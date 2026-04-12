Der TSV Landsberg stoppt die Nördlinger Serie

Maximilian Seemüller (rechts) im Vorwärtsgang: Beim 3:0-Sieg gegen den TSV Nördlingen ließ er nicht nur Jakob Mayer stehen, sondern steuerte auch noch einen Treffer zum Erfolg bei. – Foto: Christian Rudnik

Zwölf Partien lang hatte der TSV Nördlingen in der Bayernliga Süd fleißig gepunktet, dem TSV Landsberg waren die Rieser allerdings nicht gewachsen. Am Ende stand es 3:0 für die Lechstädter. Besser war die Stimmung beim FC Pipinsried nach dessen Serienende, denn gegen den SV Schalding-Heinig gab es den ersten Sieg nach der Winterpause. Nach fünf Siegen hintereinander musste sich der FC Gundelfingen mit einem 0:0 beim FC Deisenhofen begnügen.

Die Freude über den 3:0-Sieg war beim TSV Landsberg getrübt. Trotz des 3:0-Erfolgs gegen den TSV Nördlingen, denn sie verloren schon in der Anfangsphase ihren Torhüter Max Fuchs. Der erst im Winter aus Nördlingen an den Lech gewechselte Keeper blieb im Rasen hängen und musst mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden.

Landsberg hatte auch nach der Verletzung viel Ballkontrolle und zeigte auch schöne Spielzüge, nur im Abschluss haperte es zunächst. Bis zur 39. Minute, nach einem Doppelpass mit Ünal Tosun verwandelte Jeton Abazi zur Pausenführung. Landsberg blieb überlegen und auch am zweiten Treffer war Tosun maßgeblich beteiligt. Er bediente Maximilian Seemüller, der frei vor Nördlingens Keeper Daniel Martin die Nerven behielt – 2:0. Der dritte Treffer ging auf das Konto des eingewechselten Fares Ibrahim, der von Seemüller bedient worden war.

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 380

Tore: 1:0 Jeton Abazi (42.), 2:0 Maximilian Seemüller (66.), 3:0 Fares Ibrahim (84.)

Auch mit Daniel Biermann in der Chefrolle hat es nicht geklappt. Biermann war bei Türkspor Augsburg kürzlich zum spielenden Cheftrainer aufgestiegen, wobei er an der Linie weiterhin von Servet Bozdag unterstützt wird, die Serie von mittlerweile elf sieglosen Partien konnte auch er nicht durchbrechen. Im Gegenteil, gegen den SV Heimstetten gab es mit dem 1:6 die nächste Abfuhr für das Kellerkind.

Nach einer halben Stunde war die Partie schon so gut wie entschieden. Nicht nur, dass Heimstetten drei Treffer durch Doppelpacker David Leitl und Dominique Girtler vorgelegt hatte, obendrei war Türkspor durch den Platzverweis für Srdjan Janjetovic früh dezimiert. Mehr als eine Stunde lang wehrten sich Biermann & Co. in Unterzahl, kamen dabei durch Luca Kerber sogar zu einem eigenen Treffer. Doch mit dem zwischenzeitlichen 1:5 war Heimstetten nicht wirklich zu gefährden, denn die Oberbayern erzielten nach der Pause durch Benedict Fink, Routinier Lukas Riglewski und Junioren-Spieler Robin Penski drei weitere Tore.

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 David Leitl (7.), 0:2 Dominique Girtler (21.), 0:3 David Leitl (27.), 0:4 Benedict Fink (71.), 0:5 Lukas Riglewski (72.), 1:5 Luca Kerber (75.), 1:6 Robin Penski (84.)

Gelb-Rot: Srdjan Janjetovic (24./Türkspor Augsburg)

„Nicht schön, aber unheimlich wichtig,“ lautete das Urteil von Trainer Andreas Maier nach dem 3:0-Sieg seines TSV Kottern im Kellerduell gegen dn FC Sturm Hauzenberg. Ein Leckerbissen war die Partie wahrlich nicht, insbesondere zu Beginn waren beide Teams auf Fehlervermeidung bedacht, Torraumszenen fehlten.

Kurz vor der Pause gelang den Oberallgäuern dann nach Flanke von Christopher Duchardt durch den Kopfball von Micha Bareis der Führungstreffer. Die zweite Hälfte verlief zunächst ähnlich ereignislos. Das sollte sich erst in der 69. Minute ändern. Duchardt kam nach einem Solo über den halben Platz im Strafraum zu Fall – Strafstoß. Den verwandelte TSV-Kapitän Matthias Jocham zum 2:0. Bei einer ähnlichen Situation nach dem nächsten Duchardt-Solo blieb der Schiedsrichterpfiff aus (81.). Bei seinem dritten Sololauf 180 sekudnen später machte Christopher Duchardt alles richtig, ließ zwei Gegner aussteigen und schob den Ball an Keeper Christoph Obermüller vorbei ins kurze Eck - 3:0.

„Wir waren etwas energielos und haben nicht die Räume gefunden, die wir wollten. Doch es war das dritte Spiel in neun Tagen, das zehrt auch etwas. Wir haben wieder zu Null gespielt, drei Tore gemacht – das konnten wir nicht oft von uns sagen“, lautete das Resümee von TSV-Coach Maier. (beß)

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 370

Tore:1:0 Micha Bareis (41.), 2:0 Matthias Jocham (70./Foulelfmeter), 3:0 Christopher Duchardt (84.)

Aufatmen beim FC Pipinsried! Mit dem 3:0 gegen den SV Schalding-Heining gelang der erste Sieg im Jahr 2026. Nach torloser erster Halbzeit begann der zweite Abschnitt mit einem Paukenschlag. Sebastian Keßler brachte den FCP nach einer Unachtsamkeit in der Schaldinger Defensive mit 1:0 in Front.

Den Schaldingern fehlte die notwendige Durchschlagskraft, um der Partie eine Wende geben zu können. In der 71. Spielminute sorgte der stark spielende Florian Gebert für die Vorentscheidung. Der 25-Jährige besorgte in Torjägermanier das vorentscheidende 2:0. Wenig später flog SVS-Akteur Mohamed Bekaj mit der Ampelkarte vom Feld. In Unterzahl probierten die Niederbayern nochmal alles und hatten mit einem Alutreffer von Daniel Zillner, der einen Abpraller aus acht Metern an die Latte hämmerte, großes Pech (86.). Besser machte es die Gelb-Blauen. Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jaroud Kanze erzielten sie in der Nachspielzeit noch das 3:0. (red)

Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 278

Tore: 1:0 Sebastian Keßler (47.), 2:0 Florian Gebert (71.), 3:0 Jaroud Kanze (90.+2/Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Mohamed Bekaj (74./SV Schalding-Heining)