Der TSV Landsberg beweist Moral

Maximilian Berwein (rechts) konnte in dieser Szene gegen Kirchanschörings Keeper Egon Weber zwar leer aus, trotzdem konnte er sich mit dem TSV Landsberg noch über den späten Ausgleich freuen. – Foto: Thorsten Jordan

Die Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga hat der TSV Landsberg fristgerecht eingereicht - und auf dem Rasen hat der Bayernligist seine Aufstiegsambitionen weiter unterstrichen. Gegen den SV Kirchanschöring machten die Lechstädter noch einen 0:2-Rückstand wett. 2:2 stand es auch beim Auftritt von Türkspor Augsburg am Ende des Gastspiels beim FC Ismaning, richtig weitergebracht hat dies das Kellerkind nicht. Mehr Grund zum Jubeln hatte der FC Gundelfingen, der trotz langer Unterzahl mit 1:0 gegen den SV Schalding-Heining gewann.

Gestern, 14:00 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. SV Kirchanschöring Kirchanschör 2 2 Abpfiff Sollte der TSV Landsberg am Ende froh über das 2:2 gegen den SV Kirchanschöring sein oder dem verpassten Sieg nachtrauern? Keine einfache Frage: Im Spitzenspiel laen die Lechstädter zur Pause nämlich noch 0:2 hinten, steigerten sich nach der Pause allerdings und machten den Rückstand wett.

Das Spiel nahm gleich Fahrt auf. Nach einem langen Freistoß lief Manuel Omelanowsky allein auf TSV-Keeper Leo Leimeister zu und markierte das 0:1. Während Landsberg in der Folge einige Möglichkeiten liegen ließ, gab es kurz vor der Pause den nächsten Nackenschlag. Wieder war es ein langer Pass, diesmal lief Jonas Kronbichler auf Leimeister zu und vollstreckte.

Mit frischen Kräften machte Landsberg nach der Pause viel Druck, Kirchanschöring kam richtig ins Schwimmen. Mit vereinten Kräften drückten die TSVler schließlich den Ball aus einem Gewühl heraus zum Anschlusstreffer über die Linie, der Treffer wurde Ünal Tosun gutgeschrieben.

Ab diesem Moment spielten eigentlich nur mehr Landsberg, Kirchanschöring war durch die Ampelkarte für Kapitän Omelanowsky in der Schlussphase zudem dezimiert. Was Folgen hatte. Vorbereitet von Fares Ibrahim war es Luca Dollinger, der auf 2:2 stellte. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Manuel Omelanowsky (5.), 0:2 Jonas Kronbichler (45.+3), 1:2 Ünal Tosun (60.), 2:2 Luca Dollinger (87.)

Gelb-Rot: Manuel Omelanowsky (80./SV Kirchanschöring)

„Es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, urteilte Trainer Andreas Maier, nachdem der TSV Kottern mit dem 0:0 beim FC SF Schwaig den ersten Punkt nach der Winterpause ergattert hat. Doch nicht nur das, Maier betonte auch: „Marco Miller ist wieder zurück im Kader und hat gemeinsam mit Lukas Ender in der Defensive ein super Spiel gemacht. Leider ist es uns nicht gelungen, aus den sich bietenden Chancen auch die notwendigen Tore zu machen, um dreifach zu punkten – was absolut drin gewesen wäre. Offensiv müssen wir insgesamt einfach nachlegen – ein Tor aus vier Spielen ist zu wenig. Doch wir machen kleine Schritte auf unserem Weg, dies war es ein erster und wichtiger.“

Die Begegnung startete etwas verhalten, Kottern wollte nicht wieder in Rückstand geraten und Schwaig wartete ab. Doch der TSV steigerte sich und war ab der Mitte der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft, schaffte es jedoch nicht, in Führung zu gehen. Die intensive Spielweise forderte im weiteren Verlauf ihren Tribut und so kamen die Schwaiger gegen Mitte der zweiten Halbzeit besser in die Partie. Die besten Gelegenheiten zur Führung verhinderte Kotterns Keeper Antonio Mormone (74./80.), der „die Null festhielt.“ (beß)

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 213

Gelb-Rot: Sebastian Hofmaier (90.+3/FC Sportfreunde Schwaig)

Der erste Sieg nach der Winterpause lässt beim FC Pipinsried zwar weiter auf sich warten, trotzdem war das 0:0 beim SV Heimstetten ein Schritt nach vorne. Nicht nur für FCP-Trainer Roman Langer bei der vorübergehenden Rückkehr zu seinem Heimatverein.

