Der TSV Lautrach trotzt dem Spitzenreiter Kreisligist ringt dem TSV Kammlach ein 1:1 ab +++ Bad Grönenbach bleibt ganz oben dran +++ Neue Hoffnung für die DJK SV Ost Memmingen von red · Heute, 15:29 Uhr · 0 Leser

Obwohl Manuel Fischer am Boden liegt, ging er mit dem TSV Lautrach nicht leer aus, er konnte dem TSV Kammlach mit Manuel Funk ein 1:1 abringen. – Foto: Siegfried Rebhan

Der TSV Lautrach-Illerbeuren hat dem Tabellenführer TSV Kammlach ein 1:1 abgetrotzt und einen Punkt im Abstiegskampf der Allgäuer Kreisliga Nord gesammelt. Kammlach bleibt trotzdem mit drei Zählern Vorsprung auf den TV Bad Grönenbach vorne. Grönenbach gewann mit 4:0 gegen den FC Heimertingen, der damit wohl seine letzte Aufstiegschance verspielt hat. Neue Hoffnung schöpft Kellerkind DJK SV Ost Memmingen nach dem 1:0-Erfolg beim SV Oberegg.

Der TSV Lautrach-Illerbeuren und der TSV Kammlach trennten sich 1:1. Tobias Köhl brachte die Lautracher früh in Führung (16.), Manuel Funk glich noch vor der Pause aus (40.). Lautrachs Alexander Bischof sah kurz vor der Halbzeit Gelb-Rot, Kammlachs Tobias Diepolder musste später für zehn Minuten vom Feld (66.).

Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 80

Der SV Lachen hat im Heimspiel gegen die SG Sontheim/Westerheim einen souveränen 2:0-Erfolg eingefahren. Max Wiedenmayer brachte den SVL nach einer Vorlage von Maximilian Reichenberger in der 30. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Julian Ottinger (55.) auf 2:0 – erneut vorbereitet von Wiedenmayer.

Schiedsrichter: David Kaiser (Erlenmoos) - Zuschauer: 150





Ein spektakuläres Spiel sahen die Fans im Julius-Strohmayer-Stadion, wo sich der SC Ronsberg mit 4:2 beim TSV Mindelheim durchsetzte. Riccardo Schulz (10.) brachte Mindelheim früh in Führung, doch Laurin Zeisele glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel traf Tim Albat zur Gästeführung (61.), ehe Qazim Prushi (77.) erneut ausglich. In der hektischen Schlussphase dezimierte sich Mindelheim durch Gelb-Rot gegen Thomas Barbe (90.) und Quirin Mack (90.+1). Das hatte Folgen. Albat verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:3 und setzte kurz darauf mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt (90.+4) beim Erfolg des SCR.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 60

Der TSV Ottobeuren setzte sich beim TV Boos klar mit 3:0 durch. Adrian Zuka eröffnete früh (7.) nach Vorlage von Christian Kofler. In der Schlussphase sorgten Robin Böhning (71.) und Philipp Ihle (74.) – jeweils nach Vorarbeit von Zuka und Kofler – für die Entscheidung.

Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den FC Heimertingen unterstrich der TV Bad Grönenbach seine Ambitionen. Kevin Riehle traf zur Führung (25.), ehe Florian Henkel mit drei Treffern (45., 60., 88.) zum Matchwinner avancierte. Die Vorlagen lieferten unter anderem Daniel Miller und Aboubacar Kader Diallo.

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 197

Ein frühes Tor entschied die Partie zwischen dem SV Oberegg und DJK SV Ost Memmingen. Emre Kaptan traf bereits in der 1. Minute zum 1:0 für die Ostler. Oberegg blieb bemüht, fand jedoch keine Lücke. Selbst in Überzahl. In der Schlussphase hatte nämlich Memmingens Levent Zanker eine Zeitstrafe erhalten (87.).

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 60

Der TSV Kirchheim gewann beim FSV Lamerdingen mit 3:1. Ein Eigentor von Kevin Tronsberg nach einer Ecke brachte Lamerdingen früh in Führung (16.), Ferdinand May glich per Elfmeter aus (22.). Nach der Pause zog Kirchheim dann davon. Jonas Westermaier (57.) traf zur erneuten Führung, ehe Daniel Geiger in der Nachspielzeit per Strafstoß alles klarmachte.

Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 150