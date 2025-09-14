Der TSV Landsberg kehrt auf die Siegerstraße zurück

Nach vier sieglosen Spielen konnte der TSV Landsberg gegen den TSV Kottern mit 3:1 wieder einen Dreier einfahren. Für Landsbergs neuen Coach Christoph Rech war es der erste Erfolg - und entsprechend zufrieden zeigte er sich hinterher: „Es war das erwartete, schwere Spiel gegen einen unangenehmen Gegner. Der Sieg war enorm wichtig für uns. Besonders die mannschaftliche Geschlossenheit hat den Unterschied gemacht.“ Ganz anders war die Gemütslage bei Martin Dausch, der mit Kottern weiter im Tabellenkeller festhängt. „Wir hätten einen Punkt verdient,“ so die erste Reaktion des Ex-Profis nach der Partie. „Wir haben eine gute Leistung auf den Platz gebracht. Wir drücken fast über die kompletten 90 Minuten, setzen da an, was man uns zuletzt kritisiert hat, aber werden aktuell auch für jeden kleinen Fehler bestraft.“ Jeton Abazi war am 1:0 maßgeblich beteiligt, seinen Schuss fälschte Kotterns Marco Miller unhaltbar ins eigene Netz ab. Nach einem Foul an Christopher Duchardt sorgte Matthias Jocham per Strafstoß für das 1:1. Als sich zu Beginn der zweiten Halbzeit Landsbergs Tiziano Mulas von hinten ein Foul an Noah Hackenschmidt leistete, gab es Rot und das Pendel schien zugunsten der Kotterner auszuschlagen. Doch in Unterzahl gelang es dem TSV Landsberg, das Spiel auf siene Seite zu ziehen: Neuzugang Benito Alisanovic erzielte den wichtigen Führungstreffer, bevor Maximilian Berwein per Foulelfmeter den 3:1-Endstand perfekt machte. Neben dem Strafstoß gegen Kottern gab es obendrein noch den Platzverweis für Noah Hackenschmidt, der Berwein vor dem 3:1 gefoult hatte. (pm, beß) Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 360 Tore: 1:0 Marco Miller (16./Eigentor), 1:1 Matthias Jocham (36./Foulelfmeter), 2:1 Benito Alisanovic (66.), 3:1 Maximilian Berwein (90.+7/Foulelfmeter) Rote Karten: Tiziano Mulas (50./TSV Landsberg), Noah Hackenschmidt (90.+5/TSV Kottern)

Die Gründe für die 0:1-Niederlage gegen den FC Pipinsried hatte Trainer Thomas Rudolph schnell ausgemacht. „Die Durchschlagskraft hat uns gefehlt, immer wieder war ein Bein dazwischen“, lautete das Resümee von Rudolph, der betonte, dass der FC Gundelfingen trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht habe. „Aber ordentlich reicht gegen einen Gegner mit dieser Qualität halt nicht.“

Wobei Pipinsried keineswegs ein sportliches Feuerwerk abbrannte, trotzdem war klar zu sehen, dass die Oberbayern nach den jüngsten Enttäuschungen die Aufgabe außerordentlich konzentriert angingen. Aus den Pressingsituationen befreiten sich die Gelb-Blauen mit spielerischer Klasse – und im Abschluss hatte Mario Götzendörfer früh das nötige Glück. Bei seinem Schuss klatschte der Ball an die Lattenunterkante, sprang auf und landete in den Armin von Keeper Tobias Werdich. Doch der Assistent signalisierte, dass die Kugel die Torlinie überschritten hatte – 1:0.

In der Folge stand Werdich noch bei zwei Situationen im Fokus, doch beide Male verhinderte er gegen Florian Gebert einen höheren Rückstand (25./45.). In der zweiten Halbzeit hatte der Favorit aus dem Spiel heraus überhaupt keine Torchance, wie Rudolph attestierte. Allerdings galt das auch für den FCG. Nur nach 49 Minuten hätte es richtig brenzlig vor dem Pipinsrieder Tor werden können, als Simon Achatz sich im Strafraum durchgesetzt hatte und zu Fall kam. Referee Benjamin Wagner, der nicht immer richtig lag, hatte in der Szene recht, als er weiterlaufen ließ. „Ich bin umgeknickt“, erklärte Achatz später – und zwar so stark, dass es für die Gundelfinger Offensivkraft nicht mehr weiterging. Ohne Achatz kam der FCG noch zu einer Chance. Nach der Flanke von Jonas Schneider kam Kevin Lochbrunner zum Kopfball, setzte die Kugel kurz vor Schluss allerdings deutlich über das Pipinsrieder Gehäuse.

Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 510

Tor: 0:1 Mario Götzendörfer (10.)

Gelb-Rot: Jeremias Seibold (90.+1/FC Gundelfingen)