und RW Oberhausen aktiv. Danach sammelte er Oberliga-Erfahrung bei RW Ahlen, dem KFC Uerdingen und zuletzt dem 1. FC Kleve. „Dominik ist ein sehr cleverer Fußballer. Er kann in der kompletten Verteidigung spielen, aber ebenso auf der Sechs. Diese Flexibilität ist für uns sehr wertvoll“, sagt Dahms.

Auch auf den Außenbahnen verstärkt sich der TSV. Ho-Won Ryu wechselte 2024 aus Südkorea nach Deutschland und wurde beim Mülheimer FC zum Stammspieler. In der Landesliga absolvierte der Linksverteidiger 30 Partien (3 Tore). „Ho-Won ist technisch sehr stark und spielt sehr unaufgeregt. Ich habe ihn beobachtet und fand spannend, wie sauber er seine Aufgaben erledigt“, sagt Dahms. Mit Hayato Uchimura stößt ein weiterer Außenverteidiger nach Meerbusch. Der Japaner wechselte 2024 nach Deutschland und überzeugte zunächst beim SV Sonsbeck (26 Spiele), ehe er in der vergangenen Saison 19-mal für Baumberg auflief. „Hayato ist extrem fit, technisch stark und sehr giftig“, sagt Dahms. „Er kann als rechter Schienenspieler agieren, aber auch als klassischer Außenverteidiger. Solche Spieler brauchen wir, wenn wir flexibel bleiben wollen.“