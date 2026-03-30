Der TSV Kammlach setzt sich ab Kreisliga-Spitzenreiter gewinnt bei der SG Sontheim/Westerheim, während die Verfolger Punkte liegen lassen von red · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser

Max Wiedenmayer sorgte mit seinem Doppelpack für den SV Lachen für den überraschenden 2:0-Sieg beim Aufstiegskandidaten FC Heimertingen. – Foto: Siegfried Rebhan

Der Spitzenreiter TSV Kammlach untermauerte in der Allgäuer Kreisliga Nord mit dem 3:1-Erfolg bei der SG Sontheim/Westerheim seine Aufstiegsambitionen und bleibt klar auf Kurs. Dahinter bleiben der TV Bad Grönenbach und der FC Heimertingen trotz Punktverlusten weiterhin in Lauerstellung. Während Grönenbach beim 1:1 in Lautrach Punkte liegen ließ, musste Heimertingen sogar eine 0:2-Heimniederlage gegen den SV Lachen hinnehmen.

Der Spitzenreiter TSV Kammlach setzte sich souverän mit 3:1 bei der SG Sontheim/Westerheim durch. Peter Müller (5.), Paul Filser (36.) und Jonas Funk (71.) sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse. In einer hitzigen Schlussphase sahen die Sontheimer Nico Prinz (86.) und Simon Löffler (90.) jeweils die Gelb-Rote Karte. Tobias Kirchmaier gelang zwischendurch noch der Ehrentreffer (89.).

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 120

Im Lautracher Waldstadion trennten sich der TSV Lautrach-Illerbeuren und der TV Bad Grönenbach mit 1:1. Alexander Pertlwieser brachte die Hausherren in der 56. Minute nach Vorarbeit von Tobias Köhl in Führung. Die Grönenbacher schlugen aber schnell zurück: Kevin Riehle glich nur neun Minuten später aus und sicherte seinem Team einen Punkt.

Schiedsrichter: Luca Samuel Mariano (Illerrieden) - Zuschauer: 50

Einen späten 2:1-Sieg feierte das Schlusslicht FSV Lamerdingen beim TSV Mindelheim. Felix Glück hatte die Mindelheimer nach Flanke von Anel Junuzovic in Führung gekppft (56.), doch Patrick Starker verwandelte kurz darauf einen Elfmeter zum Ausgleich (60.). Nach einer Roten Karte gegen Tobias Hovanjek (77.) geriet Mindelheim in Unterzahl – und wurde in der Nachspielzeit bestraft, als Dominik Schurr zum 1:2 traf.

Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 200

Einen ungefährdeten Heimsieg feierte der TV Woringen mit dem 3:0 gegen den SV Oberegg. Michael Hefele traf doppelt (60., 70.), ehe Daniel Tobler in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 100

Torreich ging es im Sportpark Kirchheim zu: Der TSV Kirchheim besiegte die DJK SV Ost Memmingen deutlich mit 5:1. Daniel Geiger brachte die Gastgeber früh in Führung (19.) und war auch später vom Punkt zum 2:1 erfolgreich (58.). Zwischendurch hatten die Ostler durch Güven Karadeniz per Foulelfmeter (55., ausgeglichen. Im Schlussspurt stellten Niko Titz (61.), Luca Müller (87.) und erneut Geiger (90.+2) den klaren Endstand her. Für zusätzliche Aufregung sorgte die Gelb-Rote Karte gegen Memmingens Robert Schnell, die er kurz nach einer Zeitstrafe (76.) erhielt.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 100 Ohne Tore endete die Partie zwischen dem SC Ronsberg und dem TV Boos. Trotz engagierter Leistungen auf beiden Seiten blieben klare Torchancen selten, sodass sich beide Teams mit einem 0:0 begnügen mussten.Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 100