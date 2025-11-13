Der TSV ist heiß auf Sieg Nummer elf

Die Teams aus dem Kreis Düren sind am Wochenende wieder in der Fußball-Bezirksliga gefordert.

Am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei, stellt sich unter anderem die Frage, wie die SG Türkischer SV Düren und Alemannia Lendersdorf das spielfreie Wochenende genutzt haben.

Lendersdorf konnte einmal durchschnaufen, ist aber nun wieder heiß darauf, drei Punkte zu holen. Dies gelang an den vergangenen drei Spieltagen nicht. Am Sonntag ist die Alemannia bereits um 13 Uhr bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Frechen gefordert. „Wir treffen auf eine junge, fitte und gut ausgebildete Mannschaft, die ein wenig hinter ihren Möglichkeiten spielt“, darf aus Sicht von Coach Christopher Kall der Tabellendreizehnte nicht unterschätzt werden. Mit einem Auswärtssieg am vergangenen Sonntag bei Lövenich/Widdersdorf hat Frechen II für Aufhorchen gesorgt.

Der Spitzenreiter TSV Düren empfängt mit dem Elften, dem SV Weiden, einen Gegner aus der gleichen Tabellenregion wie Frechen. Auch hier weist Coach Yunus Kocak darauf hin, dass der Gegner stärker einzuschätzen ist als der Tabellenrang: „Die Weidener Mannschaft ist stärker, als sie aktuell dasteht. Wir werden aber mit breiter Brust agieren, wollen die beste Performance zu Hause abliefern und die Partie positiv gestalten.“ Die volle Punkteausbeute soll beim TSV auch nach elf Matches bestehen bleiben.

Ihm im Nacken sitzt Hilal-Maroc Bergheim. Der Zweite empfängt den TuS Langerwehe. Die Bergheimer werden ein harter Brocken für das Team von Coach Tim Krumpen. So richtig in einen Flow gekommen ist der TuS in dieser Spielzeit noch nicht. Bis zur Winterpause will man unbedingt noch einige Zähler holen, um von Rang zehn nach oben zu klettern. Das Restprogramm hat aber noch hohe Hürden zu bieten.

Mit ein wenig Glück

Weiter nach oben klettern will auch Viktoria Birkesdorf. Mit drei Siegen in Serie ist man in Birkesdorf auf den Geschmack des Erfolges gekommen. Auch wenn zwei der drei Siege mit ein wenig Glück behaftet waren, ist dies schon längst kein Thema mehr. Der Neunte empfängt im Heimspiel am Sonntag den Siebten, Rhenania Bessenich. Der Gegner hat nur einen Zähler mehr auf dem Punktekonto und soll nach Wunsch von Viktoria-Coach Marius Schinke schnellstens überholt werden: „Wir wollen weiter in der Tabelle klettern und mit einem Sieg an Bessenich vorbeiziehen.“ Dann stellt sich noch die Frage, wie viele Plätze es nach oben geht.

Zwischen diesen beiden Teams ist der SC Kreuzau auf Rang acht platziert. Der Aufsteiger ist vollkommen in der Liga angekommen und kann jeden Gegner das Fürchten lehren. Am vergangenen Spieltag wurde die Mannschaft ausnahmsweise für eine starke Leistung nicht mit Punkten belohnt. Dies soll sich am Sonntag bei Rot-Weiß Ahrem ändern. Aber aufgepasst: Beim Schlusslicht der Liga sind auch Lendersdorf und Birkesdorf ins Straucheln beziehungsweise zu Fall gekommen. Nach der Niederlage in der vorigen Woche gegen den bisherigen Letzten aus Sindorf, ist Thomas Frohn nicht mehr Trainer in Ahrem. Welche Veränderung dies für Kreuzau mit sich bringt, wird man erst am Sonntag sehen.

Die Spiele am Wochenende: Frechen II – Lendersdorf (So., 13.00) HM Bergheim - Langerwehe (So., 14.30), Türk. SV Düren – Weiden (So., 15.00), Birkesdorf – Bessenich, Erft – Lövenich/Widdersdorf, Elsdorf – Erftstadt-Lechenich (alle So. 15.15), Ahrem – Kreuzau, Horrem – Sindorf (beide So. 15.30)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de