Der TSV Landsberg wird der Favoritenrolle gerecht

Ein Platzverweis spielte dem TSV Landsberg durchaus in die Karten. Weil Fatjon Celani mit einem gestreckten Bein ins Duell mit dem Landsberger Keeper Leopold Leimeister gegangen war, gab es Rot - und Türkgücü München war nach nicht einmal einer halben Stunde in Unterzahl. Und für das Schlusslicht gab es gleich den nächsten Rückschlag, denn Maximilian Berwein zirkelte den Ball fast von der Grundlinie aus zum 0:1 ins Netz.

Spätestens nach dem 0:2 durch Berwein war die Partie entschieden, doch Landsberg hatte noch lange nicht genug. Beim 0:3 platzierte Berwein den Ball Richtung langer Pfosten, dort lauerte Luca Dollinger und fackelte nicht lange. Für den Endstand sorgte schließlich noch Maximilian Seemüller.

Schiedsrichter: Marlon Weid (Regensburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Maximilian Berwein (34.), 0:2 Maximilian Berwein (63.), 0:3 Luca Dollinger (70.), 0:4 Maximilian Seemüller (80.)

Rote Karte: Fatjon Celani (28./Türkgücü München)