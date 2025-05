Jonas Prestele (links) lässt sich mit dem TSV Legau derzeit nur schwer stoppen. Gegen den TV Boos gelang dem Offensivspieler ein Doppelpack. – Foto: Peter Roth

Der TSV Legau hat die Spitze im Visier Kreisligist gewinnt mit 4:2 gegen Boos +++ Tabellenführer FC Heimertingen lässt in Hawangen Federn +++ Kellerkinder sorgten für Überraschungen

Der FC Heimertingen grüßt zwar weiterhin von der Spitze der Allgäuer Kreisliga Nord, doch das ist trügerisch. Nach dem 1:1 beim FC Hawangen ist der Verfolger TSV Legau bis auf einen Zähler dran - und hat auch noch ein Spiel weniger absolviert. Die rote Laterne hat der SV Memmingerberg von der SG Amberg/Wiedergeltingen übernommen.



Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 150 Zwar setzte der TV Boos zwei Nadelstiche, doch die taten dem TSV Legau nicht wirklich weh. Der Tabellenzweite gewann sein Heimspiel mit 4:2. Tom Riedmiller sorgte in der 23. Minute nach Vorlage von Jonas Prestele für das 1:0. Zwar glich Moritz Schick sechs Minuten später für Boos aus. Doch Legau schüttelte sich kurz und schlug zurück: Jonas Prestele erzielte in der 32. Minute das 2:1. Im zweiten Durchgang war Prestele erneut zur Stelle und erhöhte auf 3:1 (73.). Stefan Briechle sorgte in der 80. Minute mit dem 4:1 für die Entscheidung. Da spielte es keine Rolle, dass Schick in der 84. Minute noch ein zweites Mal für den TVB traf.Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 200 Das Kellerkind FC Hawangen war ganz nah dran am Sieg, erst mit dem Schlusspfiff konnte der Spitzenreiter FC Heimertingen noch zum 1:1 ausgleichen. Georg Waldmann brachte die Hawanger in der 47. Minute in Führung. Alles roch nach einer Sensation. Bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit. Da war Spielertrainer Christoph Amann zur Stelle und erzielte den Ausgleich.Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 200

Ronsbergs Keeper Simon Schimpl hat alles im Griff. In Oberrieden musste er zwar einmal hinter sich greifen, doch das hatte beim 3:1-Auswärtssieg des SCR keine Auswirkungen. – Foto: Karin Kappes



Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 150 Der SV Oberrieden konnte dem SC Ronsberg wenig entgegensetzen und verlor mit 1:3. Tim Fleschutz brachte Ronsberg in der 20. Minute in Führung, einen weiteren Treffer ließ Tim Albat nach einer Vorlage von Manuel Baur folgen (32.). Nach dem Seitenwechsel durfte Tim Albat noch einmal jubeln. Erverwandelte zudem einen Elfmeter in der 72. Minute. Manuel Schalk konnte für Oberrieden in der 78. Minute noch auf 1:3 verkürzen.Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 125 Die SG Amberg/Wiedergeltingen sendet durch den 3:1-Erfolg gegen den TSV Ottobeuren ein starkes Zeichen im Abstiegskampf. Zunächst schien alles den erwarteten Verlauf zu nehmen, Ottobeuren ging früh in Führung: Stefan Dietrich erzielte in der 25. Minute nach einer Vorlage von Dominik Zuka das 0:1. Doch die SG ließ sich nicht entmutigen. Nach der Halbzeit glich Leon Schneider in der 49. Minute zum 1:1 aus, vorbereitet von Lukas Zink. In der 74. Minute drehte Simon Marazek mit einem Treffer nach Zuspiel von Deniz Subasi das Spiel. Deniz Subasi setzte in der 77. Minute mit seinem Tor den Schlusspunkt zum 3:1.Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 50 Für den SV Memmingerberg wird nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Oberegg die Situation immer prekärer. Christoph Neher brachte Oberegg in der 40. Minute in Führung. Dabei blieb es bis weit in die Nachspielzeit hinein, dann sorgte Neher für das 0:2 und machte damit alles klar.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 230 Der TV Bad Grönenbach überraschte mit dem 4:2-Erfolg beim TSV Mindelheim. Wobei die Mindelheimer sich vom 0:1 durch Samuel Richardson in der 11. Minute zunächst nicht aus der Bahn werfen ließen. Tom Wölfle glich nur drei Minuten später aus. Auch auf das 1:2 durch Philipp Milz, der per Elfmeter in der 21. Minute traf, hatte der TSV eine Antwort. Moritz Boche sorgte kurz vor der Pause für das 2:2. Als dann allerdings Milz in dser 49. Minute per Elfmeter die Bad Grönenbacher ein drittes Mal in Führung brachte, bahnte sich die Überraschung an. Florian Stahl machte mit einem Kopfball in der 63. Minute das 2:4. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr, obwohl Stahl in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte sah und der TV fortan in Unterzahl auskommen musste.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 230

Die DJK SV Ost Memmingen musste sich dem abstiegsgefährdten TSV Lautrach-Illerbeuren mit 3:5 geschlagen geben. Die Überraschung deutete sich schon früh an. Tobias Köhl brachte Lautrach in der 10. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Manuel Fischer in Führung. Alexander Pertlwieser erhöhte nur sechs Minuten später mit einem Volleyschuss ins lange Eck. Zwar gelang Memmingens Arthur Ulinez postwendend per Elfmeter der Anschlusstreffer, doch im zweiten Abschnitt legte der TSV nach. Erst traf Alexander Bischof zum 1:3, dann ließ Benjamin Kraus sogar das 1:4 folgen. Zwar verkürzten die Ostler durch Elia Halbig und Naim Nimanaj wieder auf 3:4, in der Schlussminute tütete Lautrach dann den Sieg endgültig ein. Alexander Bischof war zum 3:5 erfolgreich.

Schiedsrichter: Fabio Hacker (Zaisertshofen) - Zuschauer: 100