Dabei waren die Voraussetzungen für den FCP nicht sonderlich gut, fehlten doch sechs Leistungsträger, darunter Torjäger Nico Karger. Doch die Nachrücker stellten keinen Qualitätsverlust dar, im Gegenteil. Langer lobte, dass im Team eine ganz andere Energie gesteckt habe als bei den vorausgegangenen Auftritten. Nur im Abschluss klappte es noch nicht, so hatte Jaroud Kanze Pech bei einem Pfostenschuss (8.), im zweiten Abschnitt verhinderte SVH-Keeper Moritz Knauf Treffer bei den Chancen von Benedikt Wiegert (52.) und Fabian Benko (74.).

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 168

Gundelfingens Yannick Maurer (rechts) fing sich früh die Rote Karte ein, doch die Schaldinger mit Markus Tschugg konnten den Vorteil nicht ausnutzen. – Foto: Walter Brugger

Von einem „normalen“ Fußballspiel konnte keine Rede sein, das war auch Thomas Rudolph klar. Für den Trainer des FC Gundelfingen zählte beim 1:0-Heimsieg gegen den SV Schalding-Heining vor allem, dass sich seine Schützlinge „Wille und Leidenschaft auf den Rasen brachten. Spätestens zur Halbzeit war auch klar, dass wir leidensfähig sein müssen.“ Denn zu dem Zeitpunkt waren die Grün-Weißen schon dezimiert.

Referee Lothar Ostheimer hatte die Gundelfinger Yannick Maurer (25.) und Niklas Fink in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen. Dass der Platzverweis für Maurer gerechtfertigt war, zweifelt zumindest der Sünder an. Er soll nachgetreten haben, Maurer erklärt jedoch: „Es war in meinem Rücken, ich habe den Gegner gar nicht gesehen.“ Fink wurde bei einer Rudelbildung vom Platz geschickt, weil er mit der Brust einen Schaldinger angerempelt hatte. Wobei er im Getümmel der Einzige war, der dafür bestraft wurde.

Fußball wurde auch gespielt, dabei hatten die Niederbayern mit einem Lattenschuss von Patrick Drofa nach 30 Sekunden ihre beste Chance des ganzen Spiels. Auf der Gegenseite sorgte David Spizert reaktionsschnell für das 1:0, nachdem der Abschluss von Janik Noller geblockt worden war. In der mehr als 70-minütigen Unterzahl waren die Gundelfinger dann darauf aus, diesen Vorsprung zu verteidigen. Schalding fiel wenig ein, was dessen Trainer Stefan Köck sichtlich nervte. Weil seine Schützlinge trotz viel Ballbesitz keine Gefahr versprühten, urteilte er: „Die Gundelfinger müssen so gar keinen Meter laufen.“ Was so nicht ganz stimmte, denn sie liefen die entstanden Löcher durchaus mit viel Aufwand immer sofort zu.

Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Parsberg) - Zuschauer: 410

Tor: 1:0 David Spizert (8.)

Rote Karten: Yannick Maurer (25.), Niklas Fink (90.+2/beide FC Gundelfingen)

Die Serie geht weiter. Auch im elften Spiel in Folge war der TSV Nördlingen nicht zu bezwingen. Im Topspiel mit dem SV Erlbach gab es ein leistungsgerechtes 1:1. In einer chancenarmen und teils fahrigen Partie fehlte beiden Teams die Durchschlagskraft.

Nach früher Führung durch Bernd Rathgeber verpassten die Rieser es, vor dem Seitenwechsel einen weiteren Treffer nachzulegen. Die größte Chance der ersten Hälfte gehörte nach einer halben Stunde Simon Gruber, doch der Knipser köpfte am Tor vorbei.

Erlbach kam erst nach dre Pause zu gefährlicheren Abschlüssen kommen. Die von Standards Maximilian Sammereier sollten nach etwas mehr als einer Stunde für den Ausgleich sorgen: Seinen Freistoß aus 22 Metern konnte TSV-Keeper Daniel Martin noch stark parieren, doch bei der anschließenden Ecke war Nördlingens Nummer eins machtlos. Die halbhohe Hereingabe rutschte an den zweiten Pfosten durch, wo Benjamin Schlettwagner aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Erlbach spielte nun etwas entschlossener, die Rieser fanden in dieser Phase aufgrund von schnellen Ballverlusten nur wenig Zugriff. Zu allem Überfluss agierten sie ab der 70. Minute in Unterzahl: Alexander Schröter kam im Zweikampf zu spät und kassierte dafür Gelb-Rot. In einer von Fouls und Hektik geprägten Schlussphase gestalteten die Nördlinger auch zu zehnt eine ausgeglichene Partie. (nl) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 380

Tore: 1:0 Bernd Rathgeber (6.), 1:1 Benjamin Schlettwagner (62.)

Gelb-Rot: Alexander Schröter (71./TSV Nördlingen)