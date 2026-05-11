Der TSV Kammlach ist auf Kurs Wiederaufstieg

Der TSV Kammlach hat allen Grund zum Jubeln, nach dem Erfolg gegen den TV Bad Grönenbach ist die Meisterschaft in greifbarer Nähe. – Foto: Siegfried Rebhan

In der Allgäuer Kreisliga Nord hat der TSV Kammlach das Schlagerspiel gegen den TV Bad Grönenbach für sich entschieden und den Vorsprung auf den Verfolger auf sieben Zähler ausgebaut. Vier Spieltage vor Schluss ist damit die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga zum Greifen nahe. Den Weg in die andere Richtung will die DJK SV Ost Memmingen unbedingt vermeiden und wahrte seine Chance auf den Klassenerhalt durch das 5:3 gegen den TSV Altusried. Das Schlusslicht FSV Lamerdingen wahrte seine Mini-Chance, dank des 3:1-Erfolgs beim SV Oberegg ist die Relegation rechnerisch noch möglich.

Vor einer stattlichen Kulisse setzte sich der TSV Kammlach mit 2:1 gegen den TV Bad Grönenbach durch. Die Grönenbacher gingen zunächst durch Karfala Conde in Führung, ehe Alexander Schlosser per Foulelfmeter noch vor der Halbzeit ausglich. Kurz nach Wiederbeginn verwandelte Schlosser erneut vom Punkt zum Siegtreffer. Überschattet wurde die Partie von mehreren Platzverweisen: Marco Rauh sowie Florian Stahl sahen bei Bad Grönenbach Gelb-Rot, auf Kammlacher Seite musste Manuel Funk in der Schlussphase vorzeitig vom Feld. Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 350

Das Schlusslicht FSV Lamerdingen nahm beim SV Oberegg drei so nicht erwartete Punkte mit und gewann mit 3:1. Dominik Feldhus und Dennis Wüster brachten die Gäste früh auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Elias Maurus in der 75. Minute, doch nur zwei Minuten später stellte Dominik Schurr den alten Abstand wieder her.

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 100

Der TSV Ottobeuren hat ein deutliches 4:0 beim TSV Mindelheim gefeiert. Niklas Tschugg brachte die Gäste nach 28 Minuten in Führung. Noch vor der Pause sorgten Laurenz Werner und Adrian Zuka mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Stefan Dietrich setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt zum verdienten Auswärtserfolg.

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 100

Die SG Sontheim/Westerheim entschied das Heimspiel gegen den FC Heimertingen mit 3:1 für sich. Mahfouz Boroh, Tobias Kirchmaier und Marc-Andre Heiß sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable Führung. Heimertingen gelang durch Christoph Amann per Foulelfmeter lediglich noch Ergebniskosmetik. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Alexander Kirchmaier brachte die SG den Vorsprung souverän über die Zeit.

Schiedsrichter: Tobias Rothermel (Obergünzburg) - Zuschauer: 65

Spannend verlief die Begegnung zwischen dem TV Woringen und dem TV Boos. Die Booser gingen durch Dominik Erhard (13.) und Marco Gröner (31.) zweimal in Führung, doch Woringen schlug jeweils zurück und gewann mit 4:2. Nach Treffern von Dominik Erhard und Marco Gröner stand es zur Pause 2:2. In der Schlussphase entschied Daniel Tobler mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Gastgeber. Boos musste zudem nach einer Roten Karte gegen Dominik Erhard die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten.

Schiedsrichter: Peter Skipor (Memmingen) - Zuschauer: 100

Der SC Ronsberg gewann beim TSV Kirchheim mit 3:1. Florian Fühner brachte die Ronsberger kurz vor der Pause in Führung. Tim Albat erhöhte nach dem Seitenwechsel, ehe Dominik Ziegler-Freisinger für Kirchheim verkürzte. In der Nachspielzeit machte erneut Albat mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg perfekt.

Schiedsrichter: Kilian Obermeier (Ottobeuren) - Zuschauer: 100

Einen souveränen Auftritt legte der SV Lachen beim TSV Lautrach-Illerbeuren hin. Beim klaren 4:0-Auswärtserfolg glänzte vor allem Max Wiedenmayer mit zwei Treffern. Nach seinem frühen Führungstor legte er nach der Pause nach. Marco Mendler und Julian Ottinger schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten weiter in die Höhe.

Schiedsrichter: Robin Zell (Schemmerhofen) - Zuschauer: 120